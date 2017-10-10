الرويشان : عن السياسة والنخاسة .. لم يتبقى للبخيتي سوى اليهودة

هاجم وزير الثقافة اليمني سابقاً خالد الرويشان، القيادي السابق في جماعة الحوثيين علي البخيتي، واصفاً إياه بسياسي النخاسة.

وقال خالد الرويشان في منشور له على الفيسبوك، إن القيادي علي البخيتي قد عمل مع جميع الاحزاب والقوى السياسية باليمن، حيث قال :"عن السياسة والنخاسة! مِنْ مُخْبِر إلى اشتراكي إلى حوثي إلى انفصالي إلى مؤتمري إلى جمهوري وحدوي ..عد باقي اليَهْودة .. بتاع كله!".

وسرد الرويشان قصة عن يهودي أسلم قبل مماته، واضعاً البخيتي في موقعه في المنشور، حيث قال :"هذا يذكّرني بواحد يهودي أسلم ومات فجأةً ليلة إسلامه! فكانت زوجته تصيح وتبكي بحرقة والناس تعزّيها وتقول لها : ليش البكاء! الرجّال قد اسلَمْ قبل ما يموت اتحمّدي الله! أجابتهم بصوتها الباكي: هو هذا ذي بكاّني لا قد محمد عرفه ولا عاد موسى با يقبله!".

المزيد في أخبار وتقارير في فعالية جماهيرية حاشدة .. أبناء حضرموت يحييون الذكرى الـ"54" لثورة اكتوبر بالمكلا "بيان" أحياء أبناء محافظة حضرموت عصر اليوم الثلاثاء فعالية جماهيرية بمدينة المكلا، للاحتفال بالذكرى الــ"54" لثورة الــ"14" من اكتوبر، تلبية للدعوة التي اطلقها الشبحي : المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان تظاهرة المعلا يوم الـ 14 اكتوبر المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية. واضاف قائلا :" سيشهد النعماني يدعو ابناء الجنوب للإحتشاد في المعلا دعا الأمين العام لتكتل الجنوبيين في مؤتمر الرياض محمد النعماني أبناء الجنوب لإحياء فعالية 14 أكتوبر المجيدة في شارع مدرم بمدينة المعلا . وقال النعماني في تصريح