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المئات من الموظفين المدنيين يتظاهرون امام وزارة المالية بعدن للمطالبة بمرتباتهم

رفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات طالبت الحكومة الشرعية بصرف مرتباتهم على الفور
الأحد 08 أكتوبر 2017 04:02 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

تظاهر صباح اليوم الاحد المئات من الموظفين المدنيين امام مبنى وزارة المالية في مدينة خور مكسر في العاصمة عدن للمطالبة بمرتباتهم الشهرية المتوقفة منذ عدة اشهر.

ورفع المتظاهرون لافتات ورددوا هتافات طالبت الحكومة الشرعية بصرف مرتباتهم على الفور اسوة بالموظفين المدنيين في المناطق المحررة.

وهؤلاء المتظاهرون هم من الموظفين المدنيين الذين كانوا يعملون في المحافظات الشمالية وتقطعت بهم السبل بعد توقف مرتباتهم هناك منذ عام ونيف ونزحوا الي عدن وبات من الواجب على حكومة الشرعية تسوية اوضاعهم وصرف مرتباتهم.

وقال عدد من المتظاهرين انهم شكلوا لجنة لمقابلة المسئولين في وزارة المالية التي وعدتهم بحل مشكلتهم في موعد اقصاه الاربعاء القادم مالم فأنهم سوف يعودون الي تصعيد الاحتجاجات ضد الحكومة.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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