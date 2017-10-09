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بن دغر: الحوثيون يسيطرون على 60% من موارد اليمن

الاثنين 09 أكتوبر 2017 07:03 صباحاً
( عدن الغد ) متابعات :

اتهم رئيس الحكومة  المعترف بها دوليا أحمد بن دغر، الأحد، جماعة “أنصار الله” (الحوثيين)، بعرقلة صرف رواتب أكثر من مليون موظف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال بن دغر إن الحوثيين يسيطرون على 60% من موارد اليمن “يسخرونها للمجهود الحربي، وقتل اليمنيين وتشريدهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية”، وفق وكالة الأنباء الحكومية سبأ.

 

وأوضح أن “المليشيا الانقلابية عرقلت مساعي الحكومة الرامية لصرف مرتبات موظفي الدولة، وترفض بشكل مستمر توريد إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن (جنوب)”.

ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 لم يتسلم نحو مليون و200 ألف موظف في اليمن رواتبهم، وسط تبادل الاتهامات بين الحوثيين والحكومة.

 

 

وطالب رئيس الحكومة المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين، من أجل توريد الإيرادات المالية للبنك المركزي في عدن، حتى يتسنى لحكومته القيام بواجباتها، وصرف رواتب الموظفين.

في السياق، وجه بن دغر وزارة المالية بسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة، الذين نزحوا من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين للمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

 

 

وأوضح أن “الحكومة تقوم بصرف رواتب الموظفين في المحافظات المحررة، المدنيين والمتقاعدين، بشكل آلي منتظم نهاية كل شهر، بالرغم من شحة الموارد وقلة الإمكانيات”.


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