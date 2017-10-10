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أخبار وتقارير

في فعالية جماهيرية حاشدة .. أبناء حضرموت يحييون الذكرى الـ"54" لثورة اكتوبر بالمكلا "بيان"

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 08:20 مساءً
المكلا - أحمد محمد باعباد

 

 

أحياء أبناء محافظة حضرموت عصر اليوم الثلاثاء فعالية جماهيرية بمدينة المكلا، للاحتفال بالذكرى الــ"54" لثورة الــ"14" من اكتوبر، تلبية للدعوة التي اطلقها المجلس الانتقالي الجنوبي.


حيث بدأت الفعالية بمسيرة جماهيرية حاشدة، انطلقت من أمام هايبر المستهلك "المكلا مول" صوب ساحة الفعالية، امام سينما بن كوير، ضمت جميع المواكب الزاحفة من مختلف مديريات ساحل حضرموت.


وأشار بيان "فعالية المكلا" إلى ان اللحظة الراهنة جعلت شعب الجنوب، أمام نيل استحقاقات تاريخية وسياسية، يجب ان نصطف من أجلها ونركز جل اهتمامنا على الهدف المنشود كما تتطلب منا جميعاً شعباً وقيادة، مزيداً من اليقظة، لإفشال محاولات القوى والأحزاب الفاسدة، التي تهدف إلى إشغالنا عن الهدف الرئيسي من خلال تغذية الخلافات والنعرات المقيتة التي سما فوقها شعبنا، فحقق انتصاراته التاريخية.


وحمل بيان "الفعالية" الحكومة الشرعية، مسؤولية تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية والخدماتية التي تمر بها محافظة حضرموت ومدن الجنوب الاخرى.


وأوضح "البيان" إلى ان هناك قوى متعمدة من قوى داخل الحكومة، تستخدم الشرعية غطاء لها وتحارب الأجهزة الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب من أجل إعادة الأوضاع الأمنية في الجنوب إلى مربعات قد تجاوزها، فضلاً عن تصريحات رسمية للحكومة حول دمج قوات شمالية بمعسكرات في الجنوب، وغيرها من النوايا والممارسات التي تحاول إلغاء الواقع الجديد في الجنوب ووأد مكتسبات ثورة الحراك الجنوبي وانتصارات المقاومة الجنوبية وهو ما نؤكد على رفضه مهما كان الثمن.


وطالب "البيان" قيادة التحالف العربي والرئيس "هادي" للتدخل وإقالة الدكتور "أحمد عبيد بن دغر" وحكومته وتعيين حكومة نزيهة يرتضيها أبناء الجنوب لوقف عبث وفساد الحكومة الحالية وهو العبث والفساد الذي بات يهدد الانتصار الذي تحقق وإسقاط مدن الجنوب في وضع يصعب النهوض منه.

 


(نص البيان عن الفعاليات الجماهيرية التصعيدية في عموم مدن الجنوب )

خلال الفترة 10 ـــ 13 أكتوبر 2017م

 

إننا اذ نحيي فعالية اليوم بالتزامن مع تحضيراتنا للزحف إلى العاصمة عدن للمشاركة في مليونية الرابع عشر من أكتوبر في شارع الشهيد مدرم بالمعلا <الذكرى الرابعة والخمسون لثورتنا المجيدة ضد الاستعمار البريطاني> علينا ان نتذكر ان نصر أكتوبر ونوفمبر كان نتيجة طبيعية لتلاحم شعبنا الجنوبي واصطفافه بوجه المستعمر ومشاريعه، وعلينا ان نستلهم من ذلك النصر الدروس والعبر، ونضع مبدأ التصالح والتسامح الذي انطلقت منه ثورتنا عام 2007م، نصب أعيننا، ونجسده واقعاً ملموساً فعلاً وقولاً.


ان اللحظة الراهنة جعلت شعبنا الجنوبي أمام نيل استحقاقات تاريخية وسياسية، يجب ان نصطف من أجلها ونركز جل اهتمامنا على الهدف المنشود كما تتطلب منا جميعاً شعباً وقيادة، مزيداً من اليقظة، لإفشال محاولات القوى والأحزاب الفاسدة، التي تهدف إلى إشغالنا عن الهدف الرئيسي من خلال تغذية الخلافات والنعرات المقيتة التي سما فوقها شعبنا، فحقق انتصاراته التاريخية.


