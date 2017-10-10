قيادي بالحراك الجنوبي يقدم مبادرة لتوحيد فعالية 14 أكتوبر

قدم القيادي في الحراك الجنوبي رائد الجحافي مبادرة لتوحيد الفعالية الاحتفالية بذكرى ثورة 14 أكتوبر في العاصمة عدن.

وقال الجحافي أن مبادرته لتوحيد الفعالية في مكان واحد تنص على عدد من النقاط لخصها بالآتي:

- دمج كافة اللجان في لجنة واحدة

- منع إلقاء اي كلمات من ايٍ كان باستثناء كلمة واحدة يلقيها القائد عيدروس الزبيدي باسم الشعب الجنوبي

- يمنع رفع اي صور على المنصة باستثناء صور الشهداء ومن يرغب في رفع صور قادة او شخصيات جنوبية يحق له رفعها داخل الساحة

- يكون الشعار الرئيسي للمليونية (مليونية التمسك باستقلال الجنوب)

- يمنع منعاً باتاً على الجميع صعود المنصة باستثناء عيدروس الزبيدي يسمح له دخول المنصة وقت إلقاء الكلمة، كما يسمح فقط للجان التنظيمية والفريق الإعلامي المتفق عليه من كل الأطراف..

- يمنع رفع اي إعلام او رايات داخل المنصة غير علم الجنوب فقط ومن يريد رفع اي راية فليرفعها في الساحة

- يمنع رفع اي لافتات او ملصقات تحمل اسم اي مكون كان داخل المنصة ويحق للجميع التعبير عن أنفسهم داخل الساحة بشعارات لا تخرج عن مصطلحات واضحة وشفافة تتحدث عن استقلال الجنوب لا سواه

وأضاف الجحافي أنه البيان السياسي يجب ان يكون موحدا وينص صراحة على النقاط التالية:

١- التاكيد على تمسك شعب الجنوب بالاستقلال لا سواه واستعادة دولته بحدودها السابقة قبل ٢٢ مايو ١٩٩٠م دون نقصان او اي تغيير في جغرافيتها..

٢- رفض الحلول المنتقصة والمشاريع التي لا تلبي تطلعات شعب الجنوب كالفيدرالية والأقاليم وغيرها من المشاريع

٣- عدم التطرق او التلميح لاي معاداة للخارج والتأكيد على ان شعب الجنوب يرحب باي علاقة شراكة مع أياً كان من الدول التي تساعده على الخلاص من الاحتلال اليمني..

٤- الاشادة بما قدمته دول التحالف في حربها على الاٍرهاب في الجنوب..

٥- التاكيد على ان الاحتلال اليمني هو منظومة متكاملة تحمل هوية جغرافية واحدة هي (الشمال) وهويات سياسية وطائفية متنوعة وان كل من يعادي الجنوب ولا يعترف بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم يعتبر عدو رئيسي للجنوب..

٦- التاكيد على السعي الحثيث لإقامة دولة جنوبية مستقلة تحترم حق الجوار وتلتزم بمبادى ونصوص القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما يحفظ ويضمن أمن واستقرار المنطقة والعالم

٧- الالتزام بحماية الممرات الدولية وتأمين كافة العلاقات الاقتصادية وغيرها المشتركة المتفق عليها بين الدولة الجنوبية القادمة والدول والجهات المتفق معها والالتزام بتنفيذها..

٨- رفض الاٍرهاب والتطرف ومحاربته واقرار الحرية والعدالة والمساواة بين الجميع دون استثناء.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد دعا انصاره للاحتشاد في شارع المعلا الرئيسي للاحتفال بذكرى ثورة اكتوبر فيما دعت مكونات الحراك والمقاومة الجنوبية انصارهما للاحتشاد في ساحة العروض بخورمكسر لنفس المناسبة.

المزيد في أخبار وتقارير في فعالية جماهيرية حاشدة .. أبناء حضرموت يحييون الذكرى الـ"54" لثورة اكتوبر بالمكلا "بيان" أحياء أبناء محافظة حضرموت عصر اليوم الثلاثاء فعالية جماهيرية بمدينة المكلا، للاحتفال بالذكرى الــ"54" لثورة الــ"14" من اكتوبر، تلبية للدعوة التي اطلقها الشبحي : المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية قال السياسي الجنوبي عادل الشبحي ان تظاهرة المعلا يوم الـ 14 اكتوبر المعلا تظاهرة جنوبية عارمة ليس من أجل شخص ما أو قائد لذاته بل من أجل قضية. واضاف قائلا :" سيشهد النعماني يدعو ابناء الجنوب للإحتشاد في المعلا دعا الأمين العام لتكتل الجنوبيين في مؤتمر الرياض محمد النعماني أبناء الجنوب لإحياء فعالية 14 أكتوبر المجيدة في شارع مدرم بمدينة المعلا . وقال النعماني في تصريح