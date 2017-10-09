انور الرشيد:ان لم يتم الإعلان في مليونية 14 أكتوبر عن فك الارتباط فلاحاجة لها

قال السياسي الكويتي انور الرشيد انه وفي حال مالم يتم إعلان فك ارتباط الجنوب عن الشمال في ذكرى ثورة 14 أكتوبر فلا حاجة للفعالية من اساسها .

وقال الرشيد معلقا على التطورات السياسية الأخيرة :" أن لم يتم الأعلان في مليونية 14 أكتوبر عن فك الأرتباط فلاحاجة لها.

ولاشهر طويلة دعا الرشيد إلى إعلان فك الارتباط في الجنوب أو اتخاذ خطوات حاسمة وحقيقية فيما يخص استقلال الجنوب .

المزيد في أخبار وتقارير سياسي جنوبي: اذا لم تتسع الساحات اليوم لمن نختلف معهم فلن تتسع قلوبنا لهم في المستقبل دعا السياسي والناشط الجنوبي أحمد الصالح الى توحيد الحشود للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر. وقال الصالح أنه اذا لم تتسع الساحات اليوم لمن نختلف معهم فلن تتسع قلوبنا لهم منصور صالح : علينا من الآن تهيئة انفسنا للقبول بالتنوع والتعدد في الشارع الجنوبي قال السياسي الجنوبي منصور صالح بأنه يتوجب على الجنوبيين من اليوم الاستعداد للتنوع السياسي . وأضاف قائلا :"بعد الاستقلال سيكون في الجنوب تيارات اشتراكية وناصرية تقرير خاص: ثورة 14 أكتوبر.. هل توحد الجنوبيين مجددا؟ تحل بعد أيام الذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة والتي أدت الى طرد الاحتلال البريطاني من الجنوب. وكما عهد الجنوبيون في السنوات القليلة

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