هكـذا «طُبـخ» تقـريـر غـوتـيـريـس

إن السياقات السياسية التي تشتغل ضمنها منظمة الأمم المتحدة، تفرض علينا، مٌقدّما، لفت انتباه القارئ العربي إلى كون جميع التقارير، التي تصدر عن المنظمة، تغيب عن مجملها الحيادية القانونية لتحضر التوافقات السياسية تارة، وتارة أخرى، تكون هذه التقارير بمثابة رسائل «إلى من يهمهم الأمر»، حسب السياقات الدولية التي تحكم موازين القوى في لحظة استراتيجية معينة.

في هذا السياق، لم يخرج التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والمعنون ب»مصير الأطفال في فترة النزاع المسلح Le sort des enfants en temps de conflit armé»، على هذا التقليد الذي اعتمدته المؤسسة الدولية، من خلال تبنيه لخطاب يحيل على منطق «جبل الأعراف»، فلا هو إلى هؤلاء ولا هو إلى هؤلاء، وطغت عليه المقاربة «المتحاملة»، خصوصا عندما يتطرق لأوضاع الأطفال في الصراع الدائر حاليا في اليمن من أجل إعادة فرض الشرعية بهذا البلد وقطع الطريق أمام الطرح الانقلابي الذي تقوده إيران وذراعها العسكري في اليمن ممثلا في جماعة الحوثي.

هذا المطلب القانوني والشرعي أشار إليه الأمين العام في أكثر من فقرة في التقرير، مؤيدا بذلك، صراحة، شرعية التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

غير أن الوثيقة، وكعادة جميع التقارير، لم تخلو من سقطات «متعمدة» في سياق استراتيجي دقيق تزامن مع النجاح الباهر الذي حققته زيارة الملك سلمان لروسيا الفيدرالية، تكريسا من المملكة لـ»دبلوماسية المحاور» التي كانت ولا تزال خيارا استراتيجيا في تنويع الحلفاء والشركاء ورفض التعامل «القطبي» الذي تحبذه بعض القوى العظمى والتي تحاول فرض وصايتها السياسية والاقتصادية على مجموعة من الدول، مما يفقد، هذه الأخيرة، استقلاليتها الاقتصادية وسيادتها على مستوى اتخاذ القرار السياسي.

سياقات مشبوهة

إن لمحة سريعة لتاريخ صدور تقرير الأمين العام، تعطي الانطباع أن اختيار هذا التاريخ لم يكن اعتباطا وإنما «أُريد منه» أن يكون «ردة فعل» على زيارة الملك سلمان رفقة وفد رفيع المستوى إلى روسيا. هذه الملاحظة تدعمها ملاحظة أخرى جوهرية، مرتبطة بكون التاريخ الرسمي الذي تحمله «الوثيقة» هو 24 أغسطس 2017، مما يدفعنا إلى طرح سؤال مشروع: ما الذي أخر الإعلان عن التقرير لقرابة الشهر والنصف ليتزامن مع الزيارة السالفة الذكر؟ الجواب لا يحتاج إلى إيضاح أو بيان.

من جهة أخرى، فإن قراءة سريعة للتقرير، تحيل على الركاكة في ربط بعض الفقرات ببعضها البعض، وعدم التقيد بـ»وحدة الضمير» (بالمعنى النحوي) في كتابة التقرير، مما يدل أنه هناك من تدخل في صياغة التقرير في آخر لحظة، الشيء الذي يفسر عدم ترابط الفقرات وسلاسة البناء «الإنشائي» لهذه الوثيقة الأممية.

معطيات مبنية للمجهول

من خلال مقدمة التقرير، الذي يتكون من 45 صفحة، تتولد القناعة عند المتخصص في القانون الدولي، أن المعطيات التي تم سردها، اعتمد من تجميعها على مصادر معينة، لم يكشفها التقرير، ليسقط في تناقض صارخ لا تخطئه عين.

في هذا السياق، نصت الفقرة الثانية من المقدمة على ما يلي: «إن منظمة الأمم المتحدة «تحققت» من صحة المعلومات التي تم اعتمادها في التقرير»، غير أن التقرير يعود، في نفس الفقرة، ليؤكد على نبرة الشك، من خلال التصريح بكون «المنظمة أشارت إلى الحالات التي «لم تساعد» مجموعة من العوامل، مثل عدم الاستقرار وموانع الدخول إلى مناطق النزاع، في تجميع أو التحقق من هذه المعلومات». وهنا يؤكد التقرير على عدم القطع بصحة المعلومات التي تم «تزويد» المنظمة بها، والتي لم يكشف التقرير عن مصدرها.

