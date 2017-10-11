الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب تدعو لبدء حوار سياسي بين المجلس الانتقالي والمكونات الجنوبية الاخرى
عدن((عدن الغد) خاص:
تعود جذور الحزب الاشتراكي اليمني إلى حركة القوميين العرب التي تشكلت في بيروت في عام 1948م ولقد أُسس الحزب في عام 1978م كامتداد للجبهة القومية وفصائل يسارية أخرى مؤمنة بالفكر الاشتراكي في الساحة اليمنية.
ولقد أضعفت الصراعات والتشظيات الحزبية من البُنية الفكرية والتنظيمية والجماهيرية للحزب, وكان للمقتلة الشهيرة في 13 يناير 1986م في جنوب اليمن الدور الأعظم في تفكيك بنية الحزب وإضعاف موقعه القيادي في (ج.ي.د.ش).
وعند قيام الوحدة اليمنية في مايو 1990م , كان شريكاً فاعلاً في الوحدة ولكنه ظل يعيش على رصيده النضالي السابق, ولم يقدم جديداً على المستوى الحزبي والديمقراطية الداخلية أو على المستوى السياسي بوجه عام, بل انفرد بخطاب سياسي جديد, وممارسات سلطوية عتيقة, ولم يقدم أنموذجاً في الحياة السياسية.
يعتبر الحزب الاشتراكي من أكثر الأحزاب ممارسة للنقد إلى درجة جلد الذات, أما المعضلة الخطيرة التي يعيشها فهي تكرار الأخطاء مما يضعف مصداقيته.
يمكن القول بعريض العبارة, إنه يشهد تحولاً إلى حد ما صوب الديمقراطية, ولكن ليس بنفس اللغة الخطابية التي يتبناها. فالأسس التنظيمية والأيديولوجية والاجتماعية التي أسس عليها الحزب تتلاشى تدريجياً مع مرور الزمن, بحيث نستطيع القول إن الحزب الاشتراكي اليمني اليوم هو حزب انتقالي من الاتجاه العقائدي إلى حزب المصلحة.
بيانات اساسية :
- تاريخ التأسيس : 1978م .
- تاريخ التقدم للتسجيل في لجنة شئون الأحزاب 19/7/1416 الموافق 11/12/1995م
- تاريخ حصوله على قرار التسجيل من لجنة شئون الاحزاب 3/5/1417 الموافق 15/ 9/ 1996م .
- الأمين العام بعد المؤتمر العام الخامس للحزب أغسطس 2005م الدكتور : ياسين سعيد نعمان .
- الأمين العام السابق : علي صالح عباد (( مقبل )).
- حكم جنوب الوطن ( جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً .
منفرداً ( من 1978م حتى مايو 1990م ).
- تقاسم السلطة مع المؤتمر الشعبي العام منذ تاريخ تحقيق الوحدة 22مايو 1990م وحتى 27ابريل 1993م .
- شارك في حكومة ائتلاف ثلاثية مع المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح من مايو 1993م وحتى 7يوليو 1994م .
- خرج من السلطة وتحول إلى المعارضة بعد قيام قيادية السابقة بعملية الانفصال في العام 1994م .
- شارك في الانتخابات النيابية الأولى 27ابريل 1993م وحصل على 56مقعد في مجلس النواب الذي إجمالي مقاعده ( 301) وبنسبة 26%.
- لم يشارك في الانتخابات النيابية الثانية 27/ ابريل 1997م وأعلن مقاطعته لهذه الانتخابات.
- قاطع الانتخابات الرئاسية في 23سبتمبر 1999م .
- شارك في الانتخابات النيابية الثالثة 27ابريل 2003م وحصل على 7 مقاعد في البرلمان وبنسبة 2.33%.
- احد أحزاب اللقاء المشترك ودعم في الانتخابات الرئاسية 2006م مرشح اللقاء المشترك فيصل بن شملان.
- شارك في الانتخابات المحلية 2006م وحصل في المجالس المحلية للمحافظات على ـ10 مقاعد بنسبة 2.35 % وفي عضوية المجالس المحلية للمديريات حصل على 171 مقعدا بنسبة 2.48% .
- الصحف الناطقة بأسم الحزب : صحيفة الثورى . موقع الاشتراكي نت .
- مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني في سطور ((عبدالفتاح اسماعيل))
ينتمي عبد الفتاح إسماعيل الى أسرة انتقل عائلها من الجوف واستقر في قرية الأشعاب ناحية حيفان التابعة للواء تعز حينها ولد هناك في 28 يوليو 1938 وتلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط في مدينة عدن وأصبح في النصف الأخير من الخمسينات عاملا فنيا تحت التدريب في مصفاة الزيت البريطانية كما عمل بالتدريس .
