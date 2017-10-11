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مسئولون دوليون يدعون قيادة المجلس الانتقالي الى فتح حوار جنوبي مع المكونات السياسية الجنوبية الاخرى

صورة من اللقاء يوم الاربعاء -عدن الغد
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 05:18 مساءً
عمان((عدن الغد) خاص:

طالب مسئولون دوليون قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بفتح باب الحوار السياسي مع القوى السياسية الجنوبية الاخرى للوصول الى رؤية سياسية جنوبية مشتركة .

 وجاء ذلك خلال لقاء للسياسي الجنوبي د/ حسين لقور يوم الاربعاء  والذي ضم عدد من اعضاء الفريق السياسي والأمني لمكتب المبعوث الخاص للامين العام لليمن وناقش معهم تطورات الاحداث في اليمن والجنوب .

وضم اللقاء كلا من السيد مروان علي رئيس قسم الشؤون السياسية والسيد اللواء محمد فرغل المستشار الامني للمبعوث الخاص والسيد هاني نخلة مستشار في شؤون وقف اطلاق النار  والسيد خالد عبدالفتاح مستشار في الشؤون السياسية السيدة حواء عضوة الفريق السياسي مرشحة لمكتب عدن والسيد ايمن مستشار سياسي في مكتب المبعوث الخاص.

و في اللقاء تمت مناقشة الاوضاع في اليمن و الجنوب و التأكيد على ان الحل الشامل لكل قضايا الصراع و معالجة اسبابها هو المدخل الصحيح لإحلال السلام كما تم التأكيد على ما جاء في كلمة السيد اسماعيل ولد الشيخ امس في مجلس والخاص بالتأكيد على حل القضية السياسية الجنوبية بشكل اساسي.

و طالب السادة في الفريق السياسي المجلس الإنتقالي الجنوبي بفتح حوار جنوبي مع القوى الفاعلة في الساحة الجنوبية.

و الجدير بالذكر ان الامم قد بعثت بفريق لترتيب فتح مكتب لها في عدن و الذي سيعلن عنه في الايام القادمة .


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تعليقات القراء
282013
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
أي قوى فاعلة إذا لم يكن لها قبول شعبي ، إطلبوا من هذه القوى التي تقولون عنها أنها فاعلة أن تختبر نفسها بصندوق الانتخابات كمنافسة للمجلس الإنتقالي الجنوبي ويخلصوا لقضية الجنوب لإستعادة دولته . أظن أن هذه دعوة يراد بها باطل ومن يريد الإنضمام للمجلس الإنتقالي الجنوبي فالباب مفتوح لكل أحرار الجنوب.

282013
[2] أعتقد.. على المجلس الإنتقالي أن يستجيب لهذه الدعوة الدعوة الدولية
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، على المجلس الإنتقالي أن يستجيب لهذه الدعوة الدولية، وأن يدعو جميع مَن يسير على نهجه وأهدافه، يدعوهم إلى الحوار والإتفاق على الأهداف والمبادئ التي تتطلع إليها الغالبية الساحقة من الشعب الجنوبي، أما الجنوبيون الذين يختلفون مع أهداف ومبادئ المجلس الإنتقالي، فهم ليسوا خونة ولا متمردين، بل هم معارضة، فليبقوا معارضين، ولكن معارضين بشرف، وعندما نفك إرتباطنا من الوحدة اللعينة وقبائلها الهمجية ونستعيد دولتنا، فليدخل المجلس الإنتقالي ومعارضيه إلى انتخابات جنوبية عامة، والذي يفوز بالأغلبية يستلم الحكم، والخاسر يبقى في المعارضة.. وستدور الأيام، ويمكن للمعارضة أن تفوز في الإنتخابات القادمة وتستلم الحكم، ويبقى المجلس الإنتقالي في المعارضة، وهكذا يجب أن تستمر الحياة في الجنوب المدني المتحضر والمسالم.. والمطلوب للجنوب كي ينهض من كبوته، أن تنشأ فيه أحزاب قوية في الحكم وفي المعارضة، كما يجب أن تنشأ في الجنوب سلطة رابعة قوية وهي الصحافة الحرة، إلى جانب السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية.. وقبل كل هذا يجب إخراج دستور يصيغه مجلس وطني يتمثل فيه كل قوى وفئات المجتمع الجنوبي.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.

