الحكومة الصينية تقدم ألف طن من الأرز مساعدة لليمن
تعز ( عدن الغد ) سبأ :
أعلن وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح ،وصول 1000 طن الأرز الى العاصمة المؤقتة عدن مقدمة من جمهورية الصين الشعبية الصديقة كدفعة أولى من المساعدات الى اليمن.
وقال الوزير فتح في تصريح لوكالة الانباء اليمنية(سبأ)"تم التنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة والسفير الصيني لدى اليمن تيان تشي لإيصال المساعدات الاغاثية الى العاصمة المؤقتة عدن".
واضاف"ان الصين تدعم جهود الإغاثة الإنسانية بمبلغ 150 مليون يوان صيني، إضافة الى تمويل برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية بمبلغ 7 مليون دولار لتنفيذ أنشطة اغاثية في اليمن".. لافتاً الى ان هناك تنسيق بين اللجنة العليا للإغاثة والحكومة الصينية لتقديم مزيدا من المساعدات الإنسانية.
وأعرب وزير الإدارة المحلية عن شكر الحكومة اليمنية لجمهورية الصين قيادة وحكومة وشعب نظير مواقفهم التاريخية تجاه اليمن..مشيرا الى ان الدعم يأتي في إطار العلاقات الصداقة المتينة التي تربط بين البلدين.
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