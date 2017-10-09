مسؤول حكومي :استمرار عملية الانقلاب على الشرعية تؤثر سلباً على الوضع الإنساني في اليمن

اكد نائب وزير حقوق الانسان الدكتور سمير شيباني على ضرورة ان يظلع المجتمع الدولي بدوره الفاعل والايجابي في تقديم الدعم والمساعدة لليمن في مختلف المجالات للتخفيف من الأوضاع المأساوية التي تسبب بها الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي وصالح على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر 2014.





واستعرض نائب وزير حقوق الانسان في الندوة التي نظمتها منظمة عدالة في بريطانيا بعنوان(اليمن بعد غد) واقع حقوق الانسان في اليمن والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح ضد المدنيين في مختلف المحافظات،وطبيعة الانقلاب المعادي للتغيير المطلوب تاريخيا.





وأشار شيباني الى الدور الإيجابي الذي يلعبه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف واسهامه الفاعل في دعم العملية السياسية في اليمن وتقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني في مختلف المجالات،ووقوفه الى جانب اليمن وشعبه في مواجهات آلة الدمار والقتل التي تقودها المليشيا الانقلابية التي قتلت النساء والأطفال ودمرت البنى التحتية اثر انقلابها المشؤوم على الشرعية.





وتطرق الى ماتسبب به الانقلاب من تردي للأوضاع الاقتصادية اثر نهب المليشيا لموارد الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي وقتل أبناء الشعب اليمني ..مؤكداً ان استمرار عملية الانقلاب على الشرعية تؤثر سلباً على الوضع الإنساني في اليمن..مطالباً المجتمع الدولي ممارسة مزيداً من الضغط على المليشيا لوقف الانتهاكات الممنهجة والتوقف عن نهب الموارد المالية والالتزام بمرجعيات السلام.





واكد نائب وزير حقوق الانسان ان الحكومة كانت ولا زالت تمد يديها للسلام الدائم والشامل حقناً للدماء وذلك بناءاً على مرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم 2216..معتبراً ان المرجعيات الثلاث المتوافق عليها عربياً واقليمياً ودولياً هي الضامن الوحيد لإنهاء الحرب وحقن دماء الشعب اليمني.



وشدد على ضرورة ان يقرأ المجتمع الدولي الحالة الإنسانية والاقتصادية باليمن في سياقيها التاريخي..لافتاً الى ان المليشيا الانقلابية المدعومة من ايران تنفذ اجندة إقليمية ولا تريد لليمن والمنطقة الامن والاستقرار .





وتمحورت نقاشات الندوة في الجزء الأول التي شارك فيها كلاً من عضو البرلمان البريطاني كيث فاز ، والدكتور حميد الشجنى، وطاهر قاسم ،وزيد الشميرى، كجيتال اوستنر،حول الإغاثة والصحة والمياه والأوضاع الصعبة التى تمر بها اليمن والوقوف على أنها الحرب وإحلال السلام وما تحتاجه اليمن خلال الفترة القادمة.





كما ناقش الجزء الثاني من الندوة بمشاركة كلاً من الدكتور محمود العزانى، والدكتور سمير شيباني، وطارق اليافعى، والستر قالوى ،و جيمز فاير بريس حول الأوضاع الاقتصادية والسياسية في اليمن .

المزيد في أخبار وتقارير باحث اماراتي يدعو لرفع صوره في عدن بذكرى ثورة 14 اكتوبر دعا الباحث الاماراتي خالد القاسمي الجنوبيين الى رفع صوره بكثافة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر بعدن . وقال القاسمي على صفحته بتويتر انه يجب على الجنوبيين رفع صوره في ذكرى حزب الاصلاح ينفي صلته ببيان دعا للمشاركة في فعالية ساحة العروض بذكرى 14 اكتوبر نفى حزب التجمع اليمني للإصلاح بعدن صلته ببيان مزور وزع مساء يوم الاحد وزعم دعم الحزب لفعالية المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي بساحة العروض بخور مكسر. وقال رئيس مسؤول حكومي :استمرار عملية الانقلاب على الشرعية تؤثر سلباً على الوضع الإنساني في اليمن اكد نائب وزير حقوق الانسان الدكتور سمير شيباني على ضرورة ان يظلع المجتمع الدولي بدوره الفاعل والايجابي في تقديم الدعم والمساعدة لليمن في مختلف المجالات للتخفيف من