282013
[3] من هي الجهة التي يتكلم باسمها الاخ لقور ؟!
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
مناضل | عدن عاصمة دولة الجنوب العربي ( القادمة )
من هي المكونات الجنوبية ؟ في الساحة السياسية الجنوبية مكونات عديدة وتحت مسميات عديدة . ومعظمها لها اهداف خاصة وبعضها لا يعترف بارادة شعب الجنوب في الحرية واستعادة الدولة الجنوبية المحتلة . وخلال 10 سنوات تنتقد هذه المكونات بعضها البعض ولم تستطع توحيد الحركةالوطنية الجنوبية لصالح مصالح شعب الجنوب . محافظ عدن البطل ( عيدروس)دعى اكثر من مرة الى تكوين حامل سياسي جنوبي يمثل ارادة شعب الجنوب لكي يعترف العالم بالقضية الجنوبية ويساندها والنتيجة تمت اقالته من منصبه ! ومن الذي اقاله هي مجموعة حليفة للنظام صنعاء هربت من صنعاء وسيطرت على ادارة الجنوب تحت مبرر عودة شرعية النظام السابق واستمرار الوحدة الفاشلة بشكل اقاليم بعد كل هذه الحروب والدمار وقتل الاف مؤلفة من ابناء الجنوب . اليوم ينشط ( المجلس الجنوبي السياسي الانتقالي ) ويؤيده الشعب الجنوبي لانه الممثل لقضية شعب الجنوب التواق للحرية واستعادة دولته الجنوبية المحتلة منذ7.7.94.

282013
[4] لازم يسمعوها من الغرباء..
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
لو اننا نعتمد على انفسنا لما احتجنا لنصائح ولا لتوجيهات ولا لاوامر من الغرباء ولما بحثنا دوما عمن يتظاهر لنا بانه الصديق الوفي بينما ان اهدافه خبيثة.. لدينا الحكماء في الجنوب ولدينا المتعلمين ولدينا الكوادر لندبر امورنا على ارفع المستويات.. ولكن لدينا ثلاث معضلات دوما.. الاولى تتجلى في العسكري القائد الزعيم.. هذا القائد يظهر نفسه كقيادي فد في العسكرة فيظن ان ممارسة السياسة تتم بالامر العسكري وعلى قاعدة " نفذ ثم ناقش".. وعليه فليس على هذا القائد سوى البقاء جنديا مدافعا عن امن وحدود البلد او تعلم فن السياسة واحاطة نفسه بمن يكملون له نقص حرفيته في حقل السياسة.. وللعلم فكم انتقدنا عناد عيدروس الزبيدي بانه كان دوما محاطا بشلة معاونين فاشلين منذ ان اصبح محافظا لعدن وانه لم يسعى لاحقا للتخلص منهم! المعضلة الثانية هو في قطيع الضباع.. يتبع القائد السياسي او العسكري حشد من الضباع ليأكلوا على مائدته بعد ان ينهض منها.. هؤلاء الذين نسميهم بالمطبلين الذين يعمون القائد عن تلمس حقيقة آراء الناس به ورغبتهم بان يتواصلوا معه مباشرة.. هاهو عيدروس الزبيدي صامت بينما ان المطبلين يشيدون بصمته وينمقون له الصورة رغم نقد الناقدين له.. هؤلاء هم ايضا حاشية السوء اذا يعلمون ان فرصتهم بالاقتراب من القائد قد تصبح مهددة لو انهم نصحوه بالانفتاح وبالاستماع لمختلف الاراء.. المعضلة الثالثة اننا نجد في كل شعب المتشددين في المواقف ونجد ايضا من يميلون للتعصب المناطقي.. الملتمون حاليا كمناصرين حول المجلس الانتقالي هم الاكثر تشددا فينا.. نرى فيهم العنصرية والحقد اللامحدود ورغبة الانتقام واستسهال اتهام الاخرين بالخونة والعملاء ونجد ايضا من يتبعون القائد محبة منهم لابن القرية، وهذا النقد يشمل ايضا شلة عبدربه منصور.. فان لم ير المجلس اليوم انه فعلا قد تميز بوجود هذه المعضلات الثلاث ولم يعمل على الانفتاح على الغير فمن المستحيل ان ينجح حتى وان وقفت من ورائه الف امارة وامارة متحدة.. النجاح السياسي انما يبدأ من الايمان بالديمقراطية بشكل كامل والانفتاح لسماع كل الآراء والانتقادات والتعامل معها بجدية.. ثم ان على السياسي الناجح ان يلغي من تصريحاتهم شماعة "الاعداء".. اشغل تفكيرك بالعدو وارقب تحركاته بحذر ولكن لا تعلن بانك قد اكتشفت كل افعاله فتخدع اتباعك الذين لن يفهموا ما فهمته وما قصدته انت بالضبط.. فعلا على المجلس الانتقالي الجنوبي (واعني عيدروس الزبيدي) مراجعة نفس اخطائه التي كانت تحدث حينما كان على رأس السلطة المحلية وان لا يظن ان الموالين له انما يوالونه عن قناعة كاملة وان ما اقنعوه به عن قدراته وعبقرياته الخارقة انما حقائق.. للجنوب للجنوبيين جميعا وليس للقائد وضباعه ومناصريه.. وللجنوب خمسة مليون قيادي كعيدروس زبيدي وكلقيادي يصلح لتأدية دوره الذي من الضروري ومن الطبيعي ان ينجح فيه.. ومن لا يصدق ذلك فما عليه الا ان يرى تجارب تلك الدول التي تجاوزت تخلفها وحالة عدم الاستقرار السياسي فيها.. اثيوبيا اخر الامثلة الدالة على ما نقول..

