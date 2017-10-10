ونحن على مقربه من موعد وحدث تاريخي جنوبيه لثورة الرابع عشر من اكتوبر الذكرى الرابعة والخمسين.

ندعو كافة اللجان التحضيريه في عاصمة الجنوب عدن الى توحيد اللجان والاتفاق على ساحة توحد ابناء الجنوب ولا تفرقهم لكي يوصلوا رسالتهم وتكون اكثر وضوح للمجتمع الدولي بان شعب الجنوب وقيادته موحده والسير قدماً نحو تحقيق هدف الثورة التحرريه الجنوبيه في الحرية والاستقلال الكامل لدولة الجنوب وعاصمتها عدن.

كما دعاء القيادي صالح (ابوالشباب) رئيس اتحاد شباب الجنوب م/ابين ابناء الجنوب للاحتشاد يوم 13 اكتوبر في عاصمة محافظة ابين زنجبار للاحتفال بذكر 54 لثورة 14 اكتوبر الذي ستقام عصر يوم الخميس 13 اكتوبر في زنجبار وبعدها سوف تنطلق الجماهير صوب عاصمة الجنوب عدن مساء نفس اليوم للمشاركة مع اخوانهم وأبناءهم من ابناء الجنوب في البرنامج المسائي يوم 13 اكتوبر وكذا احياء يوم 14 اكتوبر في العاصمة عدن .

كما ندعو جماهير وشعب الجنوب الى الاحتشاد والمشاركة في الذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر الذي ستقام في عاصمة الجنوب عدن .

كما ندعو الاخوة في المجموعات الجنوبيه الداعمة لدعم نجاح فعالية 13 اكتوبر في زنجبار الذي دعت لها مكونات الثورة التحررية الجنوبيه ومقاومتها الجنوبيه الباسلة.

صادر هذا التصريح عن

صالح سالم(ابوالشباب)

الامين العام المساعد لاتحاد شباب الجنوب رئيس اتحاد شباب الجنوب م/ابين

من عاصمة محافظة ابين زنجبار بتاريخ يومنا هذا الثلاثاء الموافق10/10/2017

المزيد في أخبار وتقارير المسقعي : فعالية ساحة الحرية قائمة .. ولن تستطيع أي قوة منعنا أكد علي المسقعي نائب رئيس اللجنة الاعلامية لفعالية 14 اكتوبر - ساحة الحرية خورمكسر، أن فعالية 14 أكتوبر المجيدة في ساحة الحرية قائمة ولن تتوقف تحت أي مبرر أو أي قوة تصريح للقيادي صالح سالم ابوالشباب يدعو لإحياء يوم 13 اكتوبر في عاصمة محافظة ابين زنجبار بالذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر ونحن على مقربه من موعد وحدث تاريخي جنوبيه لثورة الرابع عشر من اكتوبر الذكرى الرابعة والخمسين. ندعو كافة اللجان التحضيريه في عاصمة الجنوب عدن الى توحيد اللجان وزير المياه يؤكد تضامنه مع المحتجين و اسرة الشهيد العزيبي عبر وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبة شريم عن ادانته الشديدة لحادثة قتل شهيد الواجب حسن بن حسن احمد العزيبي احد موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة

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