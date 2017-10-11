بن فريد : قيادة المجلس الانتقالي تحظى بقبول دولي واقليمي
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 02:42 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
دعا السياسي الجنوبي احمد عمر بن فريد الى دعم جهود قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي .
وقال بن فريد ان قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي قيادة تمتلك رؤية لانتزاع الإستقلال و تحظى بقبول إقليمي و دولي وواجبي تأييدها والوقوف معها.
ودعا بن فريد الى مشاركة فاعلة في مليونية 14 اكتوبر بساحة المعلا.
تعليقات القراء
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[1] ربنا يوفقهم لنيل الاستقلال
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
المجلس الانتقالي الجنوبي بقياده اللواء عيدروس الزبيدي يمثل كل الجنوب العربي ارض وانسان ربنا يوفقهم لنيل الاستقلال وفك الارتباط مع الجمهوريه العربيه اليمنيه وعلينا تبادل رعايانا وطرد كل الشماليين من الجنوب والعكس صحيح عز القبيلي بلاده
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[2] باين انهم راضوه بلحمة
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
نجيب الخميسي | عدن
كانت يكتب كلام ثوري مفرغ من الواقعية ويقرح قريح.. تشكل المجلس الانتقالي ولم يجد فيه اسمه فمثل علينا التعقل ونقده لتشكيل المجلس.. فايش هذه الارتدادية الآن وكلمات المحاباة والنفخ؟! باين انهم قد طيبوا له خاطره حتى لا يستمر في حنقه طويلا..
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[3] انت اكبر ارزقي لجوء سياسي ولاتحضى باحترامي يابن فريد
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
محمد العدني | اليمن
احترم كل واحد يعيش في عدن كلهم المهم ان يعيش الواقع وليس البقبقه من المانيا
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[4] لا تستغربوا ، انحراف البوصله من بن فريد!!! لأن هناك فريد في مجلس الفانوس!!!!!!!!
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
ابو المعاطي الشبواني/ العولقي | 5/5 شتات
بن فريد / احمد عمر احمد، بلّه . كما يدعوه اهله،، ليس لديه مزاج هذا الايام ثابت وكون بن فريد الآخر عضو المجلس الفانوسي ، قد عشمه بالحلق لابد من اظهار الولى،، يقول لنا( بلّه) من اعترف بالمجلس هذا؟؟ حتى الذي اسسوه لم يجرأوا على اعلان الاعتراف به,, ناهيك ان الدنبوع وشلته آخر تصريح له يقول ان المجلس الفانوسي في حكم المنتهي،، وكذا جميع الدول في العالم لم نسمع باي دوله اعتبرت انهم حتى يمثلون مكون من مكونات الجنوب !!!! فما هذه المغالطه يا حمد؟؟؟؟؟؟ انتبه تجعل صلة القرباء والصهاره !!!!! بينك انته والثوابت الوطنيه / والمتاجرين بها!!!!أفاء عليك ماهكذا تورد الابل يا ابو يريد!
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