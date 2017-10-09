نشطاء سياسيون واعلاميون يدعون لتوحيد جهود الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر

دعا نشطاء سياسيون واعلاميون إلى توحيد الجنوبيين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر ونبذ الفرقة والخلافات بين كافة الأطراف.

وقال سياسيون ونشطاء تحدثوا لصحيفة "عدن الغد" ان حلول ذكرى ثورة 14 أكتوبر يستوجب استدعاء كل معاني الاخوة والاتفاق وتوحيد الجهود .

وأشار النشطاء إلى ان إقامة فعاليتين في ذكرى ثورة 14 أكتوبر ستكون مناسبة للتعدد والقبول بالاخر والتأكد على ان الخلاف السياسي لايعبر بالضرورة عن خلاف في التوجهات ورفض الاخر .

ودعا النشطاء إلى دعم كافة الساحات الجماهيرية التي ستحتفي بذكرى الثورة في الجنوب .

المزيد في أخبار وتقارير سياسي جنوبي: اذا لم تتسع الساحات اليوم لمن نختلف معهم فلن تتسع قلوبنا لهم في المستقبل دعا السياسي والناشط الجنوبي أحمد الصالح الى توحيد الحشود للاحتفال بذكرى ثورة 14 أكتوبر. وقال الصالح أنه اذا لم تتسع الساحات اليوم لمن نختلف معهم فلن تتسع قلوبنا لهم منصور صالح : علينا من الآن تهيئة انفسنا للقبول بالتنوع والتعدد في الشارع الجنوبي قال السياسي الجنوبي منصور صالح بأنه يتوجب على الجنوبيين من اليوم الاستعداد للتنوع السياسي . وأضاف قائلا :"بعد الاستقلال سيكون في الجنوب تيارات اشتراكية وناصرية تقرير خاص: ثورة 14 أكتوبر.. هل توحد الجنوبيين مجددا؟ تحل بعد أيام الذكرى الرابعة والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة والتي أدت الى طرد الاحتلال البريطاني من الجنوب. وكما عهد الجنوبيون في السنوات القليلة

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