الهيئة الأكاديمية تصدر بيان في الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة ثورة 14 اكتوبر المجيدة

تلقت (عدن الغد) نسخة من بيان للهيئة الأكاديمية بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة ثورة 14 اكتوبر المجيدة، حيث جاء فيه :

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان الهيئة الأكاديمية في الذكرى الخامسة والخمسين لانطلاقة ثورة 14 اكتوبر المجيدة.

تتقدم الهيئة الأكاديمية الجنوبية إلى جماهير شعبنا الجنوبي بأحر التهاني والتبريكات بحلول الذكرى الرابعة والخمسين لثورة الجنوب الأولى ثورة 14 اكتوبر المجيدة التي انطلقت ضد الاستعمار الأجنبي من قمم جبال ردفان الشامخة حتى تتوجت بالاستقلال الناجز للجنوب في 30 نوفمبر 1967م.

وبهذه المناسبة الوطنية الجنوبية العزيزة تدعو الهيئة الأكاديمية جماهير

شعبنا في الداخل والخارج إلى الاحتفاء بهذه الذكرى هذا العام التي تأتي في ظل مستجدات جديدة تشهدها مسيرة قضية الجنوب وثورته التحررية الثانية في سبيل تحقيق سيادة الجنوب وقيام دولته المستقلة مشددة في دعوتها جماهير شعبنا في الداخل إلى الزحف المليوني إلى العاصمة عدن والاحتشاد في شارع مدرم في المعلا خلال يومي 13 و 14 من هذا الشهر شهر الثورة المجيد.

إن الهيئة الأكاديمية الجنوبية تتوجه إلى الشعب ونخبه السياسية والمدنية بضرورة التصدي للدعايات المحمومة

والمسمومة التي تضخها ماكنات أعداء الجنوب المعروفين بهدف النيل من نضاله وثورته وما تحقق من إنجازات عظيمة على الصعيد الميداني والسياسي والأمني وغيرها وكذا النيل من القيادة السياسية لشعب الجنوب المتمثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة ابن الجنوب الباسل المناضل عيدروس الزبيدي.

وتوكد الهيئة الأكاديمية إن العامل الذي نصرنا بالأمس سينصرنا اليوم وغدا ألا وهو مبدأ التصالح والتسامح والتضامن الجنوبي بحيث يتحول إلى سلوك وثقافة وعهد وثابت من ثوابت شعبنا وثورته المباركة ومقاومته الباسلة ونخبه السياسية وقيادته الرشيدة.

إن حكومة المدعو بن دغر تسعى إلى استفزاز الجنوبيين ومحاولة خلط الأوراق والإساءة لتضحيات شعب الجنوب واستحقاقاته القادمة وإعادة الجنوب إلى مربع الاحتلال الذي طرده شعبنا شر طرده، فيجب التصدي لكل ذلك بحنكة سياسية وتصميم ثوري وتفويت الفرص على المتربصبن بقضية شعبنا وحقه في قيام دولته المستقلة وعلى كل من يسعى إلى الزج بالجنوبيين في صراعات داخلية تعصف بهم كما عصفت بهم من قبل.

إن هذه الذكرى الرابعة والخمسين للثورة تصادف الذكرى العاشرة اليوبيلية لمليونية اكتوبر في ردفان 2007م وسقوط شهداء المنصة وجرحاها الأحرار عشية ذلك اليوم الأغر .

عاش الجنوب قويا مستقلا

المجد والخلود للشهداء الأبرار

الولاء للمجلس الانتقالي الجنوبي

قائد مسيرتنا التحررية الراهنة.

د عبده يحيى الدباني

الناطق الرسمي للهيئة الأكاديمية الجنوبية.

11 أكتوبر 2017م.