كما ان ما تمر به محافظتنا ومحافظات الجنوب عامة، من أوضاع معيشية واقتصادية وخدماتية متردية، هي نتاج عن فشل الشرعية وحكومتها في القيام بواجباتها، وانتهاجها للفساد والعبث، وإفشال عملية التنمية وتطبيع الحياة في الجنوب لأهداف سياسية لا تخفى على أحد.


والأخطر من ذلك هي مساعي متعمدة من قوى داخل الحكومة، تستخدم الشرعية غطاء لها وتحارب الأجهزة الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب من أجل إعادة الأوضاع الأمنية في الجنوب إلى مربعات قد تجاوزتها، فضلاً عن تصريحات رسمية للحكومة حول دمج قوات شمالية بمعسكرات في الجنوب، وغيرها من النوايا والممارسات التي تحاول إلغاء الواقع الجديد في الجنوب ووأد مكتسبات ثورة الحراك الجنوبي وانتصارات المقاومة الجنوبية وهو ما نؤكد على رفضه مهما كان الثمن.


وإزاء الفشل الذريع للشرعية وحكومتها وتردي الأوضاع الخدماتية، والتهديدات التي باتت تحيط بالجنوب ومكتسبات حراكه ومقاومته وما أصاب حضرموت من نهب لثرواتها وعدم ايفاء الحكومة الزائفة للسلطة المحلية بشأن النسبة من عائدات النفط المستخرج من باطن مناطقها فإننا نؤكد على الآتي:


1- رفضنا التام للوضع الاقتصادي والخدماتي المنهار ونحمل الحكومة تبعات ما سيأتي نتيجة لتعذيب الناس وحرمانهم من أبسط حقوقهم المتمثلة في الخدمات والمعاشات.


2- نطالب رئيس الجمهورية وقيادة التحالف العربي للتدخل وإقالة الدكتور أحمد عبيد بن دغر وحكومته وتعيين حكومة نزيهة يرتضيها أبناء الجنوب لوقف عبث وفساد الحكومة الحالية وهو العبث والفساد الذي بات يهدد الانتصار الذي تحقق وإسقاط مدن الجنوب في وضع يصعب النهوض منه.


3- رفضنا للأعمال الخطيرة التي تقوم بها قوى داخل الحكومة باستهداف أمن محافظات الجنوب وجهود مكافحة الإرهاب ولن نقبل باي تجاوز حيال ذلك، فالثمن قد دفعناه دماء وأرواحاً غالية.


4- نجدد تأييدنا للمجلس الانتقالي الجنوبي كقيادة سياسية وحامل سياسي لقضية الجنوب وندعم أي خطوات يقدم عليها لرفض ممارسات وعبث الحكومة التي اوصلت الأوضاع في الجنوب إلى هذه الدرجة المأساوية.


5- نجدد شكرنا وتقديرنا لدول التحالف العربي قيادات وحكومات وشعوب وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على مواقفهم التاريخية إلى جانب شعبنا، ودعمهم المستمر.


6- ندعو أبناء الجنوب للزحف إلى العاصمة عدن يوم 13 أكتوبر، والمشاركة في مليونية الرابع عشر من أكتوبر في شارع الشهيد مدرم بالمعلا للتأكيد على أهداف ثورتنا المتمثلة في تحرير الجنوب وقيام دولة الجنوب الفدرالية المستقلة ورفض ممارسات العبث والفساد التي تقوم بها الحكومة.

 

المجد والخلود لشهداء الثورة الجنوبية


المجد والخلود لشهداء قوات النخبة الحضرمية، وجنود التحالف العربي


صادر عن لجنة الفعاليات بالمجلس الانتقالي الجنوبي .


