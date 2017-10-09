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وزير الزراعة: القطاع الزراعي في اليمن تعرض لأضرار كبيرة جراء حرب المليشيا

وزير الزراعة والري المهندس احمد الميسري - أرشيفية
الاثنين 09 أكتوبر 2017 06:22 مساءً
عدن ( عدن الغد ) سبأ :

اكد وزير الزراعة والري المهندس احمد الميسري ،أن القطاع الزراعي في اليمن تعرض لأضرار كبيرة وجسيمة جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية والتي اثرت على البنى التحتية واداء القطاع الزراعي.



وقال الوزير الميسري في مشاركته عبر الانترنت التي قدمها خلال المؤتمر الدولي للجنة الامن الغذائي العالمي المنعقد في روما خلال الفترة من 9 ـ 13 اكتوبر الجاري "ان 21.2 مليون شخص في اليمن بحاجة الى المساعدات الانسانية منهم 14.4 مليون شخص غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية و 7.6 مليون شخص يعانوا من انعدام الامن الغذائي منذ منتصف مارس 2015م".



وأضاف" ان حوالي 380 الف طفل يعانوا من سوء التغذية الحاد"..مشدداً على اهمية تكاتف العالم مع الشعب اليمني لمقاومة جائحة وباء الكوليرا التي تنتشر في مختلف المدن والمحافظات اليمنية حيث بلغ عدد المصابين والمشتبه بهم اكثر من 500 الف نسمة وتوفي منهم الفين و 250 شخص.



واشاد وزير الزراعة والري بجهود مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة والكويت والاتحاد الاوروبي ومنظمة الاغذية والزراعة والمنظمات العالمية على مايقدمونه من مساعدات انسانية وجهود مبذولة في سبيل توصيل الاغاثة لليمن رغم ماتقوم به المليشيا من عرقلة ونهب القافلات الإنسانية.


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