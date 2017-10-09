منصور صالح : علينا من الآن تهيئة انفسنا للقبول بالتنوع والتعدد في الشارع الجنوبي
الاثنين 09 أكتوبر 2017 07:03 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي الجنوبي منصور صالح بأنه يتوجب على الجنوبيين من اليوم الاستعداد للتنوع السياسي .
وأضاف قائلا :"بعد الاستقلال سيكون في الجنوب تيارات اشتراكية وناصرية وعلمانية ودينية ستكون هناك قوى تدفع بالمجتمع الى الأمام وأخرى تجره للخلف ،جميع هذه القوى ستمارس الفعل السياسي وستتنافس على كسب الشارع الى صفها ،وهذا حق مكفول للجميع طالما ارتضينا وتمسكنا بالنهج الديمقراطي وبالتعددية الحزبية والسياسية رغم مساوئها في بلد يعاني الأمية الأبجدية قبل الثقافية والسياسية .
لذلك علينا من الآن ان نهيئ أنفسنا للقبول بالتنوع والتعدد في الشارع الجنوبي ،ففي ذلك ظاهرة صحية وتجسيد للديمقراطية مهما بدا ذلك مزعجا ،طالما ظل هذا التنافس سلميا وبعيدا عن لغة ومنطق العنف.
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