تولى القيادة العسكرية بمنطقة عدن أثناء حرب التحرير عام 1964 ومارس نشاطا سياسيا في إطار الجبهة القومية التي كانت أشبه بالقيادة اليومية … خلال عام 1966 تفاعل مع حركة التغييرات التي شهدتها حركة القوميين العرب على المستوى المركزي ونقلها الى المستوى المحلي وتبنى الخط اليساري داخل فرع الحركة بجنوب اليمن وأستطاع أن يقيم علاقة متميزة مع قادة الحركة في بيروت وأن يقدم نفسه باعتباره رمز التيار اليساري في الجبهة القومية .
اتسم عبد الفتاح إسماعيل بالنضج الفكري وعمق المعارف النظرية لنهمه في البحث عن المعرفة .
تولى منصب وزير الثقافة والإرشاد القومي وشؤون الوحدة اليمنية في أول حكومة لدولة الاستقلال في جنوب اليمن .
نجى من عملية الاعتقال الشهيرة بعد أحداث مارس 1968 إذ سافر الى بلغاريا لتلقي العلاج هناك .
لم يشارك في حركة 22 يونيو التصحيحية التي تم بموجبها عزل قحطان الشعبي من الرئاسة وان كان له تأثير كبير في الإعداد لها .
تولى موقع عضو مجلس الرئاسة عقب حركة يونيو إضافة الى موقعه كأمين عام للتنظيم السياسي الجبهة القومية .
كرس نفسه كمثقف سياسي ومنظر للتنظيم الحاكم في عدن وعرف بأنه رجل الاتحاد السوفييتي كما كان يصفه خصومه داخل السلطة الحاكمة بجنوب اليمن بالرجل الكسول لاعتكافة الطويل في جبل معاشيق بفيلا ( طوني بيس ) وانكبابه على الشعر والأدب ومنادمة الكتاب والشعراء والمثقفين اليمنيين والعرب ….. كان له اهتمام شعري وله ديوانان ( الكتابة بالسيف و ( نجمة تقود البحر ) .
بعد أحداث 26 يونيو 1978 التي أطاحت بسالم ربيع علي سرع بالخطوات الخاصة بإعلان ميلاد الحزب الاشتراكي اليمني وظهر على السطح في أكتوبر من نفس العام بأنه مؤسس الحزب الاشتراكي اليمني وجمع بين منصب الأمانة العامة للحزب ورئاسة الدولة حيث استمر في هذا الموقع المزدوج من 27 ديسمبر 1978 حتى 20 أبريل 1980 .
تفجرت أزمة عاصفة مطلع أبريل 1980 بين عبد الفتاح إسماعيل ووزير الدفاع علي أحمد ناصر ( عنتر ) استمرت أسبوعين أفضت الى أن يرضخ الأول لمطالب الثاني فقدم استقالته بحجة مرضه وغادر البلاد الى برلين أولا ومن ثم الى موسكو .
في 7 أكتوبر 1984 عاد عبد الفتاح إسماعيل ثانية الى عدن بعد أن أدرك أن معادلة القوى داخل الحزب الحاكم باتت تهدد موقعه لصالح مجموعة علي ناصر محمد .
في 14 فبراير 1985 تولى عبد الفتاح إسماعيل منصب سكرتير اللجنة المركزية لشؤون الإدارة كأولى النتائج للضغوط التي مارسها التيار المناوئ لتوجهات علي ناصر محمد إضافة الى تخلي الأخير عن منصب رئاسة الوزراء .
في الفترة من مارس 1985 وحتى أكتوبر 1985 برز اسم عبد الفتاح إسماعيل الى السطح ثانية بوضوح أشد باعتباره أهم العناصر المرجحة للصراع المحتدم داخل الحزب الاشتراكي بين جناح علي ناصر وجناح علي عنتر ولعب دورا حاسما في التهيئة لأحداث يناير 1986 الشهيرة .
في 16 أكتوبر 1985 انعقد المؤتمر الثالث للحزب ومن خلاله عاد عبد الفتاح إسماعيل الى المواقع المتقدمة في هيئات الحزب حيث نجح في عضوية المكتب السياسي .
في 13 يناير انفجرت الأحداث الدامية في عدن وتضاربت الأنباء والمعلومات حول مصير عبد الفتاح إسماعيل ، حيث أجمعت على نجاته من المجزرة التي وقعت في مبنى اللجنة المركزية وفراره مع عدد من رفاقه ولكنها تتباين فيما جرى بعد فراره إذ أن علي سالم البيض يؤكد احتراقه في إحدى المدرعات ويعتقد آخرون أنه أغتيل بعد اقتياده من منزل القيادي الاشتراكي ( سعيد صالح ) وعلى يد أحد أقرباء الأخير ويدعى ( جوهر ) وذلك في إطار الصراع على السلطة .
في 10 فبراير 1986 أعلنت سلطات الحزب الاشتراكي اليمني في روايتها الرسمية آنذاك غموض نهاية عبد الفتاح إسماعيل وأكدت أن المدرعة التي حملته مع علي سالم البيض تعرضت لنيران أحد المواقع التابعة للقوات البحرية واستطاع البيض الخروج من المدرعة بينما ظل فيها عبد الفتاح إسماعيل وقد احترقت المدرعة ولم يعثر على أي أثر لجثته .
كرّم في عهد دولة الوحدة اليمنية ومنح عدة أوسمة بصفته أحد مناضلي الثورة اليمنية في جنوب الوطن ورفعت صورته الى جانب صور الملوك والرؤساء المتعاقبين على اليمن بشطريه في مدخل قصر الرئاسة اليمني .
المصدر: المركز الوطني للمعلومات
دعت الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي اليمني الى بدء عملية حوار سياسية بين المجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات الجنوبية الاخرى .
وقالت الهيئة في بيان صادر عنها بمناسبة ذكرى ثورة 14 اكتوبر انه يجب اجراء حوار جاد بين المجلس الانتقالي وكل المكونات الوطنية الجنوبية بغية التوصل الى تفاهمات تفضي الى تطوير الخطوة التي اقدم عليها المجلس الانتقالي ليغدوا اطارا جامعا لا يستثني ولا يستبعد احد بما يمكنه من الاطلاع باداوره التاريخية والاستعداد الكامل لإستحقاقات الفترة القادمة .
نص البيان
ياجماهير شعبنا الأبية في ربوع الجنوب وخارجه نحييكم تحية النضال والمصير المشترك بمناسبة الذكرى ال( 54) لثورة 14 أكتوبر المجيدة التي فجر شرارتها الأولى الرعيل الاول من مناضلي شعبنا في الجبهة القومية من على قمم جبال ردفان الشماء وبمشاركة فصائل العمل الوطني الجنوبية وبدعم ومشاركة شعبية غير مسبوقة لجماهير شعبنا وقواه الحية في عموم الجنوب من المهرة حتى باب المندب الذي خاض نضالا" تحرريا" استمر أربعة أعوام .
لقد سطر شعبنا الأبي في الجنوب أروع الملاحم البطولية واجترح مآثر كفاحية خالدة عمدت بالدم والتضحيات الجسام وتوجت بنيل الاستقلال الوطني الناجز وغير المنقوص في 30 نوفمبر 1967م .
وتأتي ذكرى انطلاق ثورة 14 أكتوبر هذا العام بعد ثلاثة أعوام من تمكن المقاومة الجنوبية ومنتسبي بعض وحدات القوات المسلحة والأمن من الجنوبيين وبدعم ومشاركة الاشقاء في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة من تحقيق إنتصارات كبيرة وهامة على جحافل مليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي صالح ودحرهم من مدن ومحافظات الجنوب التي كانوا يحتلونها منذُ الحرب العدوانية الظالمة صيف ١٩٩٤ م والتي عززوها بغزوهم الثاني للجنوب في مارس ٢٠١٥م
وبهذه المناسبة تتقدم الهيئة القيادية باسم اعضاء وانصار الحزب الاشتراكي في الجنوب بالشكر والعرفان لدول التحالف العربي التي استجابة لدعوة الرئيس عبدربة منصور هادي في التدخل لدحر الانقلاب وعودة الشرعية وفي مقدمتهم الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة على ما قدموه ويقدموه لشعبنا من بذل وتضحية بكل غالِ ونفيس، مترحمة على أرواح الشهداء الذين سقطوا في درب التحرر والانعتاق منذ فجر ثورة ١٤ أكتوبر ٦٣ م، وحتى اليوم بما فيهم الشهداء من أشقائنا في المملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة والسودان ومملكة البحرين ، كما تمنت الهيئة القيادية للاشتراكي الشفاء العاجل للجرحى، والحرية للأسرى، والنصر لمن يناضلون في سبيل الحرية والعزة، وبناء دولة النظام والقانون.