وبالتركيز على نقطة البحث التي نحن بصدد التحقيق حولها، والمرتبطة بالوضع في اليمن، نجد أن التقرير كرس له الصفحات 30/31/32، وبالضبط الفقرات من 187 إلى 200، حيث نسجل ما يلي:

اعتراف على استحياء

بداية، يعترف التقرير أنه من بين 517 حالة «تجنيد» للأطفال، لم تسجل ولا حالة واحدة في حق قوات التحالف العربي، في الوقت الذي سجل فيه التقرير أن جماعة أنصار الحوثي قامت بتجنيد 359 طفلا في صفوفها دون السن القانوني للتجنيد.

في الفقرة 189 من التقرير، تم التأكيد، أيضا، على أن «التحالف العربي الذي تم تشكيله من أجل إعادة الشرعية في اليمن، والذي تقوده المملكة العربية السعودية، أطلق سراح 52 طفلا الذي كانوا ينتمون إلى بعض الفصائل المقاتلة (يقصد التقرير تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتنظيم داعش)، وتم تسليمهم «للحكومة اليمنية»، وبعضهم سُلم لعائلاتهم». هذا المعطى، يؤكد اعتراف المنظومة الأممية بشرعية الحرب التي تقودها قوات التحالف العربي من أجل فرض الشرعية في اليمن، وكذا اعترافه بالحكومة اليمنية كجهة وحيدة معترف بها، رغم السيطرة الميدانية للحوثيين وأتباع صالح على جزء مهم من اليمن وعلى رأسه العاصمة صنعاء.

مصادر مجهولة

إن فن «الاستخبار»، كجزء من المقاربة التي تعتمدها منظمة الأمم المتحدة، تعتبر الأساس الصلب الذي تعتمد عليه الاختيارات الأممية في اتخاذ القرارات والتوصيات على المستوى الدولي، على اعتبار أن الاستخبار هو عملية البحث وترصّد المعلومة الصحيحة التي سيتم اعتمادها لصياغة تقارير يفترض أنها نابعة من منظمة تمتلك كل مقومات الاستقصاء والبحث.

غير أن التقرير، يفتقد، للأسف، إلى مصادر معلومة «موثوقة»، يمكن أن نطمئن إليها، حيث يشير إلى أنه و»منذ نهاية المشاورات حول الوضع في اليمن، فإن حدة التوتر وعدم إمكانية الوصول إلى بؤر النزاع، جعلت مسألة التأكد من حجم التجاوزات في حق الأطفال، مهمة جد صعبة». هذا الاعتراف لم يمنع التقرير من اللعب بلغة الأرقام في الاتجاه الذي يصب، كل مرة، في مصلحة أحد أطراف النزاع.

من بين التناقضات «الرقمية» التي وقفنا عليها في التقرير، على كثرتها، نورد ما جاء في التقرير في الفقرة 190 و191 (ص 31)، حيث تنص الفقرة 190 المخصصة للأطفال الذين كانوا ضحية القتل أو الإعاقة الجسدية، من بين ما تنص عليه، على ما يلي: «683 حالة تسببت فيها قوى التحالف العربي و414 حالة للحوثيين.....». غير أن الفقرة الموالية مباشرة تشير إلى عدد آخر من الأطفال ضحايا جماعة الحوثي، حيث تقول الفقرة: «العدد الأكبر من الضحايا الأطفال بسبب استهدافات أنصار الحوثي سجل على مستوى مدينة تعز بمعدل 72% (343 من أصل 474)». وهنا يؤكد التقرير على أن الضحايا الأطفال بسبب استهدافات ميلشيا الحوثي هو (474) وليس (414) كما أشارت إلى ذلك الفقرة السابقة.

إن عدم دقة الأرقام والمعطيات تكاد تكون سمة مميزة للتقرير، حيث تشير الفقرة 193 إلى أن المدارس كانت هدفا لهجمات أطراف النزاع، من خلال تسجيل 33 هجوما استهدف المؤسسات التعليمية (28 للتحالف العربي، 4 للحوثيين وهجوم واحد للقوات المسلحة اليمنية). كما أشارت الفقرة 195 (ص 31) إلى أن عدد المستشفيات التي تم قصفها يصل إلى 19 مستشفى، يُفصلها التقرير على الشكل التالي: 10 هجمات جوية كان مصدرها التحالف العربي، 4 هجمات للحوثيين وهجمتين للمقاومة الشعبية (وهنا نتساءل عن المسؤول عن الهجمات الثلاثة (3) المتبقية، على اعتبار أن التقرير تحدث عن 19 هجوم ولم يفصل إلا 16 هجوم نسبه إلى أطراف مختلفة في النزاع).

كما نطرح سؤال على درجة كبيرة من الأهمية: لماذا يقوم طيران التحالف العربي بقصف المستشفيات والمدارس، والتي يفترض أنها خارج نطاق النزاع ومحمية بالتشريعات السماوية والقوانين الدولية وعلى رأسها القانون الدولي الإنساني؟. الجواب يقدمه نفس التقرير، في زلة قلم، لم ينتبه إليها من صاغ أو من أملى صياغة التقرير.

