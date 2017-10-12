بن دغر يزور الصبيحة ويفتتح كلية ويتفقد معسكرات

الوزير البكري يزور المصور العبيدي ويتابع علاجه
زار وزير الشباب والرياضة نايف البكري المصور الجنوبي صالح العبيدي بمقر اقامته بجمهورية مصر العربية واطمأن على صحته .
وقام الوزير البكري بمتابعة الحالة الصحية
وزير الأوقاف والإرشاد يعلّق على اغتيال الشيخ العدني
علّق وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه، على حادثة اغتيال الشيخ ياسين العدني، الذي اغتيل ليلة الثلاثاء في عدن بالقول، أن مثل هذا الحادث المؤلم يفقد المجتمع
مهرجان شعبي للإنتقالي بالحوطة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر
اقام المجلس الانتقالي صباح يوم الخميس مهرجان جماهيري بمدينة الحوطة بلحج بحضور ومشاركة عدد من قيادات المجلس.
واقيم المهرجان بملعب معاوية وسط مدينة الحوطة وشارك فيه
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