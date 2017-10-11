بن فريد : قيادة المجلس الانتقالي تحظى بقبول دولي واقليمي

دعا السياسي الجنوبي احمد عمر بن فريد الى دعم جهود قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي .

وقال بن فريد ان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي قيادة تمتلك رؤية لانتزاع الإستقلال و تحظى بقبول إقليمي و دولي وواجبي تأييدها والوقوف معها.

ودعا بن فريد الى مشاركة فاعلة في مليونية 14 اكتوبر بساحة المعلا.

المزيد في أخبار وتقارير بن بريك يزور الجوهري ويستمع منه لشرح حول حادثة (الاغتيال) قام عضو المجلس الانتقالي الجنوبي (هاني بن بريك) يوم الاربعاء بزيارة لقائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري الى مقر اقامته بمقر الدفاع الساحلي بالتواهي. وقال قاسم الانتقالي يدعو لإحتجاجات شعبية في عدن قال " محمد انور العدني " نائب رئيس اللجنة التنظيمية لفعالية الذكرى الـ 54 لثورة 14 اكتوبر في العاصمة عدن انهم حددوا برنامج الفعاليات التي ستقام في مدينة كريتر تنديدًا وزير المياه يطمئن على صحة محافظ عدن قام وزير المياه والبيئة الدكتور / عزي هبة الله شريم بزيارة لمقر اقامة مستشار رئيس الجمهورية محافظ العاصمة عدن الاستاذ/ عبدالعزيز المفلحي بمدينة القاهرة وذلك

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