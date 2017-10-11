المجلس الانتقالي الجنوبي يناقش النتائج الإيجابية لزيارة الرئاسة إلى الخارج
عدن((عدن الغد) خاص:
عقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، صباح اليوم، اجتماعاً هاماً برئاسة رئيس المجلس اللواء عيدروس الزُبيدي وحضور غالبية أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس في العاصمة عدن.
وناقش الاجتماع النتائج الإيجابية لزيارة رئيس المجلس اللواء الزُبيدي، ونائبه الشيخ هاني بن بريك وعدد من أعضاء المجلس إلى الخارج، والخطط المالية والإعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي.
كما ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الاجتماع، وأهمها مناقشة تقرير موجز قدمه رئيس الدائرة الجماهيرية بالمجلس الشيخ عقيل العطاس، لخص فيه سير عملية التحضير للفعاليات الجماهيرية الخاصة بالاحتفاء بالعيد الـ "54" لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة والتي ستتوج بمليونية جماهيرية في شارع مدرم بمديرية المعلا بعدن.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى مناقشة تقريراً موجزاً عن أداء المشرفين في المحافظات الجنوبية لاستكمال فروع المجلس والجمعية الوطنية، كما استعرض الخطة الإعلامية المواكبة للفعاليات الجماهيرية الخاصة بالاحتفاء بثورة الـ 14 من أكتوبر.
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