MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 11 أكتوبر 2017 07:34 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير المجلس الانتقالي الجنوبي يناقش النتائج الإيجابية لزيارة الرئاسة إلى الخارج
أخبار وتقارير

المجلس الانتقالي الجنوبي يناقش النتائج الإيجابية لزيارة الرئاسة إلى الخارج

صورة من الاجتماع يوم الاربعاء -عدن الغد
الأربعاء 11 أكتوبر 2017 11:29 صباحاً
عدن((عدن الغد) خاص:

عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم، اجتماعاً هاماً برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزُبيدي وحضور غالبية أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس في العاصمة عدن.

وناقش الاجتماع النتائج الإيجابية لزيارة رئيس المجلس اللواء الزُبيدي، ونائبه الشيخ هاني بن بريك وعدد من أعضاء المجلس إلى الخارج، والخطط المالية والإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي.

كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع، وأهمها مناقشة تقرير موجز قدمه رئيس الدائرة الجماهيرية بالمجلس الشيخ عقيل العطاس، لخص فيه سير عملية التحضير للفعاليات الجماهيرية الخاصة بالاحتفاء بالعيد الـ "54" لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة والتي ستتوج بمليونية جماهيرية في شارع مدرم بمديرية المعلا بعدن.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة تقريراً موجزاً عن أداء المشرفين في المحافظات الجنوبية لاستكمال فروع المجلس والجمعية الوطنية، كما استعرض الخطة الإعلامية المواكبة للفعاليات الجماهيرية الخاصة بالاحتفاء بثورة الـ 14 من أكتوبر.


المزيد في أخبار وتقارير
بن بريك يزور الجوهري ويستمع منه لشرح حول حادثة (الاغتيال)
قام عضو المجلس الانتقالي الجنوبي (هاني بن بريك) يوم الاربعاء بزيارة لقائد كتيبة الحزم سلمان قاسم الجوهري الى مقر اقامته بمقر الدفاع الساحلي بالتواهي. وقال قاسم
الانتقالي يدعو لإحتجاجات شعبية في عدن
قال " محمد انور العدني " نائب رئيس اللجنة التنظيمية لفعالية الذكرى الـ 54 لثورة 14 اكتوبر في العاصمة عدن انهم حددوا برنامج الفعاليات التي ستقام في مدينة كريتر تنديدًا
وزير المياه يطمئن على صحة محافظ عدن
قام وزير المياه والبيئة الدكتور / عزي هبة الله شريم بزيارة لمقر اقامة مستشار رئيس الجمهورية محافظ العاصمة عدن الاستاذ/ عبدالعزيز المفلحي بمدينة القاهرة وذلك


تعليقات القراء
281953
[1] أعلنوا استقلال الجنوب او حددوا تاريخ الإنفصال .
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
بن مجاهد |
الأكراد داخل دولة ولايملكوا دولة سابقآ.. في اسبانيا خرجت كتالونيا الذي لاتملك جيش ولا سلاح ... هؤلاء يمتلكون قيادات صامدون في أوطانهم وغير مغتربين او عملاء للغير ويتلقون التعليمات منهم. .. مع الاسف شعب مناطقي ويحمل فقط الكراهية والانتقام ولايطالب بحقوقه

281953
[2] نرجو من المجلس أن يفتح قناة تلفزيونية تهتم بشئون الجنوب وبأخبار المجلس
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، نرجو من المجلس أن يفتح قناة تلفزيونية تهتم بشئون الجنوب وبأخبار المجلس.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
مواطنون يروون تفاصيل مقتل الشيخ ياسين العدني
عاجل :مقتل امام مسجد الشيخ زايد بتفجير عبوة ناسفة بسيارته بالشيخ عثمان
حزب الاصلاح يقول ان السلطات الامنية اعتقلت عدد من اعضائه بعدن
حملة مداهمات بالقلوعة واعتقال عدد من عناصر حزب الاصلاح
جنود من معسكر 20 يحتجزون الزميل خالد السنمي
مقالات الرأي
الحزن هو الفارق الوحيد  الدال على صحوه "الضمير" إن تبقى شيئا من الضمير في هذه البلاد التي أنهكتها الاحزان
هي فكره معوقة ومضللة، دولة وهم، وبعيدة كل البعد عن المنطق السليم، مُعتمة ليست لها هوية حقيقية، أو سند تاريخي.
  ليس هناك حكومة أو سلطة منتخبة أو غير منتخبة بدون أخطاء، ولا يوجد إنسان لا يخطىء، قراراتنا التي اتخذناها
  إلى يومنا هذا و ألمانيا الاتحادية تمضي بمشروعها الاتحادي على أسس قانونية تراعي الحالة الاقتصادية
لقد لفت انتباهي مقال الأستاذ الكبير والكاتب العظيم صاحب الأنامل الذهبية وملك العقل الرزين المخضرم والمجرب
حين سُئل رئيس اول حكومة اعقبت التوحد ، المهندس حيدر ابو بكر العطاس ، عن شخصية الرئيس هادي ، كانت اجابته وجيزة :
  ان فعالية يوم 10/اكتوبر في شبوة جاءت ضمن فعاليات في كل مدن الجنوب ممتدة للتهيئة للانطلاق الى عدن احتفاء
إن إرهاب الحوثيين فاق كل إرهاب آخر على أقل تقدير في اليمن. لا أحتاج لأن أسجل تفجير البيوت على الطريقة
ليلة أمس اعترتني حالة من الأرق بعدما استرسلتُ كثيراً في التفكير والتعجب لما وصلت إليه حالةُ الوطن والمواطن ـ
معك وبوجودك فقط سأشارك واحتفل  هذا العام بذكرى ثورة فرحا بك وسعادة بوصولك وعودتك الينا سالما رغم أنف
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف الف مبروك الزواج
مبارك التعيين للدكتور لعكل عميداً لكلية التربية عدن
وفيات
صبرا آل العديش
رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد الشيخ ياسين العدني
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017