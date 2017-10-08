MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 08 أكتوبر 2017 08:25 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير وزير الزراعة يناقش تطوير مكاتب الوزارة في المحافظات
أخبار وتقارير

وزير الزراعة يناقش تطوير مكاتب الوزارة في المحافظات

محافظة عدن
الأحد 08 أكتوبر 2017 06:31 مساءً
عدن (عدن الغد)سبأ

ترأس وزير الزراعة والري المهندس احمد الميسري،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمناقشة تحسين العمل في مكاتب الوزارة بالمحافظات.

 

واشار الوزير الى اهمية التعاون وبذل الجهود لتحسين العمل في كافة قطاعات وزارة الزراعة .. مشددا على ضرورة اعداد جدول بيانات حول اولويات ونوعية التأهيل في مختلف التخصصات الضرورية في الوزارة خلال الاشهر القادمة.

 

وكلف الوزير وكلاء الوزارة باعداد برنامج كامل حول عقد اجتماع موسع يضم مدراء عموم المحافظات المحررة لمناقشة المتطلبات والاحتياجات الضرورية وبرنامج الاعمار لتحسين وتطوير عمل المكاتب في المحافظات المحررة , وكيفية التعامل مع المنظمات المانحة وفقا لاحتياجات وخصوصيات المحافظات واعداد تقارير شهرية موجزة حول انشطة الوزارة في مختلف القطاعات الزراعية والبحثية .

 

وشدد الوزير في الاجتماع على اهمية عقد دورات تأهيلية وتنشيطية للكوادر العاملة في القطاع الزراعي بالوزارة بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة عدن ضمن برنامج الموازي.

 

حضر الاجتماع وكيل محافظة لحج وضاح الحالمي، ووكلاء وزارة الزراعة لقطاع الخدمات المهندس امين عبدالله باقادر وقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي الجنيد.


المزيد في أخبار وتقارير
مقتل مرجع ديني للحوثيين في غارة للتحالف العربي بميدي
قتل مرجع ديني لدى مليشيا الحوثي وأربعة من مرافقيه، في غارة للتحالف العربي بمدينة ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر إعلامية في مدينة ميدي أن المرجع
الحراك الجنوبي والمقاومة يتفقان على اقامة فعالية جماهيرية واحدة بذكرى ثورة 14 اكتوبر
انتهى اجتماع ضم قيادات من الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية على الاتفاق على تنظيم فعالية جماهيرية واحدة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر ستقام بساحة العروض بخور مكسر. وضم
رئيس مجلس اهالي ألجنوب : المجلس الانتقالي لا وجود له على الواقع ويشبه اتحاد النساء
وصف القيادي في المقاومة الجنوبية ورئيس مجلس اهالي الجنوب لنصرة المظلوم الشيخ عبدالقادربن حسين اليهري  ان المجلس الانتقالي الجنوبي  مجلس لا وجود له على




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
حزب الاصلاح يستأنف نشاطه السياسي بعدن
مقتل امرأتين بواقعة إطلاق نار غامضة بعدن
مدفعية المقاومة بثرة تستهدف تعزيزات قادمة من محافظة البيضاء
جعفر محمد سعد يعود إلى الواجهة.. من القاتل ياترى ؟
سبدس تختتم فعاليات مشروع سفراء الاخضرار
مقالات الرأي
بعد غياب عن أرض الجنوب دام أربعة أعوام، ذهبت إليه - وفِي تعبير أدق عدت إليه - وفِي ذهني جنوب جديد يبدأ فيه
ثورة  شعب الجنوبي  انطلقت في عام 2007م كانت تمشي في المسار الحقيقي والهدف المنشود وهو استرجاع الدولة
بعد حرب  صيف  ١٩٩٤ م  المشؤومة ضد الجنوب وخسارة  الجنوب  وقواته  لها ، عمل نظام سبعة يوليو  في
الشرعية تدعو من الرياض اقامة احتفالية بهذه المناسبة والمجلس الانتقالي يدعوا من ابوظبي الاحتفال بهذه
نسمع ونقرأ كثيراً جداً عن الدعوة إلى وحدة "الصف الجنوبي" .... ولا تتبعها جملة توضح من هي الجهة التي يجب أن يتوحد
ليس سهلاً علينا فهم الحالة النفسية والسيكولوجية , للنوبلية توكل كرمان ,ونحن نرصد هذا السيل ,من الهذيان
غالبا ما تكون هناك الكثير من القضايا التي تشكل الرأي العام منها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية ،
هناك مأخذ يحسب على الجنوبيين إنهم لم يقدموا قراءة تاريخية بحثة عن تجربتهم قبل وبعد 30 نوفمبر 1967 ولم يتعرضوا
بعد ان انتهى الرئيس "علي ناصر محمد" من مقابلة صحفية مع صحيفة ( الأهرام العربي )   تشرفت بالاطلاع على نص
الكثيرون اعتقدوا بان شخصية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب هي الأسواء بين أخر رؤساء في البيت الأمريكي
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك المولودةالجديدة يا جمال الهيج
مبارك التفوق للطالب عبد السلام ناصر سرور
وفيات
تعزية ومواساة برحيل المناضل العميد طاهر راشد مثنى المضو
" المرأة الثائرة " في ذمة الله
جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017