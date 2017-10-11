الانتقالي يدعو لإحتجاجات شعبية في عدن

قال " محمد انور العدني " نائب رئيس اللجنة التنظيمية لفعالية الذكرى الـ 54 لثورة 14 اكتوبر في العاصمة عدن انهم حددوا برنامج الفعاليات التي ستقام في مدينة كريتر تنديدًا لتعسفات الحكومة .

واضاف محمد انهم ستبدأ أولى فعاليات أكتوبر الجماهيرية يوم غدًا الخميس في مدينة عدن القديمة حيث سيكون التجمع في ساحة البنوك الساعة 3:00 عصراً وستنطلق مسيرة تجوب شوارع المدينة تقودها الفرقة النحاسية العسكرية الجنوبية من طريق المتحف بكريتر حتى جولة زكو لقراءة الفاتحة على روح الشهيد خالد الجنيدي ومن ثم التحرك صوب ساحة البنوك في تظاهرة ضخمة ستشهدها المدينة ضد بن دغر الذي عمل جاهدًا على ايقاف عجلة التنمية في العاصمة عدن خاصة والجنوب عامة وجعلها تغرق في الفساد الهائل.

واكد محمد ببدء فقرات الفعالية الجماهيرية بإستقبال حشود مديريات العاصمة عدن في مدينو كريتر يوم غدًا.

وسيبدأ برنامج الفعالية كالاتي :

- افتتاح البرنامج بالقرآن الكريم

دقيقة قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الثورة الجنوبية السلمية والمقاومة الجنوبية والتحالف العربي.

- السلام الوطني الجنوبي المؤقت

- كلمة للجنة التحضيرية للفعالية

- مشهد تمثيلي لفرقة فنون عدن يحكي الأوضاع التي يعيشها جنوبنا الحبيب بسبب ممارسات الحكومة ورئيسها بن دغر.

- أغاني الربان خواجة ورقصات شعبية لفرقة سماء عدن

- رسائل من الجماهير للإقليم والعالم توضح إستهداف الحكومة ورئيسها بن دغر لشعب الجنوب العظيم .

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