البري:يجب على المجلس الانتقالي دعم اقامة فعالية واحدة بذكرى ثورة 14 اكتوبر
السياسي الجنوبي والكاتب عبيد البري
الأحد 08 أكتوبر 2017 05:24 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:
عدن (عدن الغد)خاص:
دعا السياسي الجنوبي والكاتب عبيد البري قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي الى دعم جهود اقامة فعالية سياسية واحدة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر .
وقال "البري" انه يجب على المجلس الانتقالي عدم التهاون إزاء محاولة التفريق بين نضال كل من الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي الجنوبي من خلال تجزئة احتفالية 14 أكتوبر في ساحتين بهدف إظهار نوع من الاستخفاف والتشويه بوحدة الإرادة لدى جماهير الشعب الجنوبي .
وتعالت الدعوات لإقامة فعالية سياسية واحدة في ذكرى ثورة 14 اكتوبر القادمة والمقرر اقامتها عقب اسبوع من اليوم .
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