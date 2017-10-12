رئيس الجمهورية يصدر قرار بإنشاء كليتين للمجتمع بمحافظتي لحج وشبوة
الخميس 12 أكتوبر 2017 05:18 مساءً
عدن (عدن الغد) سبأ نت:
عدن (عدن الغد) سبأ نت:
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 51) لسنة 2017م قضت المادة الأولى منه بإنشاء كلية مجتمع بمحافظة لحج بمديرية المضاربة برأس العارة تسمى (كلية مجتمع لحج).
وقضت المادة الثانية من القرار بإنشاء كلية مجتمع بمحافظة شبوة بمديرية عتق تسمى(كلية مجتمع شبوة).
وقضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
تعليقات القراء
282187
[1] بررررررع يا اقرع
الخميس 12 أكتوبر 2017
نور السعدي |
شعب الحنوب اليوم اقسم يطردك انته وحزبك والخسيس بن غدر ترحلوا عن موطني يا ضالمين خلاص مانشتي لكم حس او ذكر ماعاد نشتي كليه للمجتمع بس اتركوا بلادي كفى ضلم وقهر
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