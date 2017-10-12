الوكيل الرباش يحصد المركز الأول عالميا في مهارات تحكيم المسابقات القرآنية العالمية بمكة المكرمة

حصل ممثل الجمهورية اليمنية الشيخ المقرئ/ مختار الرباش وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد على المركز الأول بدرجة 100/100 في الدورة القرآنية لمهارات تحكيم المسابقات القرآنية العالمية من بين 27 مشارك من 27 دولة عربية وأوربية وأفريقية وأسيوية.

وأقيمت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ضمن فعاليات مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم وتلاوته وتفسيره الدورة 39 لعام 1439 هجرية التابعة لوزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية في الحرم المكي.

يذكر أن الدورة القرآنية أقامها كبار علماء القراءات وعلوم القران بالمغرب والسعودية، وتحتوي على مهارات التحكيم وعلوم القرآن وفنونه كالتجويد والقراءات والوقف والابتداء وعد آي القرآن ورسم المصحف الشريف.

يذكر أن الشيخ مختار شارك في تحكيم مسابقات قرآنية محلية لما يقارب عشرين سنة، وهو باحث دكتوراه في علوم القرآن وتفسيره، وتم اختياره في 2011م من قبل وزارة الأوقاف كشيخ لقراء عدن ورئيس لجنة التحكيم لمسابقات القرآن فيها، وهو الآن عضو مجلس أمناء رابطة قراء اليمن العالمية.

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