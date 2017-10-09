سياسي جنوبي: اذا لم تتسع الساحات اليوم لمن نختلف معهم فلن تتسع قلوبنا لهم في المستقبل

دعا السياسي والناشط الجنوبي أحمد الصالح الى توحيد الحشود للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر.

وقال الصالح أنه اذا لم تتسع الساحات اليوم لمن نختلف معهم فلن تتسع قلوبنا لهم في المستقبل.

وأكد الصالح على ضرورة اتساع القلوب لمن نختلف معهم في التوجهات وعدم اللجوء الى التخوين.

وتعالت الاصوات الجنوبية المطالبة بضرورة توحيد فعاليتي أكتوبر والاحتفال بحشد موحد في ساحة واحدة.

وكانت لجنتان تنظيميتان قد أعلنتا عن اعتزامهما اقامة فعاليتين منفصلتين في العاصمة عدن للاحتفاء بذكرى ثورة 14 أكتوبر.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي اقامة فعالية للاحتفاء بثورة 14 أكتوبر في شارع المعلا الرئيسي فيما أعلن الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية عن اقامة فعالية أخرى في ساحة العروض بخورمكسر.

المزيد في أخبار وتقارير جرحى المقاومة الجنوبية بالهند مهددون بالترحيل دون علاج قال جرحى من المقاومة الجنوبية في الهند انهم باتوا مهددين بالترحيل من مدينة بونا الهندية دون استكمال علاجهم. وقال الجرحى لصحيفة "عدن الغد" انهم تلقوا تنبيها بالترحيل اللجنة الفنية للقاء التشاوري للحراك الجنوبي تعقد لقاءاً لمناقشة التحضيرات لمليونية 14 أكتوبر (بيان) عقدت اللجنة الفنية لعقد اللقاء التشاوري للحراك الجنوبي صباح يوم الاثنين الموافق التاسع من اكتوبر 2017 م، لقاءً وذلك للوقوف على اخر المستجدات بالساحة السياسية المجلس الانتقالي يحدد موعد فعالية 14 اكتوبر بالمعلا ويدشن برنامجه الاحتفالي انتهى، منذ قليل، المؤتمر الصحفى الخاص باللجنة العليا للاحتفالات والفعاليات التابعة للمجلس الانتقالي والذي كشف فيه تفاصيل وبرنامج احتفالية الذكرى