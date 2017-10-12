العبد : الاغتيالات والاعتقالات في عدن تستهدف قضية الجنوب
الخميس 12 أكتوبر 2017 10:25 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
قال السياسي والقيادي في الحراك الجنوبي "شفيع العبد" ان ماتعيشه مدينة عدن من اغتيالات واعتقالات مؤخرا تستهدف قضية الجنوب وانسانه.
والعبد هو احد ابرز القيادات في الحراك الجنوبي التي خرجت الى الساحات في 2007 واعتقل عدة مرات .
وابدى العبد اسفه للتطورات الاخيرة في عدن متهمة من اسماهم (جوقة وكتبة الممول الجديد تصوير الامور على غير حقيقتها).
واضاف قائلا :" ستعلمنا الأيام -ربما بعد فوات الأوان- إن الاغتيالات والاعتقالات وكمية الخطاب التحريضي التي تعيشها عدن ومناطق الجنوب الأخرى منذ تحريرها من مليشيات الحوثي والمخلوع، إنما تستهدف الجنوب القضية والإنسان، مهما حاولت جوقة وكتبة الممول الجديد تصوير الأمور على غير حقيقتها.
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