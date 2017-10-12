MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الخميس 12 أكتوبر 2017 12:14 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير توكل كرمان تدعو حزب الاصلاح لسحب مقاتليه من جبهة حدودية مع السعودية
أخبار وتقارير

توكل كرمان تدعو حزب الاصلاح لسحب مقاتليه من جبهة حدودية مع السعودية

الخميس 12 أكتوبر 2017 10:02 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
الناشطة الحقوقية توكل كرمان

توكل عبدالسلام كرمان ، ولدت في 7-فبراير - 1979 في محافظة تعز ، اليمن ، كاتبة صحافية معروفة وناشطة في مجال حقوق الإنسان ورئيسة منظمة صحفيات بلا قيود.

 

تعد توكل كرمان أحد أبرز المدافعات عن حرية الصحافة وحقوق المرأة وحقوق الإنسان في اليمن وهي ابنة السياسي والقانوني المعروف عبد السلام خالد كرمان . على الرغم من النظرة التقليدية للمرأة في مجتمع محافظ كاليمن ، إلا ان كرمان قدمت نموذجاً متميزا للمرأة التي تخوض في الشأن العام بشجاعة وإصرار ، فكانت في مقالاتها ومواقفها ناقدة قوية وفاضحة للفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ، ولطالما دعت إلى ثقافة الحوار والتعايش وانتقدت التطرف والغلو والإرهاب وضرورة الإصلاح والتجديد الديني .


ساهمت توكل في كتابة العديد من التقارير حول الحريات الصحفية ، والفساد في اليمن ، قادت توكل العديد من الاعتصامات والتظاهرات السلمية والتي تنظمها اسبوعياً في ساحة أطلقت عليها مع مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في اليمن اسم (( ساحة الحرية )) ، وأضحت ساحة الحرية مكانا يجتمع فيه عديد من الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والسياسيين وكثير ممن لديهم مطالب وقضايا حقوقية بشكل أسبوعي .


على الرغم من تعرضها للعديد من التهديدات والمضايقات والاعتداءات من أجل اثناءها عن ماتقوم به ،

إلا أنها لم تعر ذلك كله اهتماماً ولازالت تقوم بدروها في مناصرة المظلومين ، وفضح الفساد ، ومناهضة الاستبداد ،

نالت شجاعتها وإصرارها على الدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد في اليمن على احترام وثقة الكثير من الكتاب والناشطين والنخب الاجتماعية والسياسية في اليمن،وكذا المراقبين والمهتمين إقليميا ودولياً، أطلق عليها بعض الكتاب اسم المرأة الحديدية ، وكثير من المواطنين ينادونها بالملكة بلقيس تشبيها لها لإحدى الملكات التي حكمت اليمن ، كرمتها السفارة الأمريكية لشجاعتها ومنحتها جائزةالشجاعة كما تم اختيارها من قبل منظمة مراسلون بلا حدود الدولية كواحدة من سبع نساء كبار الذين أحدثوا تغييراً في العالم ، أخرجت العديد من الأفلام الوثائقية حول حقوق الإنسان والحكم الرشيد.

المزيد

دعت السياسية اليمنية البارزة والحاصلة على جائزة نوبل للسلام (توكل كرمان) قوات موالية لحزب الاصلاح للإنسحاب من جبهة حدودية مع المملكة العربية السعودية .

وقالت كرمان انه يجب على مقاتلي الاصلاح الانسحاب من جبهة ميدي بحرض مؤكدة ان قوات موالية للحوثيين ستتمكن من دخول السعودية .

واضافت قائلة :" على الاصلاح ان يسحب مقاتليه من ميدي ، معارك الحد الجنوبي لاتعنيه، ايام فقط وميليشيا الحوثي يجوسوا خلال الديار بعيداً وراء الحدود، وكان وعداً مفعولا!!

للتذكير : فقد الاصلاح فقط من خيرة شبابه هناك حوالي ٨٠٠ شهيد وآلاف الجرحى!


