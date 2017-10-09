رئيس اللجنة التنظيمية لفعالية المكلا : يدعو أبناء حضرموت للمشاركة في فعالية الـ"10" من اكتوبر بالمكلا

دعا رئيس اللجنة التنظيمية لفعالية الـ"10" من اكتوبر بمدينة المكلا الناشط "رائد باجابر" أبناء حضرموت للزحف والمشاركة في "فعالية المكلا" والاحتفال بالذكرى الــ"54" لثورة الــ"14" من اكتوبر المجيدة يوم غداً الثلاثاء امام سينما بن كوير.

وقال "باجابر" أن اللجنة التنظيمية تهيب بكل أبناء حضرموت في التفاعل الايجابي والحشد للفعالية، بالحجم الذي يليق بالمناسبة العظيمة، والتي تأتي في ظروف استثنائية في مسيره الثورة التحررية، ومتغيرات مختلفة يشهدها الاقليم والعالم.

وأشار" أن اللجنة التحضيرية لفعالية المكلا وفرت وسائل نقل للمشاركين من مديريات ساحل حضرموت.

وأكد "باجابر" أن حضرموت دائماً سباقة في العمل الوطني على مدى المراحل والمنعطفات التي مرت بها الثورة الوطنية الجنوبية، مشيراً إلى أن حضرموت ستظل كما عهدها الجميع سباقة في التضحية في سبيل استقلال الجنوب العربي، وبناء دولته الفدرالية الجديدة على كامل ترابها بحدود ما قبل عام 1994م.

وبيّن "باجابر" أن العالم سيشاهد فعاليات الاحتفال بثورة الــ"14" من اكتوبر التي سينظمها المجلس الانتقالي الجنوبي، في عموم محافظات الجنوب العربي، وعلينا اغتنام الفرصة، واستغلال الحدث الكبير، من خلال توصيل رسالة شعب الجنوب للعالم بأننا متمسكين بهدف استقلال الجنوب العربي عن اليمن، ولن نتنازل عنه قيد أنملة.

* من احمد باعباد