يا جماهير شعبنا
اننا ونحن نعيش مظاهر الفرحة والابتهاج نشعر بالاسئ والألم لما ألة إليه الأوضاع في الجنوب من حالة انفلات أمني وانتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بحياة الناس وانعدام الخدمات وازمة خانقة في المشتقات النفطية وارتفاع جنوني للأسعار الناتج عن تعويم الدولار وتوقف صرف المرتبات والأجور لقطاع واسع من الموظفين والمتقاعدين وغيرها من المظاهر التي تنذر بشبح المجاعة ، ولذا فإننا ندعو السلطة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربة منصور هادي رئيس الجمهورية ودول التحالف العربي وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة للتدخل العاجل لرفع معانات المواطنين في المناطق المحررة .
اننا ونحن نحتفل بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة مع جماهير شعبنا يتعين علينا اليوم أن نجدد استحضار ما حققته ثورة أكتوبر المجيدة من إنجازاتٍ عظيمةٍ تمثلت أبرزها في بناء دولةٍ وطنيةٍ مهابة( دولة النظام والقانون والمؤسسات) ومن أبرز إنجازاتها - توفير الأمن والنظام والقانون، وحق التعليم والخدمات الطبية المجانيتين لعامة الناس، والتحرر من الأمية، والقضاء على البطالة ، وقضاء عادل ونزيه وإدارة خالية من الفساد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين دون استثناء ، وعدم التفريط بحبة رمل من ترابنا الوطني .
إننا في الوقت الذي نعدد فيه أبرز منجزات الثورة الأكتوبرية من الواجب علينا جميعاً أن نتساءل أين نحن اليوم من أهداف ثورة أكتوبر ومنجزاتها العظيمة وكيف جرى الإجهاز عليها منذ اجتياح الجنوب في حرب صيف 1994م ؟ وما تلا ذلك من سياسات تدميرية ممنهجة لكل هذه المنجزات وغزو ثاني في ربيع 2015 ومايعانيه شعبنا اليوم من ويلات ومآسي تلك الحروب والأعمال التخريبية و تعكير أمنه واستقراره والإضرار بمعيشته .
غير إن شعبنا الأبي في الجنوب لم يستكين أويستسلم لأعداء الحياة الذين ارتكبوا ابشع الجرائم بحقه ، وتصدى لمشروعهم الإجرامي بإرادة قوية وصمود أسطوري تجلت مظاهره في النضال السلمي الذي بلغ ذروته في يوليو 2007م بإشهار الحراك السلمي الجنوبي ( ثورة الكرامة الوطنية ) واتساع نطاقها على امتداد الساحة الوطنية الجنوبية كلها ونعتز أيما اعتزاز بمشاركة أعضاء حزبنا وأنصاره في مسيرة الحراك السلمي منذ انطلاقته حتى اليوم .
وفي هذا السياق تؤكد الهيئة القياديه للحزب الاشتراكي في الجنوب على أهمية تظافر جهود المكونات الجنوبية بتعبيراتها السياسية والاجتماعية والعمل بروح تكاملية موحدة في الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وما يتعرض له الوطن من مخاطر وتحديات كبيرة ، وانطلاقا" من مواقفنا الثابتة والحريصة على وحدت الصف فان الهيئة القيادية للحزب في الجنوب تدعو الى اجراء حوار جاد بين المجلس الانتقالي وكل المكونات الوطنية الجنوبية بغية التوصل الى تفاهمات تفضي الى تطوير الخطوة التي اقدم عليها المجلس الانتقالي ليغدوا اطارا جامعا لا يستثني ولا يستبعد احد بما يمكنه من الاطلاع باداوره التاريخية والاستعداد الكامل لإستحقاقات الفترة القادمة .
كما تجدد الهيئة القياديه للحزب الاشتراكي في الجنوب مواقفها المعلنة وفي أكثر من مناسبة عن دعمها الكامل لإرادة شعبنا في الجنوب وحقه في تقرير مصيره واستعادة دولته بإرادته الوطنية الحرة وإعاده بناءها وبمشاركة مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي الجنوبي .
يا جماهير شعبنا المناضلة في غمرة احتفالاتنا بهذه المناسبة المجيدة نتوجه بالدعوة إلى جماهير شعبنا وجميع أعضاء حزبنا وأنصاره إلى المشاركة الفعالة في المهرجان الجماهيري المهيب والاحتشاد إلى مدينة عدن الباسلة وندعو إلى توحيد الجهود وإقامة فعالية واحدة وبما يليق وينسجم وعظمة هذه المناسبة المجيدة وتعبيرًا عن مشاعر الوفاء والعرفان للشهداء الأبرار وتجديد العهد على مواصلة مسيرة شعبنا النضالية وحراكه السلمي من أجل تقريب يوم الخلاص الوطني وتحقيق كامل أهدافه الوطنية السامية والنبيلة.
صادر عن الهيئة القيادية للحزب الاشتراكي في الجنوب
11 أكتوبر 2017م عدن
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