طائرات عسكرية تحلق على علو منخفض فوق سماء عدن
الطائرة العسكرية محلقة في سماء عدن صباح يوم الاحد -عدن الغد
الأحد 08 أكتوبر 2017 04:10 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
حلقت فوق سماء عدن منذ صباح يوم الأحد عدد من الطائرات العسكرية وعلى علو منخفض .
وقال شهود عيان لصحيفة "عدن الغد" ان الطائرات العسكرية اقعلت من مطار عدن ونفذت عدة جولات تحليق فوق سماء المدينة وصولا إلى غربها والعودة إلى شرقها ومن الهبوط بالمطار مجددا.
وكررت الطائرات العملية 4 مرات متتالية ذهابا وايابا دون ان تعرف أسباب عملية التحليق هذه .
*من احمد الهربي
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