رئيس حزب الرابطة يبعث رسالة للمبعوث الأممي : نؤيد تقريركم حول حل أزمة صراع الأشقاء في اليمن وقضيتنا الجنوبية

بعث رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة) الأستاذ عبدالرحمن علي بن محمد الجفري رسالة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد، يؤيد فيها التقرير الأممي حول حل أزمة الصراع بين الأشقاء في اليمن، والحل للقضية الجنوبية .

ولأهمية ما جاء في الرسالة تنشر لكم (عدن الغد) كما جاءت، حيث جاء فيها :

رسالة من الأستاذ عبدالرحمن الجفري إلى سعادة الأستاذ إسماعيل ولد الشيخ احمد، 10 أكتوبر 2017م

سعادة الأستاذ اسماعيل ولد الشيخ أحمد حفظه الله

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

تحية وتقدير؛

تابعنا باهتمام تقريركم اليوم إلى مجلس الأمن... وإذ نشيد بالجهود التي تبذلونها فإننا نعرب عن تأييدنا لما جاء في تقريركم حول حل أزمة الصراع بين الأشقاء في اليمن، كما نشيد ونؤيد ما ورد في تقريركم حول قضيتنا في الجنوب العربي وضرورة حلها حلاً جذرياً عبر الحوار.

وما لم يتم ذلك بالإستجابة لإرادة شعب الجنوب العربي وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنساني المعاصر فقد لا يتحقق استقرار أو أمن في بلادنا والمنطقة وسينعكس ذلك على الجميع لما لموقع الجنوب العربي من أهمية استراتيجية للمنطقة والعالم.

تحياتنا لكم ونشد على أيديكم وسنكون وكل شعبنا عوناً لكم في هذا الاتجاه. والله يوفقكم.

تقبلوا تقديرنا.

عبدالرحمن علي بن محمد الجفري

رئيس حزب رابطة الجنوب العربي الحر (الرابطة)

رئيس الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)

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