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أخبار وتقارير

بن بريك يزور الجوهري ويستمع منه لشرح حول حادثة (الاغتيال)

صورة من الزيارة يوم الاربعاء -عدن الغد
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 06:48 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قام عضو المجلس الانتقالي الجنوبي (هاني بن بريك) يوم الاربعاء بزيارة لقائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري الى مقر اقامته بمقر الدفاع الساحلي بالتواهي.

وقال قاسم الجوهري لصحيفة "عدن الغد" ان اللقاء ناقش تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها واغتيال شقيقه صبري الجوهري موضحا بان "بن بريك" والقيادي عبدالرحمن شيخ قدما له التعازي .

واضاف بالقول :" قدمت خلال الزيارة شرحا للواقعة وتفاصيلها ولم يحدث خلال اللقاء شيء اكثر من ذلك.

وشكر الجوهري زيارة بن بريك وعبدالرحمن شيخ .


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تعليقات القراء
282037
[1] صدق المتل يقتلو القتيل ويمشو في جنازته
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
جنوبي | عدن
صدق المتل يقتلو القتيل ويمشو في جنازته

282037
[2] بن بريك وسياراته المهروله
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
اليزيدي | يافع
جاء يستمع لشرح عن الحادثه نعم انه كان غايب ومش عارف هذا بن بريك ولحيته الضبيانيه هو وراء كل ما يجري بالجنوب من اعتقالات وتصفيات وتعذيب بالسجون واغتيالات هذا باع الجنوب للامارات هوه ومرتزقة الانتقالي هذا ولحيته ودينه باعها بدراهم لاابو ظبي الجنوبيون من المهره الى مكيراس يطالبوا في تقديم كافة القتله والمجرمين والذي هربوا سونيا المجرمه والحوثه من السجون في عدن وبن بريك واحد منهم وعلى راسهم متورط هذا ابو رغال جاسوس ابرهه اما بالنسبه للجوهري فامامه قماطه وعشره من يافع في جعوله والادريسي والنقيب مدير البنك ذهبوا ادراج الرياح



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