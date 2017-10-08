اتحاد ابناء اليمن الجنوبي بألمانيا يعلن عن إدارته الجديدة المنتخبة

في جو ديمقراطي اخوي بين أبناء الجالية الجنوبية في ألمانيا وبمشاركة فعالة من المرأة الجنوبية .. اقام اتحاد أبناء اليمن الجنوبي في المانيا أول إنتخابات لإختيار إدارة جديدة للإتحاد.

وقد تم فتح التصويت للإنتخابات من تاريخ 23 حتى 30 سبتمبر من هذا العام. شارك في التصويت 68% من إجمالي عدد الأعضاء المسجلين بالإتحاد.

وتم إعلان نتائج الإنتخابات صبيحة يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2017.

و قد كانت النتائج على النحو التالي:

1- منصب الرئيس:

حصل الدكتور فتحي دبيش على 90% من اجمالي المصوتين.

2- منصب نائب الرئيس.

حصل المهندس زهير الادهل على 51%. فيما حصلت الأستاذة فاطمة البيتي على (48%) من اجمالي المصوتين وبالتالي يكون نائب رئيس الإتحاد هو المهندس زهير الادهل.

3- منصب عضو هيئة إدارة الإتحاد (3 مقاعد):

حصل المهندس محسن الجبيري على 85% وتم اختياره كمسؤول مالي. فيما حصل المهندس فارس الصبيحي على 70% وتم اختياره كمتحدث رسمي. وتحصلت المهندسة مشيرة العراسي على 66% من اجمالي المصوتين وتم اختيارها كسكرتارية ومسؤولة اجتماعية للاتحاد.

نبذة عن الادارة الجديدة للاتحاد:

فتحي دبيش من مواليد عام 1976م محافظة عدن - الشيخ عثمان. حاصل على درجة الدكتورة في علوم البحار والبيئة البحرية.

زهير جمال الادهل من مواليد اكتوبر 1985. حاصل على بكالوريوس في هندسة الحاسوب (صيانة ) ، حاصل على بكالوريوس في التسويق الإلكتروني.

محسن هدار الجبيري من مواليد ديسمبر 1989. حاصل على بكلاريوس هندسة طبية. عضو مؤسس في الاتحاد.

فارس جمال عبدالله علي (الصبيحي) من مواليد سبتمبر 1989 محافظة عدن- صيرة. حاصل على ماجستير علوم هندسة ميكانيكية وصناعية. باحث علمي في جامعة دارمشدات التقنية (برنامج دكتوراه حكومي الماني).

مشيرة عبدالمجيد عراسي. حاصلة على ماجستير في الانظمة المستقلة او الذاتية التحكم(روبوت).

إتحاد أبناء اليمن الجنوبي في المانيا

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