أبو اليمامة : موقفنا لن يحيد عن تأييد للمجلس الانتقالي وندعو شعب الجنوب للزحف والمشاركة في فعالية المعلا

قال قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي (ابو اليمامة) ان موقفهم في قوات الدعم والاسناد وقوات الحزام الامني إلى جانب المجلس الانتقالي الجنوبي ولن تحيد عن مناصرته وتأييده لكونه مشروع وطن وشعب تواق للحرية.

واضاف في تصريح صحفي : يعلم الكل أن المجلس الانتقالي تم تفويضه من قبل شعب الجنوبيين في فعالتين مليونيه شهدتها عدن بتاريخ 11مايو و21 مايو وتم تفويضه شعبيا ليكونا ممثل سياسي لشعب الجنوب وقضيته العادلة أمام المحافل الدولية والاقليمية.

وتابع : ونؤكد كما هو تأكيد قيادة المجلس الانتقالي بان المجلس فاتح ابوابه لكل ابناء الجنوب دون استثناء ، ومع اكتمال تشكيل بقية هيئات المجلس وتنشيط عملها يكون قد ضم مختلف اطياف الشعب الجنوبي وقياداته الوطنية الثابتة في سيرها نحو التحرير والاستقلال الناجز وبناء الدولة الجنوبية الحديثة.

ووجه أبو اليمامة دعوته إلى شعب الجنوب بالمشاركة الفعالة في فعالية المعلا وقال : واننا ندعو كافة أبناء الشعب الجنوبي من المهرة إلى باب المندب للمشاركة الفاعلة في الاحتفالية الكبرى التي ستشهدها ساحة الشهيد مدرم بالمعلا وذلك احتفالا بالذكرى الـ54 لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وشدد على الاحتشاد الفعال الذي قال إنه يأتي ليؤكد فيه شعبنا الجنوبي ثباته على خيار الاستقلال الناحز وبناء دولة الجنوب ، ونرسل من خلالها رسائل لكل من تسول له نفسه التحايل او الالتفاف أو التسلق على الانتصارات الجنوبية في صد غزو الحوثي عفاشي ودحر عناصر الشر والارهاب للوصول لتحقيق مآرب يراد من خلالها اعادتنا إلى باب اليمن ، ونقول لهؤلاء ممن لازالوا يرتهنوا للمخلوع او الاخوان أن جنوب اليوم ليس جنوب الأمس وان اعادتنا الى باب اليمن ابعد عليكم من عين الشمس.

وفي ختام تصريحه قال ابو اليمامة أننا على ثقة بكافة ابناء الجنوب وقياداته بانهم لن ينجروا إلى مربع الصراع الذي يريد أعداء الجنوب من الانقلابين والاخوان جرنا اليه ، مؤكدا أننا سوف نمضي مع كافة الشرفاء من أبناء الوطن ومعنا التحالف العربي من أجل بناء مؤسسات الدولة الجنوبية وصولا لتحقيق الاستقلال الناجز.

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