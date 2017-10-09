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أخبار وتقارير

ناشط مجتمعي : حسنا وماذا بعد الاحتفالات بالساحات

الاثنين 09 أكتوبر 2017 03:21 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

 

تساءل ناشط مجتمعي بعدن حول جدوى الاحتفالات الجماهيرية التي تقام منذ عشر سنوات في الجنوب بمناسبات وطنية مختلفة .

ودعا الناشط المجتمعي علي محروق إلى احداث نقلة سياسية حقيقي في الجنوب بذكرى ثورة 14 أكتوبر.

وأضاف قائلا :"

طيب احتفلنا وروحنا ايش الجديد يعني هو ذاك هو اللي باع الكيس الدقيق عشان يحضر واللي أخذ من مصروف أولاده عشان يشارك هو الخاسر الوحيد فقط ..

يعني ياشعب لك الجري والشمس والجعجعة اما القيادة في النعيم ولا تذكركم إلا وقت المماحكات السياسية.


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تعليقات القراء
281619
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
الاثنين 09 أكتوبر 2017
ناصح | الجنوب العربي
فك الإرتباط مطلب شعبي وتأسيس مجلس عسكري كنواة لوزارة الدفاع الدولة الجنوبية بعون اللِّه تعالى سيكون ضامن لفرض الأمن والاستقرار في عدن خاصة . مطلوب تمشيط العاصمة وسحب الأسلحة الشخصية بعد إصدار قانون بتسليمها مقابل مبلغ من المال وتحدد فترة لذلك وبعدها تُشن حملة منظمة على الأماكن المتوقع فيها أسلحة . ليكن الرابع عشر من أكتوبر القادم حدث تاريخي لمستقبل الدولة الجنوبية الفدرالية الوطنية المدنية العصرية وياحبذا لو يصدر قانون ينظم عملية إنتخابات لحكام الولايات ولتكن حضرموت نموذجاً أولاً بدعم شعبي لبقاء البحسني محافظاً إلى أن تأتي الإنتخابات التنافسية لبعد شبح الإقالة التي يُهدد بها ، الشعب في الجنوب يريد الخلاص والخروج من المأزق التاريخي الذي بُليَ به في وحدة الشؤم والمكر الغدر والخيانه والخداع والكذب والنهب والقتل والفساد والعرف القبلي الجاهلي وثأراته وذبح ثيرانه مع نظام صنعاء ، فهل تعي قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي ذلك ؟؟

281619
[2] ما هذه العبقريه ؟
الاثنين 09 أكتوبر 2017
جنوبي | الجنوب
وما هذا السؤال العبقري ؟ حسبنا الله ونعم الوكيل .

281619
[3] وايش استفدنا من الوحدة سوى الذل والقتل والدمار وبعدين الجنوب العربي عمره ماكان جزء من اليمن الجنوب العربي دوله مستقله دات سيادة ،،،، ياساده
الاثنين 09 أكتوبر 2017
ام محمد | قطر
اوافقك الرائ اخي المعلق رقم واحد



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