هذا الجواب نتلمسه بوضوح في الفقرة 196 (ص 32) من التقرير، حيث نقرأ أن «12 مؤسسة تعليمية، من أصل 36، كانت تستغل لأغراض عسكرية ومن بينها 6 مدارس كانت يستغلها الحوثيون كثكنات عسكرية وأخرى كانت تحتلها ميلشيا أنصار الشريعة. ويضيف التقرير إلى أن 5 مدارس التي كانت تستغل كثكنات عسكرية قامت باستهدافها قوات التحالف العربي. من جهة أخرى، وفي نفس الفقرة، يشير التقرير إلى استغلال أنصار الحوثي لأحد المستشفيات وإخلائه واستعماله كثكنة عسكرية، الشيء الذي ينفي عنه صبغة المستشفى ليتحول تصنيفه إلى «موقع عسكري» يحق لقوات التحالف العربي استهدافه.

هذا المعطى، ورغم عدم دقة الأرقام، يدل بالملموس، على أن قوات التحالف العربي، يستحيل أن تستهدف مؤسسات تعليمية أو استشفائية، باستثناء المؤسسات التي تم تحويلها إلى مواقع عسكرية، تجعلها هدفا مشروعا لقصف قوات التحالف العربي.

أرقام متضاربة

مؤشر آخر لا يقل أهمية، ويضع مصداقية المعطيات التي جاء بها التقرير على المحك، تشير إليه الفقرة 198 وما يليها (ص 32)، والتي تتحدث عن صعوبة وصول البعثات الإنسانية (إجمالا 220 حالة)، إما لتعقيدات إدارية أو موانع مرتبطة بحرية التجول (149 حالة)، أو لحالات عنف في حق المستخدمين أو المعدات والمرافق الإنسانية (43 حالة)، أو لعراقيل لتنفيذ أنشطة إنسانية (28). هذه الانتهاكات تم تسجيل معظمها، حسب التقرير، في مدن الحديدة، صنعاء، تعز وحجة، وهي مناطق كلها خاضعة لسيطرة أنصار الحوثي، حيث يشير التقرير إلى أن 181 حالة من عدم وصول البعثات الإنسانية تسبب في عرقلة وصولها عناصر من أنصار الحوثي.

إذا، وفي ظل صعوبة وفي بعض الأحيان استحالة الوصول إلى مناطق النزاع، وخصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يحق لنا التساؤل عن المصادر التي اعتمدتها المنظمة لحصر الأماكن والمؤسسات التي استهدفتها قوات التحالف العربي والتي ذهب ضحيتها 683 طفلا، حسب ما جاء في مزاعم وادعاءات التقرير.

إن مطالعتنا للعديد من التقارير الصادرة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة، تجعلنا، كعادة باقي التقارير، نؤكد على الطرح السياسي للوثيقة الأممية، بالإضافة إلى قناعتنا الراسخة في كون التقرير اعتمد على مجموعة من المعطيات والمعلومات التي وفرتها له منظمات غير حكومية تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان والتي تبقى مخترقة وظيفيا وبنيويا من طرف النظام القطري.

وفي هذا السياق، سبق أن كشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن علاقة «تمويلية» للقطري عبدالرحمن النعيمي، بمنظمة «العفو الدولية» و»هيومان رايتس ووتش»، حيث أكدت واشنطن، من خلال ما نشرته صحفها، أن «شريك» وممثل منظمة «العفو الدولية» و»هيومان رايتس ووتش» في قطر، حسب تعبيرها، هو أحد أبرز ممولي تنظيم «القاعدة» وزعيمه أيمن الظواهري، وأحد أهم الممولين للمنظمات الإرهابية التكفيرية في سوريا، التي تتبع التنظيم المذكور.

من هنا يتبين بالملموس، أن سياقات الإعلان عن التقرير الأممي وتواطأت بعض المنظمات التي تدعي أنها تشتغل في الحقل «الإنساني»، وعدم قدرة الأمم المتحدة على التجميع الذاتي، أو على الأقل التأكد من صحة وحقيقة المعلومات «التي وُضعت رهن إشارتها»، تُفرغ جل مضامين التقرير من كل مصداقية وتضع المنظمة الأممية أمام المسؤولية الأخلاقية في تحمل كامل مسؤوليتها في التعاطي مع أحد أخطر الملفات الإقليمية، والتي تتجاوز خطورتها الوضع في اليمن إلى محاولات إيران و»حلفاءها إعادة رسم خارطة المنطقة وفق الرسم الاستراتيجي الذي يتبناه النظام الصفوي في هذه البقعة الجغرافية، والذي يمر، أساسا، عبر محاولات مستميتة ويائسة لإخضاع المملكة العربية السعودية كمركز ثقل العالم العربي والإسلامي.

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