المزيد في أخبار وتقارير
الوزير البكري يزور المصور العبيدي ويتابع علاجه
زار وزير الشباب والرياضة نايف البكري المصور الجنوبي صالح العبيدي بمقر اقامته بجمهورية مصر العربية واطمأن على صحته . وقام الوزير البكري بمتابعة الحالة الصحية
وزير الأوقاف والإرشاد يعلّق على اغتيال الشيخ العدني
علّق وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه، على حادثة اغتيال الشيخ ياسين العدني، الذي اغتيل ليلة الثلاثاء في عدن بالقول، أن مثل هذا الحادث المؤلم يفقد المجتمع
مهرجان شعبي للإنتقالي بالحوطة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر
اقام المجلس الانتقالي صباح يوم الخميس مهرجان جماهيري بمدينة الحوطة بلحج بحضور ومشاركة عدد من قيادات المجلس. واقيم المهرجان بملعب معاوية وسط مدينة الحوطة وشارك فيه




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
لجنة الحشد الداخلي باللجنة التحضيرية تؤكد بالاهتمام في استقبال الجنوبيين الوافدين إلى ساحة الحرية بخور مكسر
صلاح الشنفرة يدعو للزحف صوب ساحة العروض لأحياء ذكرى ثورة 14 اكتوبر
وساطة تنجح في انفراج أزمة المياه بعدن
الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب تدعو لبدء حوار سياسي بين المجلس الانتقالي والمكونات الجنوبية الاخرى
بن بريك يزور الجوهري ويستمع منه لشرح حول حادثة (الاغتيال)
مقالات الرأي
في عدن والجنوب يوجد تنوع واختلاف في التوجهات السياسية والمناهج الدينية والآراء الفكرية منذ عرفت عدن
جاء بيان التجمع اليمني للإصلاح فرع عدن والذي اكد انحيازه إلى دعاة فعالية خور مكسر للاحتفاء بثورة ١٤ اوكتوبر
بعد يومين سيُحتَفَلُ بذكرى ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة التي انطلقت شرارتها الأولى من قمم جبال ردفان ضد
الحزن هو الفارق الوحيد  الدال على صحوه "الضمير" إن تبقى شيئا من الضمير في هذه البلاد التي أنهكتها الاحزان
هي فكره معوقة ومضللة، دولة وهم، وبعيدة كل البعد عن المنطق السليم، مُعتمة ليست لها هوية حقيقية، أو سند تاريخي.
  ليس هناك حكومة أو سلطة منتخبة أو غير منتخبة بدون أخطاء، ولا يوجد إنسان لا يخطىء، قراراتنا التي اتخذناها
  إلى يومنا هذا و ألمانيا الاتحادية تمضي بمشروعها الاتحادي على أسس قانونية تراعي الحالة الاقتصادية
لقد لفت انتباهي مقال الأستاذ الكبير والكاتب العظيم صاحب الأنامل الذهبية وملك العقل الرزين المخضرم والمجرب
حين سُئل رئيس اول حكومة اعقبت التوحد ، المهندس حيدر ابو بكر العطاس ، عن شخصية الرئيس هادي ، كانت اجابته وجيزة :
  ان فعالية يوم 10/اكتوبر في شبوة جاءت ضمن فعاليات في كل مدن الجنوب ممتدة للتهيئة للانطلاق الى عدن احتفاء
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
عدن .. التنوع والتعدد
الوزير البكري يزور المصور العبيدي ويتابع علاجه
وزير الأوقاف والإرشاد يعلّق على اغتيال الشيخ العدني
مهرجان شعبي للإنتقالي بالحوطة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر
اعتقال قيادي في حزب الاصلاح بعدن
ضلّ وضلا-شعر
بن دغر يزور الصبيحة ويفتتح كلية ويتفقد معسكرات
وفيات
عدن .. التنوع والتعدد
الوزير البكري يزور المصور العبيدي ويتابع علاجه
وزير الأوقاف والإرشاد يعلّق على اغتيال الشيخ العدني
مهرجان شعبي للإنتقالي بالحوطة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر
اعتقال قيادي في حزب الاصلاح بعدن
ضلّ وضلا-شعر
بن دغر يزور الصبيحة ويفتتح كلية ويتفقد معسكرات
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017