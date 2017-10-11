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أخبار وتقارير

الانتقالي يدعو لإحتجاجات شعبية في عدن

الأربعاء 11 أكتوبر 2017 06:16 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال " محمد انور العدني " نائب رئيس اللجنة التنظيمية لفعالية الذكرى الـ 54 لثورة 14 اكتوبر في العاصمة عدن انهم حددوا برنامج الفعاليات التي ستقام في مدينة كريتر تنديدًا لتعسفات الحكومة .

واضاف محمد انهم ستبدأ أولى فعاليات أكتوبر الجماهيرية يوم غدًا الخميس في مدينة عدن القديمة حيث سيكون التجمع في ساحة البنوك الساعة 3:00 عصراً وستنطلق مسيرة تجوب شوارع المدينة تقودها الفرقة النحاسية العسكرية الجنوبية من طريق المتحف بكريتر حتى جولة زكو لقراءة الفاتحة على روح الشهيد خالد الجنيدي ومن ثم التحرك صوب ساحة البنوك في تظاهرة ضخمة ستشهدها المدينة ضد بن دغر الذي عمل جاهدًا على ايقاف عجلة التنمية في العاصمة عدن خاصة والجنوب عامة وجعلها تغرق في الفساد الهائل.

واكد محمد ببدء فقرات الفعالية الجماهيرية بإستقبال حشود مديريات العاصمة عدن في مدينو كريتر يوم غدًا.

وسيبدأ برنامج الفعالية كالاتي :

- افتتاح البرنامج بالقرآن الكريم
دقيقة قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الجنوبية السلمية والمقاومة الجنوبية والتحالف العربي.

- السلام الوطني الجنوبي المؤقت

- كلمة للجنة التحضيرية للفعالية

- مشهد تمثيلي لفرقة فنون عدن يحكي الأوضاع التي يعيشها جنوبنا الحبيب بسبب ممارسات الحكومة ورئيسها بن دغر.

- أغاني الربان خواجة ورقصات شعبية لفرقة سماء عدن

- رسائل من الجماهير للإقليم والعالم توضح إستهداف الحكومة ورئيسها بن دغر لشعب الجنوب العظيم .


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تعليقات القراء
282028
[1] وين اغاني ام كلثوم
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ابوحسين السقاف | ابين الودر
ودارت الايام ومرت الايام هههههههه

282028
[2] ويظل الامل بعيد.....
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ناصر السعيد | شبوه
الدعوة للاحتجاجات في هذة الضروف التي تمر بها البلاد ويعانيها اهلها الموجودين فيها .. ولا يحس بها المغتربين من ابنائها ماهي الا دعوة للفوضى وزياده معانات الناس . المواطن بحاجه الى عمل يرفع عن كاهله بعض الاعباء التي ينثرها سياسيوا البلد على ظهره . اذا لم تستطيعوا رفع هذة المعاناة فلا تزيدوها . اتركوا غيركم يحاول او يحافظ على حدود الموجود . لن تصبروا على مانعانيه وستعودون الى شاليهاتكم وفنادقكم ونحن من سيكتوي بما تثيرونه من غوغائيه واقلاق لباقي السكينه الموجوده . ندرك انكم لاتسعون الا للحكم حكمنا فانتظرونا حتى نخرج من هذة المحن التي انتم جزء من اسبابها . وعودوا لتجدوا من يبقى منا لتحكموه . نحشى ان اثرتم القلاقل بكره بانكم لن تجدوا من تحكمووووووووه

282028
[3] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
عصيان مدني سلمي يطالب برحيل بن دغر وشلته من عدن ، والمطالبة بإنتخاب رئيس حكومة عبر صناديق الاقتراع ويحق لهادي أن يرشح من يريد والمجلس الإنتقالي الجنوبي يرشح من يريد ومن يفوز في هذه الإنتخابات يحق له إختيار وزراء حكومته دون تدخل من أحد بناءً على الكفاءة والنزاهة والشفافية المشهود لمن سيتم إختيارهم وفي نفس الوقت المساءلة القانونية لمن يسئ إلى الوظيفة العامة والإخلاص للجنوب وشعبه وهويته وقضيته العادلة . إحذروا الخلايا النائمة لدولة الإحتلال الحوعفاشي .

282028
[4] ارفعوا رؤؤسكم من الخزا مش يداتكم
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
صالح عبيد | لحج
الناس شبعه من قرفكم وبهذلتكم اكثر من عامين حكام لعدن ما قدرتم تولعوا الكهربا وجايين من الامارات رافعين يداتكم اشارة البيع والسمسره على الجنوب اذا انتم جنوبيون تهمكم اوضاع الجنوبيه كنتم رفعتم رؤؤسكم اخزوا حتى رفيقاتكم بالصف الاول مندهشاة من رافع الايدي والكروش المنفوخه



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