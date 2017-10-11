قام وزير المياه والبيئة الدكتور / عزي هبة الله شريم بزيارة لمقر اقامة مستشار رئيس الجمهورية محافظ العاصمة عدن الاستاذ/ عبدالعزيز المفلحي بمدينة القاهرة وذلك للاطمئنان على صحة الاخ المحافظ .بعد نجاح العملية الجراحية التي احريت له، متمنيا له الشفاء العاجل والعودة للوطن لمواصلة عمله في ادارة العاصمة عدن .

إلى ذلك عبر محافظ عدن عن شكره لوزبر المياه وطمأنه على تحسن صحته.

المزيد في أخبار وتقارير بن بريك يزور الجوهري ويستمع منه لشرح حول حادثة (الاغتيال) قام عضو المجلس الانتقالي الجنوبي (هاني بن بريك) يوم الاربعاء بزيارة لقائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري الى مقر اقامته بمقر الدفاع الساحلي بالتواهي. وقال قاسم الانتقالي يدعو لإحتجاجات شعبية في عدن قال " محمد انور العدني " نائب رئيس اللجنة التنظيمية لفعالية الذكرى الـ 54 لثورة 14 اكتوبر في العاصمة عدن انهم حددوا برنامج الفعاليات التي ستقام في مدينة كريتر تنديدًا وزير المياه يطمئن على صحة محافظ عدن قام وزير المياه والبيئة الدكتور / عزي هبة الله شريم بزيارة لمقر اقامة مستشار رئيس الجمهورية محافظ العاصمة عدن الاستاذ/ عبدالعزيز المفلحي بمدينة القاهرة وذلك

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