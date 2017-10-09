MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 09 أكتوبر 2017 08:32 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير منصور صالح : علينا من الآن تهيئة انفسنا للقبول بالتنوع والتعدد في الشارع الجنوبي
أخبار وتقارير

منصور صالح : علينا من الآن تهيئة انفسنا للقبول بالتنوع والتعدد في الشارع الجنوبي

الاثنين 09 أكتوبر 2017 07:03 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قال السياسي الجنوبي منصور صالح بأنه يتوجب على الجنوبيين من اليوم الاستعداد للتنوع السياسي .

وأضاف قائلا :"بعد الاستقلال سيكون في الجنوب تيارات اشتراكية وناصرية وعلمانية ودينية ستكون هناك قوى تدفع بالمجتمع الى الأمام وأخرى تجره للخلف ،جميع هذه القوى ستمارس الفعل السياسي وستتنافس على كسب الشارع الى صفها ،وهذا حق مكفول للجميع طالما ارتضينا وتمسكنا بالنهج الديمقراطي وبالتعددية الحزبية والسياسية رغم مساوئها في بلد يعاني الأمية الأبجدية قبل الثقافية والسياسية .

لذلك علينا من الآن ان نهيئ أنفسنا للقبول بالتنوع والتعدد في الشارع الجنوبي ،ففي ذلك ظاهرة صحية وتجسيد للديمقراطية مهما بدا ذلك مزعجا ،طالما ظل هذا التنافس سلميا وبعيدا عن لغة ومنطق العنف.


المزيد في أخبار وتقارير
جرحى المقاومة الجنوبية بالهند مهددون بالترحيل دون علاج
قال جرحى من المقاومة الجنوبية في الهند انهم باتوا مهددين بالترحيل من مدينة بونا الهندية دون استكمال علاجهم. وقال الجرحى لصحيفة "عدن الغد" انهم تلقوا تنبيها بالترحيل
اللجنة الفنية للقاء التشاوري للحراك الجنوبي تعقد لقاءاً لمناقشة التحضيرات لمليونية 14 أكتوبر (بيان)
عقدت اللجنة الفنية لعقد اللقاء التشاوري للحراك الجنوبي صباح يوم الاثنين الموافق التاسع من اكتوبر 2017 م، لقاءً وذلك للوقوف على اخر المستجدات بالساحة السياسية
المجلس الانتقالي يحدد موعد فعالية 14 اكتوبر بالمعلا ويدشن برنامجه الاحتفالي
    انتهى، منذ قليل، المؤتمر الصحفى الخاص باللجنة العليا للاحتفالات والفعاليات التابعة للمجلس الانتقالي والذي كشف فيه تفاصيل وبرنامج احتفالية الذكرى




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
والد عروسة بعدن يطلق النار عليها ويصيبها ويقتل اخرى
سكان : سماع دوي انفجار بمديرية المنصورة بعدن
باحث اماراتي يدعو لرفع صوره في عدن بذكرى ثورة 14 اكتوبر
حزب الاصلاح ينفي صلته ببيان دعا للمشاركة في فعالية ساحة العروض بذكرى 14 اكتوبر
قصة نجاح عامل نظافة في عدن : نال البكالاريوس بتفوق ويتطلع لنيل الشهادات العليا
مقالات الرأي
علمنا من شخصيات سياسية وأكاديمية ورجال قانون في الداخل والخارج بأن التشاور والتداول الذي كان يجري خلال
كثير من المليونيات والوقفات الاحتشادية التي نفذت في المراحل السابقة لم يكن لها مردود وثمار تجاه حياة المواطن
  ◀ الإخوان المسلمون ، الخمينية السنية او التجمع اليمني للاصلاح مسميات لتيار واحد هم بوصلة كل قوى اليمننة
منذ بدأت مسيرة الثورة الجنوبية (الحراك الجنوبي) كانت تصادف دائما عراقيل (التمييع) ومحاولات شرذمة وتمزيق
هناك مشكلة يواجهها أبناء الجنوب اليوم وهي واقع لايستطيع إنكاره إلا متعصب أعمى ويجب معالجة أسباب تلك المشكلة
كنا نتأمل ونطمح ان تأتي علينا هذه المناسبة العزيزة الى نفوسنا جميعا ابناء الجنوب ونحن نعيش حياة رخاء وتقدم
لا يمكن الحكم أن مبلغ السبعمائة مليون دولار التي سرقتها قيادات حكومة الشرعية المهترئة خلال عام واحد فقط من
1- ‏إلى كل جنوبي وجنوبية يحب الجنوب... ماذا نحن فاعلون لإنقاذ الجنوب من المحنه والضياع بعد 54 عاماً من إندلاع
بعد غياب عن أرض الجنوب دام أربعة أعوام، ذهبت إليه - وفِي تعبير أدق عدت إليه - وفِي ذهني جنوب جديد يبدأ فيه
ثورة  شعب الجنوبي  انطلقت في عام 2007م كانت تمشي في المسار الحقيقي والهدف المنشود وهو استرجاع الدولة
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولودةالجديدة يا جمال الهيج
مبارك التفوق للطالب عبد السلام ناصر سرور
وفيات
تعزية
تعزية ومواساة برحيل المناضل العميد طاهر راشد مثنى المضو
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017