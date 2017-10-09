انور الرشيد:ان لم يتم الإعلان في مليونية 14 أكتوبر عن فك الارتباط فلاحاجة لها
الاثنين 09 أكتوبر 2017 04:32 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قال السياسي الكويتي انور الرشيد انه وفي حال مالم يتم إعلان فك ارتباط الجنوب عن الشمال في ذكرى ثورة 14 أكتوبر فلا حاجة للفعالية من اساسها .
وقال الرشيد معلقا على التطورات السياسية الأخيرة :" أن لم يتم الأعلان في مليونية 14 أكتوبر عن فك الأرتباط فلاحاجة لها.
ولاشهر طويلة دعا الرشيد إلى إعلان فك الارتباط في الجنوب أو اتخاذ خطوات حاسمة وحقيقية فيما يخص استقلال الجنوب .
تعليقات القراء
281632
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الاثنين 09 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
إحتفالات الرابع عشر من أكتوبر القادم ، إحتفالات نكون أو لا نكون ، نكون أهلاً بإستعادة دولة الجنوب العربي المغدور بها في وحدة الشؤم ، أو لا نكون أهلاً لغياب القيادة القادرة على تحقيق ذلك وفي هذه الحالة ستكون عملية إنتحار للمجلس للإنتقالي الجنوبي ولكل المكونات الجنوبية الأخرى . فهل نعي ذلك ؟؟؟؟
281632
[2] اعترفي بنا واوقفي معنا يادولة الكويت الحرة وانصري المظلومين ووقفي مع الحق اعترفي بدوله الجنوب العربي
الاثنين 09 أكتوبر 2017
ام محمد | قطر
اعترفي بقيام دولة الجنوب وساعدي المقهورين في استرجاع حقهم ابدء ياكويت وخد هده الخطوه المصيريه ونحن الجنوبيين لن ننسى هدا الجميل طول العمر وسوف نسجله ونعلمه لأبنائنا في التاريخ أن دوله الكويت دوله الحق اول دوله تعترف بنا ولا تخافي لومة لائم اعترفي بنا ياشقائنا في دولة الكويت
281632
[3] لا ياسيدي.. الجنوبيون سيقومون بالمليونية لأجل الإستمرار في الثورة وتأكيد هدفها.. وليس لأجل إعلان الإنفصال
الاثنين 09 أكتوبر 2017
سعيد الحضرمي | حضرموت
نعم، الجنوبيون سيقومون بالمليونية لأجل الإستمرار في الثورة وتأكيد هدفها، وليس لأجل إعلان الإنفصال، ففك الإرتباط شأن تحدده قيادة المجلس الإنتقالي في الوقت الذي تراه مناسب للظروف الموضوعية والذاتية للشعب الجنوبي المناضل.. ولا مستقبل للشعب الجنوبي الحضرمي ولا لأجياله القادمة، إلا بفك إرتباطه من الوحدة اليمنية المتعفنة، وإستعادة كامل حقوقه الشرعية المغتصبة بالقوة والحرب، وفي مقدمة تلك الحقوق، حقه في تقرير مصيره وإستعادة دولته وكرامته ومقدراته.
281632
[4] منتظرين قدومك ياعنتره
الاثنين 09 أكتوبر 2017
الصبيحي | لحج
ولاتنسى ان تحضر معك القاسمي الاماراتي حتى تكمل القعده و لاتهتم بانفتح لكم مكنب استشاري بسوق الوزف من اجل تسعفونا ببطولتكم الفيسيه صدق المثل المصري القائل الي اختشوا ماتوا واحد يطلب منا رفع صوره والثاني يامرنا بفك الارتباط !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها