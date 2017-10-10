الحكومة الهندية تحذر مواطنيها من السفر لليمن تحت أي ظرف .. وعقوبات صارمة لمن يخالف

حذرت الحكومة الهندية مواطنيها من السفر إلى اليمن تحت أي ظرف، متوعدة من يخالف من مواطنيها لتلك التوجيهات بالعقوبات الصارمة .

وأعلنت الحكومة الهندية منع المواطنين الهنديين من السفر الى اليمن تحت أي ظرف من الظروف، متخذة العديد من الاجراءات المشددة بحق من يسافرون الى الاراضي اليمنية كأفراد أو مؤسسات تصل حد سحب الجواز لمدة سبع سنوات.

وقالت صحيفة (Theeconomictimes) الهندية إن هذا الاجراء يأتي بدافع المصلحة العامة للمواطنين الهنديين بسبب الوضع الامني المضطرب في اليمن، وذلك بعد أيام من الافراج عن الأب توم توم أوزوناليل الذي خطف من اليمن في الرابع من مارس/آذار 2016م بمدينة عدن، وأفرج عنه في الـ28 من سبتمبر/أيلول الماضي، بعد مباحاثات يمنية هندية مشتركة.

وبموجب التوجيه الحكومي فقد باتت جوازات السفر الهندية او وثيقة السفر الصادرة عن الحكومة المركزية في الهند باطلة عند سفر أي مواطن هندي الى اليمن، وسيتم الغاء الجواز وسحبه لمدة سبع سنوات من تأريخ السفر الى اليمن.

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