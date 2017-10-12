النوبي يدعو للزحف صوب ساحة المعلا بعدن لإحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر

دعا قائد المقاومة الجنوبية وقوات الحزام الامني بردفان العقيد مختار النوبي الجماهير من ابناء ردفان خاصه وشعب الجنوب بشكل عام إلى الزحف والاحتشاد بساحه المعلا في العاصمة عدن لإحياء الذكرى ال54 لثوره ال14 من اكتوبر المجيدة والتي انطلقت شرارتها من جبال ردفان الأبية ضد الاستعمار البريطاني .

و تصادف هذه الذكرى والمناسبة مع كفاح ونضال شعبنا الجنوبي ضد القوات الغازية الممثلة بقوات الحوثيين وصالح والانجازات الأمنية الكبيرة المتمثلة بسحق وملاحقه فلول العناصر الارهابية من كافه المحافظات الجنوبية.

ووجه رسالته لأبناء ردفان موضحا بأنه سيتم إقامه مهرجان صبيحه يوم الغد ال13 من اكتوبر في ساحة منصة الحبيلين بردفان لإحياء الذكرى ال11 لشهداء المنصة ومفجري ثوره اكتوبر الثانية

وسيتم إقامة صلاة وخطبة الجمعة في الساحة وبعدها سيبداء تحرك المواكب الزاحفة باتجاه العاصمة عدن.

واكد العقيد مختار النوبي ان موقفه لن يكون إلا مع إرادة شعب الجنوب التواق للحرية وان المقاومة الجنوبية وقوات الحزام الامني بردفان تحت رهن اشارة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يعتبر الممثل الشرعي والحامل الرئيسي لقضيه شعب الجنوب والذي تم تفويضه بذلك بمليونيتين متتاليتين والذي يعتبر النواه الرئيسية التي من خلالها سيتم استعاده الدولة الجنوبية وبناء دولته المدنية الفيدرالية حد قوله.

كما اكد ان دماء الشهداء وتضحيات الابطال لايمكن المساومة عليها والتي تعتبر هي النور الذي انار لنا طريق الحرية والكفاح.

واضاف :" نشكر كل اشقائنا العرب بدول التحالف العربي وعلى راسهم المملكة العربية السعودية ودوله الامارات العربية المتحدة وندعوهم إلى الوقوف بجانب إرادة شعب الجنوب التواق للحرية في الاستقلال واستعادة دولته كاملة السيادة.

*من خالد الحجيلي

المزيد في أخبار وتقارير قوات التدخل السريع والحزام الأمني بأبين تتفقد بعض المناطق قامت قوات التدخل السريع والحزام الأمني بمحافظة أبين بقيادة اللواء عبداللطيف السيد صباح اليوم بجولة تفقدية إلي مديريات الوضيع وموديه ومنطقة لحمر والخبر .. وبحسب محلل سياسي جنوبي : الامارات ودول التحالف العربي دول شقيقة وحليفة في نظر الجنوبيين قال المحلل السياسي الجنوبي ثابت حسين صالح ان الامارات ودول التحالف العربي دول شقيقة وحليفة في نظر الجنوبيين. واكد ثابت ان الوضع الحالي الذي نشأ بعد الغزو الثاني قيادة المقاومة الجنوبية برئاسة الحالمي تدعو للمشاركة الفاعلة في فعالية المعلا عقدت اللجنة العليا للمقاومة الجنوبية عصر هذا اليوم برئاسة العميد عادل الحالمي قائد المقاومة الجنوبية اجتماع بشأن فعالية 14أكتوبر . و في نهاية الاجتماع دعا