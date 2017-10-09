ناشط مجتمعي : حسنا وماذا بعد الاحتفالات بالساحات

تساءل ناشط مجتمعي بعدن حول جدوى الاحتفالات الجماهيرية التي تقام منذ عشر سنوات في الجنوب بمناسبات وطنية مختلفة .

ودعا الناشط المجتمعي علي محروق إلى احداث نقلة سياسية حقيقي في الجنوب بذكرى ثورة 14 أكتوبر.

وأضاف قائلا :"

طيب احتفلنا وروحنا ايش الجديد يعني هو ذاك هو اللي باع الكيس الدقيق عشان يحضر واللي أخذ من مصروف أولاده عشان يشارك هو الخاسر الوحيد فقط ..

يعني ياشعب لك الجري والشمس والجعجعة اما القيادة في النعيم ولا تذكركم إلا وقت المماحكات السياسية.

المزيد في أخبار وتقارير سياسي جنوبي: اذا لم تتسع الساحات اليوم لمن نختلف معهم فلن تتسع قلوبنا لهم في المستقبل دعا السياسي والناشط الجنوبي أحمد الصالح الى توحيد الحشود للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر. وقال الصالح أنه اذا لم تتسع الساحات اليوم لمن نختلف معهم فلن تتسع قلوبنا لهم منصور صالح : علينا من الآن تهيئة انفسنا للقبول بالتنوع والتعدد في الشارع الجنوبي قال السياسي الجنوبي منصور صالح بأنه يتوجب على الجنوبيين من اليوم الاستعداد للتنوع السياسي . وأضاف قائلا :"بعد الاستقلال سيكون في الجنوب تيارات اشتراكية وناصرية تقرير خاص: ثورة 14 أكتوبر.. هل توحد الجنوبيين مجددا؟ تحل بعد أيام الذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة والتي أدت الى طرد الاحتلال البريطاني من الجنوب. وكما عهد الجنوبيون في السنوات القليلة

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