282013
[5] اولا هم لايعرفون الجنوب حاف..
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
بن مجاهد |
لم نسمع احدا مطلقا سوى التحالف وأقصد السعودية والإمارات وكل الدول العربية والإسلامية والأجنبية والجامعة العربية والأمم المتحدة أن ذكروا اليمن والجنوب.. اليمن الجنوبي او اليمن الديمقراطي.. وكما يقولوا عندما يولد بانسميه.. نتمنى أن لا استمروا بالضحك على المساكين ونشر الكذبات والكلام الفارغ...المسؤول الاممي غير مقتنع بالتصرفات الفردية للمجلس الانتقالي وإحتكاره بالقوة على السلطة وعدم إحتكامه للديمقراطية ورأي الآخرين..يعني أشبه بتصرفات الحوثيين.. إضافة إلى تهديده للمعارضين والوعيد بالقتل والتطهير لكل جنوبي من اصل شمالي وللمعارضين الجنوبيين أيضاً.. اصبح المجلس الانتقالي أشبه بالجبهة القومية في 67 .. وعليهم أن يفهموا أن 67 لم يكن هناك لا تلفون سيار ولا انترنيت.. يعني 50 عاما..وهم لازالوا بأفكارهم الريفية والمتخلفة.. عليهم أن ينشطوا بالعمل السياسي وإضهار الجنوب للعالم بأنه شعب حضاري..وليس فقط في أبوظبي..

282013
[6] للتأكيد .. فتح حوار مع القوى السياسيه الجنوبيه والجنوبيه فقط .. وهذا شيئ طبيعي ولا يحتاج لأي توصيات لا دوليه ولا حتى محليه .. الشرط الوحيد لهذا الحوار ان يكون جنوبيا خالصا وأن يكون هدفها المعلن هو خيار التحرر والإستقلال من نير الإحتبال اليمني واستعادة الدوله والهويه الجنوبيه المسلوبه وأن لا يشمل تلك القوى المرتبطه بقوى الإحتلال اليمني وأحزابها ممثلة بالتجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام احزاب الفساد والتكفير والإحتلال.
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
للتأكيد .. فتح حوار مع القوى السياسيه الجنوبيه والجنوبيه فقط .. وهذا شيئ طبيعي ولا يحتاج لأي توصيات | للتأكيد .. فتح حوار مع القوى السياسيه الجنوبيه وال
للتأكيد .. فتح حوار مع القوى السياسيه الجنوبيه والجنوبيه فقط .. وهذا شيئ طبيعي ولا يحتاج لأي توصيات لا دوليه ولا حتى محليه .. الشرط الوحيد لهذا الحوار ان يكون جنوبيا خالصا وأن يكون هدفها المعلن هو خيار التحرر والإستقلال من نير الإحتبال اليمني واستعادة الدوله والهويه الجنوبيه المسلوبه وأن لا يشمل تلك القوى المرتبطه بقوى الإحتلال اليمني وأحزابها ممثلة بالتجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام احزاب الفساد والتكفير والإحتلال.

282013
[7] يجب اجراءحوابين المجلس الناقالي وكافة القوى الجنوبيه المؤمنه رقم الارتباط
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
الحضرمي الجنوبي العربي لااليمني | القطن وادي حضرموت الجنوبيه
نعم نؤيدبكل إخلاص اجراءحوارمع كافة القوى الجنوبيه المؤننه بفك الارتباط من وحدة الاحتلال الهمجي اليمني الغادروالخاين والعنصري ولكن بشرط ان القوى هذه مؤمنه باسترجاع الجنوب من الاحتلال اليمني إلى الى الجنوبيين ونحن لاننتظراي توصيه من اي جهه كانت لاننا اصحاب حق والجنوب لكل أبناءه المخلصين لاالمرتبطين باي ا جنده خارجيه وتتعارض مع الاستقلال التام والناجز مالم فاليجرى استفتاءعلى اهداف الثوره الجنوبيه في فك الارتباط والتحررمن وحدة الغدروالخيانه والسلب والنهب والتكفيروالفيدولاامان ولااستقراروحياه حره ومستقره ومتطوره لناولابناءنا واجيالنا على ارض وطننا الجنوب العربي الابفك الارتباط من هذه الكارثه الوحله اليمنيه ونقول لكل المعلقين من أصول يمنيه أنه لاتراجع عن فك الارتباط من الوحله اليمنيه ومن اليمننه الباءسه ولن يضيع اي حق ومادامواصحابه يناضلون لاسنعادته وتجارب الشعوب اكبردليل ولن يكون بلدالغيرموطن لغيرابناءه



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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