الشبحي : المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية
عدن((عدن الغد) خاص:
قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان تظاهرة المعلا يوم الـ 14 اكتوبر المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية.
واضاف قائلا :" سيشهد شارع المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية استشهد من أجلها الآلاف وحلم يطمح إليه شعب الجنوب بمختلف أطيافه ومكوناته... وبالمقابل لن تنجح تظاهرة ضرار التي كانت الدعوة لها تستند على مناكفات شخصية و أجندات حزبية ومشاريع مناهضة لمشروع استعادة الدولة الجنوبية... ليس اتهاما للأسماء التي أتت على رأس الداعين لها فللكثير منهم الاحترام بغض النظر عن استخدامهم واستغلال دعوتهم من قبل أطراف لاتؤمن بحق الجنوبيين فيما يطمحون إليه وضحوا من أجله..
ولكني أقول لمناصري القضية والمجلس الانتقالي والدعوة لتظاهرة المعلا سننجح لأننا تمسكنا بقضيتنا ومنهج الشهداء ولكن ليس منا من يشمت بالطرف الآخر ويستعرض بطولاته على إخوة لنا نرجو أن نمضي بقضيتنا معا متوحدين للحفاظ على ماتحقق للجنوب واستكمال ماتبقى من الأرض وإعلان الدولة بحدود عام 90 وبقيادة منتخبة ونظام مدني للقانون السطوة فيها ..
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