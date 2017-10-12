رئيس الجمهورية يصدر قرار بإنشاء كليتين للمجتمع بمحافظتي لحج وشبوة

مقالات الرأي

د. عبيد البري هل يوجد للقوى الخارجية عملاء جنوبيين ؟! أعتقد أن الحزب الاشتراكي كان على حق عندما أغلق علينا الباب مع الجيران حتى لا نتأثر بالخارج المتربص بالجنوب

عبدالرب السلامي ثورة اكتوبر و"الجنوب العربي" هل يجتمعان؟! هل تعلم أن أول أهداف ثورة 14 اكتوبر هو تحرير الجنوب اليمني المحتل (وليس الجنوب العربي)؟! وهل تعلم أن ثاني

د/ عبدالناصر الوالي ثورة الحرية والعزة والكرامة والاباء 14 اكتوبر يوم مشهود في تاريخ وطننا الحبيب.يعود إلينا الْيَوْمَ ونحن في أمس الحاجة الى تذكر روح ومعاني واهداف

علي محمد جارالله (كفاية يا بن دغر! بن دغر بدأ حديثه عن الأخطاء التي يقع فيها من يعمل، و هنا يشبه نفسه بمن يعمل بجد و أمانة، و قد يخطئ، لانه كما

عبد الكريم سالم السعدي ملامح من وجه الاحداث !! إقليميا ... تتسارع الخطوات وتتلاحق الأحداث. كل طرف حدد أجندته ووضع الأهداف الإستراتيجية له والوسائل التكتيكية

محمد جميح اعتقال الإصلاحيين في عدن لا يحق لسلطات الحزام الأمني في عدن اعتقال قيادات وكوادر في حزب الإصلاح في عدن دون توجيه تهم محددة لهم، إلا إذا

غازي المفلحي هل عاد محسن وزوار الفجر الى عدن من جديد؟ زوار الفجر مصطلح مخيف ومرعب وسيء السمعة ، ظهر القرن الماضي وارتبط في الأذهان بالمداهمات والحملات التي

ماجد الداعري أتحدى بن دغر أن ينشر كشف حساب حكومته كما وعد! خلاصة المقال البكائي المطول أمس لرئيس حكومة شرعية المهجر احمد بن دغر إنه وجه وزارة ماليته والبنك المركزي

أمين اليافعي مرة أخرى: الإصلاح والجنوب الصراع بين الإمارات وحركة الإخوان المسلمين وقطر سينعكس سلباً على الاستقرار في الجنوب، الآن ومستقبلاً،