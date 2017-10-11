وزير المياه يطمئن على صحة محافظ عدن
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 05:58 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
قام وزير المياه والبيئة الدكتور / عزي هبة الله شريم بزيارة لمقر اقامة مستشار رئيس الجمهورية محافظ العاصمة عدن الاستاذ/ عبدالعزيز المفلحي بمدينة القاهرة وذلك للاطمئنان على صحة الاخ المحافظ .بعد نجاح العملية الجراحية التي احريت له، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة للوطن لمواصلة عمله في ادارة العاصمة عدن .
إلى ذلك عبر محافظ عدن عن شكره لوزبر المياه وطمأنه على تحسن صحته.
تعليقات القراء
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[1] الله يرحم محافظ عدن الشهيد جعفر محمد كان يقود دوله...والمفلخي محافظ الصور والتصوير
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
جمال شمسان | عدن
يا اخي المفلخي والله عيب ماهذه المهزلة تطل علينا كل يوم بإستقبال زعطا ن وفلتان..اشغلتنا واشغلت حالنا ..مكانك عدن ان.كنت محافظ والقا هرة ان كنت مهاجر..توزيع البسمات يوميا كرهتنا بك..والله والله كرهناك..ما.جدوى ان تنشر اخبارك ؟؟ يا عزيزي المطلقة ليس من خيار أمامها غير ان تعود إلى بيت زوجها،او تغادر إلى بيت ابوها...على من تكذب قال نقاهة وعلاج لماذا تستخفون بعقولنا..انت محافظ لم نرى لك نشاط منذتعيينك؟فقط مختبئي في جمهورية المعاشيق ومرة شفناك في مؤتمر صحفي وكان الاخير وبعدين هروب إلى بيت الطاعة الرياض الا تخجل من نفسك ؟ وتسمي حالك محافظ؟..الله يرحم الشهيد البطل جعفر محمد سعيد الذي كان يجوب عدن ليلا ونهارا غير ابه بالمخاطر،كان عنوان كبير للوطنية الجنوبية رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته..لهذا السبب قتلوه لانه لم ينظم إلى شرعية الهاربين المغتربين..اعجبني معلق يوم امس علق على احد لقاءات المفلخي قائلا:المفلخي يقود حكومة الكترونية تنافس دبي من بيته في القاهرة
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