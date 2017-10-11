الأزمات الدولية: الانشقاقات في معسكر المتمردين في اليمن تمثل فرصة لوقف الحرب وإحلال السلام

اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية اليوم الأربعاء أن الانشقاقات الحاصلة في معسكر المتمردين في اليمن تمثل فرصة نادرة أمام السعودية لوقف الحرب في هذا البلد وإحلال السلام.



وفي تقريرها قالت المنظمة المتخصصة في قضايا النزاعات الدولية والتي تتخذ من بروكسل مقرا لها إن التوترات التي اندلعت في أغسطس/آب بين المتمردين الزيديين والرئيس السابق يمكن أن تعزز الفرص لبدء مفاوضات بدفع من السعودية.



وقال التقرير إنه "مع شركاء اقليميين آخرين، بينهم عُمان، ومع تشجيع مجلس الأمن الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، يجب عليها (السعودية) أن ترعى التوصل إلى حل سياسي" في اليمن.



وأضاف أن "اللحظة حانت ولكن هذه الفرصة قد تزول بسهولة".



ودعا التقرير الرياض إلى التحرك سريعا لاغتنام الانشقاقات في معسكر المتمردين والسعي لإرساء وقف لإطلاق النار بين طرفي النزاع في اليمن، مع الحرص في الوقت نفسه على أن يقطع الحوثيون علاقتهم بإيران، المنافس الإقليمي الرئيسي للسعودية.

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