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تعليقات القراء
281857
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
(( عن حقيقة وسر تواجد المئات من العسكريين الشماليين منذ اسابيع قليلة بوسط الكلية .)) هكذا تتآمر شرعية هادي وبن غدر وعلي محسن على الجنوب وشعبه وقضيته العادلة ، لم يأتوا بهذه المجاميع من العسكريين والتي تعد بالمئات من أجل الدراسة فقط وإنما للمشاركة في إحتفالات الرابع عشر من أكتوبر كجنوبيين ليقولوا للعالم أنظروا هؤلاء الجنوبيين يحتفلون مع شرعيتنا . هكذا يتم التآمر لذا يجب الزحف يوم الرابع عشر من أكتوبر إلى الكلية العسكرية مالم يطرد هؤلاء هذا تآمر مكشوف على الجنوب وشعبه وقضيته العادلة لإستعادة دولته ، الجنوب لا يزال في حالة حرب ومقاومته لم تتحصل على تأهيل عسكري ومع ذلك إنتصرت . وأنتم تستقبلون من حارب هذه المقاومة لتأهيلهم لحرب قادمة يعدون لها من جديد . خسئتم عبدة المال وبيع الوطن بوظيفة زائلة ، ونطالب من أعطى الموافقة بقدوم هؤلاء من دول التحالف تأكيد ذلك وفي نفس الوقت نسأل من إستقدمهم ماذا ستكون مهمتهم بعد أن ينهوا دراستهم في الكلية الحربية وهناك أكثر من مئتين ألف جندي وضابط من جيش المقدشي موجود في مأرب يراوح من تبه إلى تبه ، فهل الحوافيش في حاجة إلى من يؤهلهم الجنوب إن لم يحاربوا ضده ؟؟؟

281857
[2] منصورين
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
عمر علي | عدن
منصورين رغم أنف الأعداء والمرتزقة والخونة بياعين الأوطان بالزلط .

281857
[3] زلزلوا الارض تحت اقدام الخونه والعملاء
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
تحيه لحضرموت الخير والوفاء والعطاء بنعم برجال الابطال زلزلوا الارض تحت اقدام الخونه والعملاء

281857
[4] بن دغر موظف عند هادي مش عند الامارات
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
وطالب "البيان" قيادة التحالف العربي والرئيس "هادي" للتدخل وإقالة الدكتور "أحمد عبيد بن دغر" وحكومته وتعيين حكومة نزيهة يرتضيها أبناء الجنوب". بن دغر موظف عند هادي ولذلك أتفهم مناشدتكم (لرئيسكم ورئيسه) بأقالته. بس ليش تعطوا الامارات الحق وتناشدوها بإقالة بن دغر؟ إلى هذا الحد وصلت بكم الوقاحة أن تعترفوا علنا وبدن خجل أن الامارات سيدتكم وانتم عملائها. فعلا اللي استحوا ماتوا ومخزنين قاتوا. ما عاد باقي الا تعطوا الامارات (تفويض شعبي) بتصفية اعدائكم لأنكم مكالف معتمدين على (ماما امارات). طول حياتنا نعرف أن الخونة يستحوا يجاهروا بعمالتهم الا في هذا الزمن الوسخ الذي أصبح الخونة فيه مثل (قحبة حاملة بيدها مشعل). لحقة: الوحيدين الذين ممكن تقيلهم الامارات هم الفوانيس الذين عينتهم في مناصبهم كقادة الأحزمة الأمنية مثل ابو (يمامة/حمامة) وقوات النخبة وعيدروس الفانوس واعضاء هيئة قيادة المجلس الفانوسي لانها تدفع لهم رواتب وعلاوات وتاكلهم مندي. اما بن دغر فلا يستطيع إقالته الا هادي ومنشان يقيله روحوا بوسوا رجول هادي مش يوم تسبوه ويوم تناشدوه وتترجوه. ارسوا لكم على بر: هل انتم معترفين بالشرعية او ضدها ا

281857
[5] شعب الجنوب العظيم
الأربعاء 11 أكتوبر 2017
طه الحامد | المكلا
تحية لشعب حضرموت الجنوبي الرافض للظلم والالحاق باليمننه نحن شعب له دولته وأرضه وحقه مجلسنا الانتقالي هو مثلنا الوحيد



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