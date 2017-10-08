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رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات موظفي الدولة النازحين إلى المحافظات المحررة

الأحد 08 أكتوبر 2017 08:30 مساءً
عدن((عدن الغد) خاص:

 

وجه رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، بسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة النازحين من المحافظات التي تحت سيطرة الانقلابين إلى المحافظات المحررة.

وأكد رئيس الوزراء في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، أنه وبناءً على توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية، ستواصل الحكومة صرف مرتبات موظفي الدولة للموظفين الذين نزحوا من المناطق التي تحت سيطرة الانقلابين واستقروا في المحافظات المحررة .


كما نوه رئيس الوزراء إلى أنه أصدر توجيها لوزارة المالية بناءا على توجيهات الأخ رئيس الجمهورية، بإعداد كشوفات لموظفي الدولة الذين نزحوا إلى المحافظات المحررة وباشروا أعمالهم على أن يتم صرف مرتباتهم وفقا لموازنة الدولة لعام 2014م.

و لفت الدكتور بن دغر إلى أن الحكومة تقوم بصرف رواتب الموظفين في المحافظات المحررة المدنيين والمتقاعدين بشكل آلي منتظم نهاية كل شهر بالرغم من شحة الموارد وقلة الامكانيات الذي تعاني منه الحكومة في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعيشها بلادنا.

مؤكدا في هذا الجانب أن الحكومة وانطلاقا من مسؤولياتها تجاه كافة أبناء شعبنا ، لن تألوا جهدا في صرف مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء وستسعى جاهدة لصرفها فور توفر الظروف المواتية، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على المليشيات الانقلابية بتوريد الايرادات ، إلى البنك المركزي عدن حتى يتسنى للحكومة القيام بواجباتها ومسؤوليتها تجاة كل ابناء الشعب.

وقال رئيس الوزراء بفضل من الله وبتوجيهات من فخامة الأخ القائد رئيس الجمهورية حققت الحكومة نجاحات في تحسين مستوى الخدمات وصرف المرتبات للقطاع المدني والعسكري وارسلت مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج ووافت بالتزاماتها في تسديد الديون الخاجية وبالامكانيات المحدودة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المليشيات الإنقلابية عرقلت مساعي الحكومة الرامية لصرف مرتبات موظفي الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها من خلال رفضها المستمر بتوريد ايرادات الدولة إلى البنك المركزي عدن، بالإضافة إلى سيطرتها على 60% من موارد الدولة التي نهبتها وسخرتها لتمويل ما يسمى بالمجهود الحربي، لقتل اليمنيين وتشريدهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية.


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رئيس الوزراء يوجه بصرف مرتبات موظفي الدولة النازحين إلى المحافظات المحررة
  وجه رئيس الوزراء، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، بسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة النازحين من المحافظات التي تحت سيطرة الانقلابين إلى المحافظات




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