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الشبحي : المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية

الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 08:15 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان تظاهرة المعلا يوم الـ 14 اكتوبر المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية.

 واضاف قائلا :" سيشهد شارع المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية استشهد من أجلها الآلاف وحلم يطمح إليه شعب الجنوب بمختلف أطيافه ومكوناته... وبالمقابل لن تنجح تظاهرة ضرار التي كانت الدعوة لها تستند على مناكفات شخصية و أجندات حزبية ومشاريع مناهضة لمشروع استعادة الدولة الجنوبية... ليس اتهاما للأسماء التي أتت على رأس الداعين لها فللكثير منهم الاحترام بغض النظر عن استخدامهم واستغلال دعوتهم من قبل أطراف لاتؤمن بحق الجنوبيين فيما يطمحون إليه وضحوا من أجله..

ولكني أقول لمناصري القضية والمجلس الانتقالي والدعوة لتظاهرة المعلا سننجح لأننا تمسكنا بقضيتنا ومنهج الشهداء ولكن ليس منا من يشمت بالطرف الآخر ويستعرض بطولاته على إخوة لنا نرجو أن نمضي بقضيتنا معا متوحدين للحفاظ على ماتحقق للجنوب واستكمال ماتبقى من الأرض وإعلان الدولة بحدود عام 90 وبقيادة منتخبة ونظام مدني للقانون السطوة فيها ..


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تعليقات القراء
281855
[1] يا عادل شبحي انت مثل الذي يتكلم من فمه ومن طيزه في نفس الوقت
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
واحد من الناس | امريكا
يا عادل شبحي انت مثل الذي يتكلم من فمه ومن طيزه في نفس الوقت. من فمك تقول عن التظاهرة الاخرى (تظاهرة ضرار) ومن طيزك تقول (ليس اتهاما للأسماء التي أتت على رأس الداعين لها). الكاتب/الراوي الشهير جورج اورويل (George Orwell) في روايته (1984) سمى طريقتك في الكلام (الكلام/اللغة الجديدة New Speak) حيث الكلمة تعني نقيضها فالعبودية حرية، والحرب السلام، والاتهام ليس اتهام. لكن ايش نسوي هناك يفيعة احرار مثل حسين قماطة وقاسم وصبري الجوهري والشيخ عبدالقادر بن حسين اليهري والدكتور عبدالعزيز المفلحي وهناك يفافيع قرابيع فانوسية من امثالك وامثال النقيب وأبو يمامة وسالم صالح محمد يشاهدوا ما يحصل لابطال يافع وهم مطأطئين الرؤوس



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