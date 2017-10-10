النعماني يدعو ابناء الجنوب للإحتشاد في المعلا
الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 07:49 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:
عدن((عدن الغد) خاص:
دعا الأمين العام لتكتل الجنوبيين في مؤتمر الرياض محمد النعماني أبناء الجنوب لإحياء فعالية 14 أكتوبر المجيدة في شارع مدرم بمدينة المعلا .
وقال النعماني في تصريح وزع على وسائل الإعلام يجب على الجنوبيين نبذ الفرقة والاختلاف وتوحيد الصفوف والتوجه الى شارع مدرم بالمعلا للاحتفال بعيد أكتوبر المجيد مشيراً إلى ضرورة احترام جميع الآراء وتحكيم العقل وتفويت الفرصة على المتربصين من دعاة الفتنة الذين لا يريدون خيراً للجنوب وشعبه
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