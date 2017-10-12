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أخبار وتقارير

بن دغر يزور الصبيحة ويفتتح كلية ويتفقد معسكرات

الخميس 12 أكتوبر 2017 11:31 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

قام رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر يوم الخميس بزيارة تفقدية الى مناطق الصبيحة بلحج والتقى مسئولين وشخصيات اجتماعية .

وزار بن دغر مديرية طور الباحة حيث قام بافتتاح كلية للمجتمع هناك .

وقام لاحقا بزيارة عدد من معسكرات الجيش الوطني في المنطقة .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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