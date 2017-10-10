توقعات بمفاجئة ضخمة يوم الـ14 اكتوبر في الجنوب

توقعت مصادر سياسية مطلعة بحدوث مفاجئة من العيار الثقيل يوم الـ 14 من اكتوبر القادم بعدن ومن شأنها ان تسر كافة ابناء الجنوب .

وقالت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "عدن الغد" ان مشاورات سياسية تجرى في عدن لاعلان حدث سياسي هام عصر يوم السبت 14 اكتوبر 2017.

ولم يتسنى لعدن الغد التأكد من ماهية ماسيتم الاعلان عنه يوم الـ 14 اكتوبر القادم.

المزيد في أخبار وتقارير في فعالية جماهيرية حاشدة .. أبناء حضرموت يحييون الذكرى الـ"54" لثورة اكتوبر بالمكلا "بيان" أحياء أبناء محافظة حضرموت عصر اليوم الثلاثاء فعالية جماهيرية بمدينة المكلا، للاحتفال بالذكرى الــ"54" لثورة الــ"14" من اكتوبر، تلبية للدعوة التي اطلقها الشبحي : المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان تظاهرة المعلا يوم الـ 14 اكتوبر المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية. واضاف قائلا :" سيشهد النعماني يدعو ابناء الجنوب للإحتشاد في المعلا دعا الأمين العام لتكتل الجنوبيين في مؤتمر الرياض محمد النعماني أبناء الجنوب لإحياء فعالية 14 أكتوبر المجيدة في شارع مدرم بمدينة المعلا . وقال النعماني في تصريح