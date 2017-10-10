ولد الشيخ: المقترح الأممي الجديد يتضمن مبادرات وحلولا سياسية للأزمة في اليمن

قال المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ، اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر/تشرين الأول، إنّه يعمل على مقترح شامل يتضمن مبادرات إنسانية لعودة الأطراف لطاولة المفاوضات، مؤكداً أن المقترح الجديد يتضمن مبادرات وحلولا سياسية للأزمة في اليمن.

وقال ولد الشيخ أحمد، اليوم الثلاثاء، 10 أكتوبر/تشرين الأول، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن "اعمل على مقترح شامل لحل الأزمة اليمنية، يتضمن وصول المبادرات الإنسانية، وعودة جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

وأضاف "أطالب مجلس الأمن باستخدام كل جهود ونفوذه للضغط على جميع الأطراف للوصول إلي حل سلمي للأزمة".

وذكر المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، أن الحرب أدت لتدهور الأوضاع الصحية بشكل مريع ما أدّى إلى أسوا وباء للكوليرا في التاريخ.

وقال إن "الحرب أدّت إلى تفشي مرض الكوليرا بشكل هو الأسوأ في التاريخ والذي أدّى إلى وفاة أكثر من 2100 شخص".

وأضاف "لا يستطيع نحو 17 ملايين شخص الحصول على الطعام في اليمن والبلاد تواجه خطر مجاعة حادة".

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