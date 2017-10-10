MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 11 أكتوبر 2017 01:14 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير تصريح للقيادي صالح سالم ابوالشباب يدعو لإحياء يوم 13 اكتوبر في عاصمة محافظة ابين زنجبار بالذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر
أخبار وتقارير

تصريح للقيادي صالح سالم ابوالشباب يدعو لإحياء يوم 13 اكتوبر في عاصمة محافظة ابين زنجبار بالذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 11:14 مساءً
ابين(عدن الغد)خاص:

ونحن على مقربه من موعد وحدث تاريخي جنوبيه لثورة الرابع عشر من اكتوبر الذكرى الرابعة والخمسين.

ندعو كافة اللجان التحضيريه في عاصمة الجنوب عدن الى توحيد اللجان والاتفاق على ساحة توحد ابناء الجنوب ولا تفرقهم لكي يوصلوا رسالتهم وتكون اكثر وضوح للمجتمع الدولي بان شعب الجنوب وقيادته موحده والسير قدماً نحو تحقيق هدف الثورة التحرريه الجنوبيه في الحرية والاستقلال الكامل لدولة الجنوب وعاصمتها عدن.

كما دعاء القيادي صالح (ابوالشباب) رئيس اتحاد شباب الجنوب م/ابين ابناء الجنوب للاحتشاد يوم 13 اكتوبر في عاصمة محافظة ابين زنجبار للاحتفال بذكر 54 لثورة 14 اكتوبر الذي ستقام عصر يوم الخميس 13 اكتوبر في زنجبار وبعدها سوف تنطلق الجماهير صوب عاصمة الجنوب عدن مساء نفس اليوم للمشاركة مع اخوانهم وأبناءهم من ابناء الجنوب في البرنامج المسائي يوم 13 اكتوبر وكذا احياء يوم 14 اكتوبر في العاصمة عدن .

كما ندعو جماهير وشعب الجنوب الى الاحتشاد والمشاركة في الذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر الذي ستقام في عاصمة الجنوب عدن .

كما ندعو الاخوة في المجموعات الجنوبيه الداعمة لدعم نجاح فعالية 13 اكتوبر في زنجبار الذي دعت لها مكونات الثورة التحررية الجنوبيه  ومقاومتها الجنوبيه الباسلة.

صادر هذا التصريح عن

صالح سالم(ابوالشباب)

الامين العام المساعد لاتحاد شباب الجنوب رئيس اتحاد شباب الجنوب م/ابين

من عاصمة محافظة ابين زنجبار بتاريخ يومنا هذا الثلاثاء الموافق10/10/2017


المزيد في أخبار وتقارير
المسقعي : فعالية ساحة الحرية قائمة .. ولن تستطيع أي قوة منعنا
أكد علي المسقعي نائب رئيس اللجنة الاعلامية لفعالية 14 اكتوبر - ساحة الحرية خورمكسر، أن فعالية 14 أكتوبر المجيدة في ساحة الحرية قائمة ولن تتوقف تحت أي مبرر أو أي قوة
تصريح للقيادي صالح سالم ابوالشباب يدعو لإحياء يوم 13 اكتوبر في عاصمة محافظة ابين زنجبار بالذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر
ونحن على مقربه من موعد وحدث تاريخي جنوبيه لثورة الرابع عشر من اكتوبر الذكرى الرابعة والخمسين. ندعو كافة اللجان التحضيريه في عاصمة الجنوب عدن الى توحيد اللجان
وزير المياه يؤكد تضامنه مع المحتجين و اسرة الشهيد العزيبي
عبر وزير المياه والبيئة الدكتور عزي هبة شريم عن ادانته الشديدة لحادثة قتل شهيد الواجب حسن بن حسن احمد العزيبي  احد موظفي مؤسسة المياه والصرف الصحي بالعاصمة


تعليقات القراء
281890
[1] نعم اظهرو وحدتكم امام العالم
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
معد يكرب | السعودبة
نعم اظهرو وحدتكم حتى يرى العالم مقدار دحبشتكم وظلالكم الغير مستقيم فالله سبحانه امركم بالتوحد وانتم تذهبون فرق وجماعات ليس لكم الا الحقد والكراهية التي تبثونها في مجتمعكم فاللهم لاحسد. وسبق وقلنا في تعليق سابق. ارونا خير افعالكم حتى ننظر اليها وننبهر. ولم ترونا الا فسادعقولكم وتحجرها ورمي خزبكم على غيركم. فالله المستعان على ماتصفون والايام دول



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
توجيهات بمنع الحراك الجنوبي والمقاومة من إقامة فعالية اكتوبر بساحة العروض بخور مكسر
وزير الخارجية الامريكي: وزير نفط يمني طلب مني رشوة قبل سنوات (5 مليون دولار)
مواطنون يروون تفاصيل مقتل الشيخ ياسين العدني
اول تصريح حكومي عن اسباب دخول ضباط شماليين الى عدن : لهذه الاسباب دخلوا وهذه هي الجهة التي سمحت بدخولهم
تعيين نجل المقدشي بمنصب هام عقب شهر على تخرجه
مقالات الرأي
ليلة أمس اعترتني حالة من الأرق بعدما استرسلتُ كثيراً في التفكير والتعجب لما وصلت إليه حالةُ الوطن والمواطن ـ
معك وبوجودك فقط سأشارك واحتفل  هذا العام بذكرى ثورة فرحا بك وسعادة بوصولك وعودتك الينا سالما رغم أنف
الدول والشعوب الحية تستطيع الاحتشاد في لحظة ماء لمعالجة عثراتها بالاعتماد على النفس حتى لا تصل إلى التبعية
"لا كرامة لنبي في قومة " أمثولة عميقة الدلالة اختبرت الإنسانية صدقها على مر العصور، ففي كل عصر كان هناك رجال
كثير ما نعاني من صداع خلط الحقائق والوقائع التاريخية التي تعمد فيها المأجورين تصويرها خلاف الحقيقة بعيدا عن
ككل الفعاليات الوطنيةالجنوبية تتعرض فعالية هذا العام لذكرى الثورة الاكتوبرية للعبث والتلاعب ومحاولة تفكيك
اليوم وللأسف الشديد تتصارع القيادات الجنوبية فيما بينها على من سيكون البطل الشجاع المخلص للجنوب دون أي إدراك
طغت على أجوائنا سحابة من الكآبة والملل، وشعرنا معها إننا بحاجة للترفيه عن أنفسنا. إذ أن الحياة بالغربة دائما
باسم الشهداء والجرحى وأنين الثكالى ونواح الامهات اللاتي فقدنٌ فلذات اكبادهن الذين قضوا في ساحات الشرف
كم صبرت أبين !!! حتى علّمت الصبر للمعتبرين من الصابرين .. ورغم سنوات الصبر الطويلة لم تكن مستعجلة ومعجولة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف الف مبروك الزواج
مبارك التعيين للدكتور لعكل عميداً لكلية التربية عدن
وفيات
صبرا آل باطايع
تعزية
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017