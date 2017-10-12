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أخبار وتقارير

(علي ناصر محمد ) يدعو الجنوبيين الى الاحتشاد بساحة العروض بخور مكسر في ذكرى اكتوبر

الخميس 12 أكتوبر 2017 09:50 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:
علي ناصر محمد

علي ناصر محمد الحسني رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية في الفترة من 1980 إلى 1986. الميلاد في دثينه بأبين عام 1939. تخرج العام 1959 في دار المعلمين العليا فعين اثر ذلك مديراً لمدرسة دثينة الابتدائية. انضم إلى الكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني منذ اندلاعه، وأصبح عضواً في المكتب العسكري. عين بعد الاستقلال 1967 حاكماً على الجزر اليمنية، ثم حاكماً على المحافظة الثانية(لحج) 1968.

مارس / آذار 1968 عضواً في القيادة العامة للجبهة القومية.

أبريل / نيسان 1969 وزيراً للحكم المحلي ثم وزيراً للدفاع 1969 – 1975 إضافة إلى منصبه كوزير للتربية 1974 – 1975.

اغسطس / آب 1971 أصبح رئيساً للوزراء وعضواً في المجلس الرئاسي إلى جانب إسماعيل وربيّع 1971 – 1978، وبعد الاطاحة بربيّع، أصبح رئيساً بالوكالة وذلك قبل أن يتم اختيار إسماعيل لهذا المنصب، الإّ ان الجبهة عقدت مؤتمراً استثنائياً في أكتوبر / تشرين أول 1980، وقررت تنحية عبد الفتاح وتعيين ناصر رئيساً للدولة واميناً عاماً للحزب ورئيساً للوزراء. وفي فبراير / شباط 1985 تخلى عن منصب رئيس الوزراء، واستمر رئيساً للدولة واميناً عاماً للحزب حتى اندلاع الأحداث الدامية في 13 يناير 1986 التي استمرت أكثر من اسبوع وخلفت الآف القتلى. يشغل حالياً منصب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية ومقره العاصمة السورية دمشق.

 

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دعا الرئيس الجنوبي الاسبق علي ناصر محمد الجنوبيين الى الاحتشاد والمشاركة الفاعلة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر.

وجاء ذلك في رسالة بعث بها الى صحيفة "عدن الغد" في ذكرى ثورة 14 اكتوبر .

وقال ناصر في رسالته :" إننا وفي ظل الذكرى الـ 54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة وذكرى الاستقلال 30 نوفمبر ، وأمام هذا المشهد ندعو شعبنا الصامد الذي لايزال يمثل المرجعية الحقيقية للثورة والحراك في الجنوب لتنظيم فعالية واحدة جامعة في ساحة العروض بخورمكسر ودون رفع  صور القيادات من داخل الوطن أوخارجه واستبدالها بصور شهداء أكتوبر والانتفاضات التي سبقتها، والخروج ببيان يحمل رؤية واضحة تنتصر مجدداً لأهداف ثورة أكتوبر الكبرى وتضحيات شعبنا العظيم وتؤكد على التمسك بمبدأ التصالح والتسامح كمبدأ جامع لايزال يمثل القاسم المشترك الذي يقاوم التهاوي والسقوط متكئاً على تاريخ من النبل والحضارة والأصالة .


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تعليقات القراء
282128
[1] وانا بلعند باروح المعلاء
الخميس 12 أكتوبر 2017
فاهل خير | عدن
يا وجه القحبه

282128
[2] انا ارى والله اعلم ان
الخميس 12 أكتوبر 2017
بوحسين | حضرموت
كل تحركات علي ناصر تصب في موضوع عدم الاضرار بالمخلوع الذي احتضنه في 86 بدءا من محاولة استلام عدن في 2015 باتفاق مع المخلوع وانتهاءا بمشروعه الحالي الداعي الى التصالح مع المخلوع

