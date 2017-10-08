طائرات عسكرية تحلق على علو منخفض فوق سماء عدن

الطائرة العسكرية محلقة في سماء عدن صباح يوم الاحد -عدن الغد

حلقت فوق سماء عدن منذ صباح يوم الأحد عدد من الطائرات العسكرية وعلى علو منخفض .

وقال شهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان الطائرات العسكرية اقعلت من مطار عدن ونفذت عدة جولات تحليق فوق سماء المدينة وصولا إلى غربها والعودة إلى شرقها ومن الهبوط بالمطار مجددا.

وكررت الطائرات العملية 4 مرات متتالية ذهابا وايابا دون ان تعرف أسباب عملية التحليق هذه .

*من احمد الهربي

المزيد في أخبار وتقارير وزير الزراعة يناقش تطوير مكاتب الوزارة في المحافظات ترأس وزير الزراعة والري المهندس احمد الميسري،اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لمناقشة تحسين العمل في مكاتب الوزارة بالمحافظات. واشار الوزير الى اهمية اتحاد ابناء اليمن الجنوبي بألمانيا يعلن عن إدارته الجديدة المنتخبة في جو ديمقراطي اخوي بين أبناء الجالية الجنوبية في ألمانيا وبمشاركة فعالة من المرأة الجنوبية .. اقام اتحاد أبناء اليمن الجنوبي في المانيا أول إنتخابات لإختيار إدارة رئيس الوزراء يشيد بالدور الحيوي للبنك المركزي في توفير السيولة ناقش رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم،مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي أحمد أبوبكر حسين، العديد من الموضوعات المتعلقة بمستوى تنفيذ الموازنة