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إشتباكات عنيفة بجبهة ثره والمقاومة الجنوبية تصد هجوماً للحوثيين

الاثنين 09 أكتوبر 2017 10:11 مساءً
لودر ( عدن الغد) خاص:

إندلعت إشتباكات عنيفة عصر اليوم بين أبطال المقاومة الجنوبية من طرف و المليشيات الحوثية من طرف آخر.

هذا وقد أستخدم الطرفان في الإشتباكات كافة أنواع اﻻسلحة المتوسطة والثقيله.

وفي سياق متصل تحدث القائد الميداني أبوشعبل عن أحداث اليوم  قائلاً : تم بحمد الله صد الهجوم الذي شنته المليشيات علينا وتم تلقينهم درساً لن ينسوة وهذا يعود بعد الله لأبطال الجبهة فهم يتحلون باليقضة والجاهزية العالية.

وتابعوبالقول :" نطمئن أبناء الشعب الجنوبي عامه و أبناء المنطقة الوسطى خاصة بأننا في جبهة ثره صامدون صمود الجبال وثابتين ثبوتها ولن يثنينا عن أداء واجبنا الديني والوطني أي عائق باذن الله.

*من محمد جمال


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