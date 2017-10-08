وزير الزراعة يناقش تطوير مكاتب الوزارة في المحافظات

ترأس وزير الزراعة والري المهندس احمد الميسري،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمناقشة تحسين العمل في مكاتب الوزارة بالمحافظات.

واشار الوزير الى اهمية التعاون وبذل الجهود لتحسين العمل في كافة قطاعات وزارة الزراعة .. مشددا على ضرورة اعداد جدول بيانات حول اولويات ونوعية التأهيل في مختلف التخصصات الضرورية في الوزارة خلال الاشهر القادمة.

وكلف الوزير وكلاء الوزارة باعداد برنامج كامل حول عقد اجتماع موسع يضم مدراء عموم المحافظات المحررة لمناقشة المتطلبات والاحتياجات الضرورية وبرنامج الاعمار لتحسين وتطوير عمل المكاتب في المحافظات المحررة , وكيفية التعامل مع المنظمات المانحة وفقا لاحتياجات وخصوصيات المحافظات واعداد تقارير شهرية موجزة حول انشطة الوزارة في مختلف القطاعات الزراعية والبحثية .

وشدد الوزير في الاجتماع على اهمية عقد دورات تأهيلية وتنشيطية للكوادر العاملة في القطاع الزراعي بالوزارة بالتنسيق مع كلية الزراعة جامعة عدن ضمن برنامج الموازي.

حضر الاجتماع وكيل محافظة لحج وضاح الحالمي، ووكلاء وزارة الزراعة لقطاع الخدمات المهندس امين عبدالله باقادر وقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي الجنيد.

المزيد في أخبار وتقارير مقتل مرجع ديني للحوثيين في غارة للتحالف العربي بميدي قتل مرجع ديني لدى مليشيا الحوثي وأربعة من مرافقيه، في غارة للتحالف العربي بمدينة ميدي بمحافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر إعلامية في مدينة ميدي أن المرجع الحراك الجنوبي والمقاومة يتفقان على اقامة فعالية جماهيرية واحدة بذكرى ثورة 14 اكتوبر انتهى اجتماع ضم قيادات من الحراك الجنوبي والمقاومة الجنوبية على الاتفاق على تنظيم فعالية جماهيرية واحدة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر ستقام بساحة العروض بخور مكسر. وضم رئيس مجلس اهالي ألجنوب : المجلس الانتقالي لا وجود له على الواقع ويشبه اتحاد النساء وصف القيادي في المقاومة الجنوبية ورئيس مجلس اهالي الجنوب لنصرة المظلوم الشيخ عبدالقادربن حسين اليهري ان المجلس الانتقالي الجنوبي مجلس لا وجود له على