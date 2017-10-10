اول تصريح حكومي عن اسباب دخول ضباط شماليين الى عدن : لهذه الاسباب دخلوا وهذه هي الجهة التي سمحت بدخولهم
عدن((عدن الغد) خاص:
كشف مسئول حكومي وفي اول تصريح رسمي عن اسباب دخول عشرات الضباط الشماليين الى عدن .
وفي تصريح صحفي لصحيفة "عدن الغد" كشف نائب مدير الكلية العسكرية بمدينه صلاح الدين بالعاصمة عدن العميد الخضر احمد صالح عن حقيقة وسر تواجد المئات من العسكريين الشماليين منذ اسابيع قليلة بوسط الكلية .
وقال العميد الخضر انهم دفعات من طلاب الكلية العسكريين قدموا من مناطق البلاد المحررة بأوامر من التحالف العربي العسكري القائم في بلدنا بقياده الاشقاء دولتي السعودية والامارات ومن قياده البلاد السياسية
واردف قائلا :" سيدرسون فترة معينة وبعدها سيتم تخرجهم في حفل تخرج رسمي.
وقال :"الجنوب مشارك في سلطه الشرعية اليمنية ومن غير اللائق ان يخالف قرارتها الرسمية وعليه السير مع خط سير الاقليم والعالم و الشرعية بحكمة وصبر وعقل يتمكن من خلاله تحقيق كل اهدافه الوطنية ان شاء الله.
وتابع قائلا :" نحن مجموعة من عسكريي الجنوب اسندت لنا مهمه اعاده تأهيل الكلية العسكرية من قبل الحكومة لممارسه مهامها في استقبال منتسبيها من الطلاب..
واكد انه سيتم عاجل الايام استقبال منتسبي المقاومة الجنوبية وابناء شهداء الجنوب وحمله الشهادات الثانوية والجامعية من ابناء الجنوب كطلاب بالكلية.
واكد ان الهرج والمرج الذي اثير حول هذه القضية من انتاج مطابخ خاصه تسعى لاثارة الفوضى واحتقان الجنوب ولأهداف لاتخدم الجنوب.
*من معين الصبيحي
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