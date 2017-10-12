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وزير الأوقاف والإرشاد يعلّق على اغتيال الشيخ العدني

الخميس 12 أكتوبر 2017 12:06 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:

علّق وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه، على حادثة اغتيال الشيخ ياسين العدني، الذي اغتيل ليلة الثلاثاء في عدن بالقول، أن مثل هذا الحادث المؤلم يفقد المجتمع ركائز عظيمة من الثقة.

وقال الوزير عطية في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "عظيم المواساة في رحيل الشيخ العلامة ياسين العدني.. وبرحيل العلماء يفقد المجتمع ركائز عظيمة من الثقة.. رحمه الله وأخزى قاتليه".

وكان الشيخ ياسين العدني إمام وخطيب مسجد زايد بحي عبدالعزيز عبدالولي في عدن قد اغتيل، مساء أمس الأول الثلاثاء، اثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته وأدت الى مقتله على الفور واصابة أحد ابناءه.


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