إشتباكات عنيفة بجبهة ثره والمقاومة الجنوبية تصد هجوماً للحوثيين

إندلعت إشتباكات عنيفة عصر اليوم بين أبطال المقاومة الجنوبية من طرف و المليشيات الحوثية من طرف آخر.

هذا وقد أستخدم الطرفان في الإشتباكات كافة أنواع اﻻسلحة المتوسطة والثقيله.

وفي سياق متصل تحدث القائد الميداني أبوشعبل عن أحداث اليوم قائلاً : تم بحمد الله صد الهجوم الذي شنته المليشيات علينا وتم تلقينهم درساً لن ينسوة وهذا يعود بعد الله لأبطال الجبهة فهم يتحلون باليقضة والجاهزية العالية.

وتابعوبالقول :" نطمئن أبناء الشعب الجنوبي عامه و أبناء المنطقة الوسطى خاصة بأننا في جبهة ثره صامدون صمود الجبال وثابتين ثبوتها ولن يثنينا عن أداء واجبنا الديني والوطني أي عائق باذن الله.

*من محمد جمال