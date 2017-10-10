الشبحي : المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية

قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان تظاهرة المعلا يوم الـ 14 اكتوبر المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية.

واضاف قائلا :" سيشهد شارع المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية استشهد من أجلها الآلاف وحلم يطمح إليه شعب الجنوب بمختلف أطيافه ومكوناته... وبالمقابل لن تنجح تظاهرة ضرار التي كانت الدعوة لها تستند على مناكفات شخصية و أجندات حزبية ومشاريع مناهضة لمشروع استعادة الدولة الجنوبية... ليس اتهاما للأسماء التي أتت على رأس الداعين لها فللكثير منهم الاحترام بغض النظر عن استخدامهم واستغلال دعوتهم من قبل أطراف لاتؤمن بحق الجنوبيين فيما يطمحون إليه وضحوا من أجله..

ولكني أقول لمناصري القضية والمجلس الانتقالي والدعوة لتظاهرة المعلا سننجح لأننا تمسكنا بقضيتنا ومنهج الشهداء ولكن ليس منا من يشمت بالطرف الآخر ويستعرض بطولاته على إخوة لنا نرجو أن نمضي بقضيتنا معا متوحدين للحفاظ على ماتحقق للجنوب واستكمال ماتبقى من الأرض وإعلان الدولة بحدود عام 90 وبقيادة منتخبة ونظام مدني للقانون السطوة فيها ..

المزيد في أخبار وتقارير مصرع 18 حوثياً في معارك قرب حدود السعودية مع اليمن تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، أمس، من استعادة السيطرة على عدد من المواقع كانت في قبضة الميليشيات الانقلابية في وادي النخيل الاستراتيجي بمحور البقع شمالي محافظة المسقعي : فعالية ساحة الحرية قائمة .. ولن تستطيع أي قوة منعنا أكد علي المسقعي نائب رئيس اللجنة الاعلامية لفعالية 14 اكتوبر - ساحة الحرية خورمكسر، أن فعالية 14 أكتوبر المجيدة في ساحة الحرية قائمة ولن تتوقف تحت أي مبرر أو أي قوة تصريح للقيادي صالح سالم ابوالشباب يدعو لإحياء يوم 13 اكتوبر في عاصمة محافظة ابين زنجبار بالذكرى 54 لثورة 14 اكتوبر ونحن على مقربه من موعد وحدث تاريخي جنوبيه لثورة الرابع عشر من اكتوبر الذكرى الرابعة والخمسين. ندعو كافة اللجان التحضيريه في عاصمة الجنوب عدن الى توحيد اللجان

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