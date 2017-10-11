المجلس الانتقالي الجنوبي يناقش النتائج الإيجابية لزيارة الرئاسة إلى الخارج

مقالات الرأي

حيدره محمد مات عوض واكد وسقط جعفر محمد سعد ..! الحزن هو الفارق الوحيد الدال على صحوه "الضمير" إن تبقى شيئا من الضمير في هذه البلاد التي أنهكتها الاحزان

عفيف السيد عبدالله مشروع إعلان قيام دولة الجنوب العربي محاولة عقيمة هي فكره معوقة ومضللة، دولة وهم، وبعيدة كل البعد عن المنطق السليم، مُعتمة ليست لها هوية حقيقية، أو سند تاريخي.

احمد عبيد بن دغر رجاءً ... إلى هنا ويكفي (١-٢) ليس هناك حكومة أو سلطة منتخبة أو غير منتخبة بدون أخطاء، ولا يوجد إنسان لا يخطىء، قراراتنا التي اتخذناها

حسن العجيلي تسابق ملفت للنظر لمكونات لا علاقة لها بالمناسبة ؟!! لقد لفت انتباهي مقال الأستاذ الكبير والكاتب العظيم صاحب الأنامل الذهبية وملك العقل الرزين المخضرم والمجرب

محمد علي محسن هادي الصدوق الوثوق !! حين سُئل رئيس اول حكومة اعقبت التوحد ، المهندس حيدر ابو بكر العطاس ، عن شخصية الرئيس هادي ، كانت اجابته وجيزة :

صالح علي الدويل باراس تلازم الفساد واحتلال الفيد ان فعالية يوم 10/اكتوبر في شبوة جاءت ضمن فعاليات في كل مدن الجنوب ممتدة للتهيئة للانطلاق الى عدن احتفاء

د.عادل الشجاع الحوثية أم الإرهاب وأبوه إن إرهاب الحوثيين فاق كل إرهاب آخر على أقل تقدير في اليمن. لا أحتاج لأن أسجل تفجير البيوت على الطريقة

احمد محمود السلامي الجنوب .. بحاجة إلى إعادة ضبط مصنعي ! ليلة أمس اعترتني حالة من الأرق بعدما استرسلتُ كثيراً في التفكير والتعجب لما وصلت إليه حالةُ الوطن والمواطن ـ