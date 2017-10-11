بن بريك يزور الجوهري ويستمع منه لشرح حول حادثة (الاغتيال)

صورة من الزيارة يوم الاربعاء -عدن الغد

قام عضو المجلس الانتقالي الجنوبي (هاني بن بريك) يوم الاربعاء بزيارة لقائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري الى مقر اقامته بمقر الدفاع الساحلي بالتواهي.

وقال قاسم الجوهري لصحيفة "عدن الغد" ان اللقاء ناقش تفاصيل محاولة الاغتيال التي تعرض لها واغتيال شقيقه صبري الجوهري موضحا بان "بن بريك" والقيادي عبدالرحمن شيخ قدما له التعازي .

واضاف بالقول :" قدمت خلال الزيارة شرحا للواقعة وتفاصيلها ولم يحدث خلال اللقاء شيء اكثر من ذلك.

وشكر الجوهري زيارة بن بريك وعبدالرحمن شيخ .

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