282128
[3] أول مرة يدعو فيها ناصر للإحتشاد منذُ زمن طويل !
الخميس 12 أكتوبر 2017
عدني مستقل | عدن العاصمة
أول مرة يدعو فيها ناصر للإحتشاد منذُ زمن طويل ! أيش السر ؟! كذلك يحدد مكان معين للإحتفال ويدعو لوحدة الصف والتصالح والتسامح وووالخ ! ياسيادة الرئيس المفدى كان الأجدر بك أن تقول مانشرته برسالتك اعلاه - ولكن لا تحدد مكان أنت بنفسك ولا تذكر ساحة عروض ولا معلا ولا شارع التسعين بالمنصورة، كنت تدعوهم لتوحيد الاحتشاد بمكان واحد وتكتفي بس .. ياسيادة الرئيس كنا نأمل فيك خيرًا بتعقلك بعد السنين التي ذقت فيها مر الأخطاء السابقة ، وكنا نظن أنك استفدت من الماضي ... لكن دعوتك هذه تقول لنا أن العقلية الجنوبية هي هي لن تتغير ، ومهما كان ومهما حصل ... نسأل الله الخير والصلاح لشعبنا المغلوب على أمره .. و أكتوبر مجيد ،،،

282128
[4] الشله الهربه تتكلم
الخميس 12 أكتوبر 2017
سالم بن جوفان | يريم
هاذا الذي ابتلع لسانه عندما تم غزو الجنوب من الحوثيين وقال ان الحوثي يقاتل الارهابيين اخرصو قبحكك الله لم ياتي من افعالكم غير التدمير للجنوب صمتكم كان مخزى في حرب 2015 لم يرى الجنوب الخير بعد 86 والكوارث الذي فعالتوها بسبب تهوركم للامور

282128
[5] اظرط من عزالدين اخيه
الخميس 12 أكتوبر 2017
مواطن جنوبي | عدن
عاد نحنا ورطانين بصاحبك عبدربه ابو دبه صاحب مشروع الدوله الاتحاديه باقاليم التى سوف يصل فيها رئيس جنوبي لمره واحده فقط الى سدة الحكم وهو عبدربه منصور هادي ( فقط لا غير ) مع انه زي قلته لا يهش ولا ينش وبعده سيتم انتخاب رئيس شمالى الى ان تقوم الساعه وستذهب الجنوب بشعبها ومساحتها وموقعها وثروتها لقمه سائغه في فم الدحابيش الى الابد( لانهم 40 مليون مقابل 3 مليون جنوبي والانتخابات ستكون الفاصل في انتخاب رئيس الدوله والحكومه ومجلس النواب والاستفتاء على الدستور وخلافه من الوزراء و الوكلاء ومدراء العموم ورؤساء الغرف التجاريه وعمداء الكليات والكليات العسكريه وقيادات الجيش والامن ورؤساء الاحزاب ومدراء المدارس وكل وظائف الدوله سوف يستولي عليها الشمايون بالكامل ويصبح الجنوبيون غرباء في بلادهم بدون اعمال ولا وظائف ولا تعليم ولا راس مال يعني سيحكم عليهم بالاباده الجماعيه والتطهير العرقي بصوره اشنع من ما يتعرض له مسلمي الروهينجا ببورما . اما انته يا اخو عبدربه فقد جربناك والمثل يقول لا تجرب مجرب وعارفين مشروعك الحضاري الكبير الذي احدث نقله نوعيه لجمهوريه اليمن الديمقراطيه الشعبيه اثناء فتره حكمك التى انتهت بمذبحه دمويه ودمار دوله الجنوب وهو المشروع الجبار الخطير المعروف ب ( ساحة الشهداء بزنجبار ) الذي التهم ميزانيه الجنوب لاكثر من خمس سنوات متتاليه المكون من حديقه وصندقات محلات تجاريه ومسبحين حريمي ورجالي وشرفه التخزين المطله عليهما لك ولشله اصحابك جماعه محمد على احمد واحمد مساعد حسين والبطاني وعليوه ومن لف لفهم ) . كفايتك من مرض حب الظهور واحترم شيبتك واتلم في اخر زمانك وصلي لك ركعتين لعل ربنا يرحمك ويغفر لك ذنبك في حق الجنوب واهله وشهدائه الذين قضوا بسسببك وحكمك الكارثه .



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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