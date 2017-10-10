ميناء عدن يدشن العمل بالبصمة الاكترونية الأسبوع المقبل

قال القبطان البحري، شفيع الحريري، مدير إدارة الأرصفة والساحات بميناء عدن، إن الميناء سيدشن الاسبوع القادم العمل بنظام البصمة الاكترونية، لجميع العاملين والموظفين القطاع العام والقطاع الخاص داخل حرم ميناء المعلا، ويبلغ عددهم أكثر من 3000 عامل وموظف.

وياتي ذلك ضمن الخطة الأمنية لقيادة أمن محافظة عدن،وبالتنسيق والتعاون المشترك مع قيادة التحالف العربي بعدن، وذلك بدعمهم بتوفير النظام البصمة والاجهزة التابعة للنظام، لرفع مستوى جاهزية امن ميناء المعلا،بأحدث الوسائل التقنية المتطورة والحديثة والتي ستبدأ كخطوة أولى بنظام البصمة الاكترونية لتحسين وارتقاء بمستوى اداء إدارة امن ميناء المعلا.

وأوضح القبطان الحريري ان الاجتماع الذي عقد اليوم مع مدير امن ميناءالمعلا القائد الهمام شلال الشبجي بمكتبة كان اجتماعا ناجحآ ومثمر وتم التطرق الى كافة الجوانب الأمنية والإدارية التي سيتم اتخاذها لانجاح عملية التدشين بالعمل بنظام البصمة الاكترونية بميناء المعلا كخطوة هامة وأساسية لتفعيل العمل الأمني بميناء المعلا، بمستوى افضل من السابق وبشكل حديث وتقني بمايواكب التطورات المتسارعة، ويعطي صورة مشرفة و إيجابية لميناء المعلا أمام رواده من الخطوط الملاحية الإقليمية والعالمية والشركات التجارية المحلية.

وأشاد الحريري بالدور الإيجابي والتعاون و التنسيق المثمر بين قيادتي مؤسسة موانئ خليج عدن ممثلة بالأستاذ محمد علوي امزربه الرئيس التنفيذي للمؤسسة وإدارة امن محافطة عدن، ممثلة باللواء شلال علي شائع ، مدير أمن محافظة عدن، وذلك بالاهتمام المتواصل والمسؤول لتفعيل نشاط ميناء المعلا بشكل خاص وميناء عدن بشكل عام بمايحكم الحركة التجارية والاقتصادية بمدينة عدن.

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