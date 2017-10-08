الإمارات ترد على اتهامات توكل كرمان
الأحد 08 أكتوبر 2017 03:51 مساءً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
رد مصدر مسؤول بدولة الامارات العربية المتحدة، على الاتهامات التي وجهتها الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، لدولة الامارات.
وقال وزير الدولة للشئون الخارجية الاماراتي أنور قرقاش أن توكل كرمان التي تهاجم السعودية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من كولومبيا تمثل ديدن جماعة الإخوان في التلون والانتهازية.
وكتب قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "من كولومبيا هاجمت توكل كرمان التحالف العربي والسعودية والإمارات والتزامهم باليمن، ديدن الإخوان التلوّن، وكرمان خير معبّر عن هذه الإنتهازية".
وشنت الناشطة الاخوانية توكل كرمان هجوما على دول التحالف خاصة دولة الامارات واتهمتها بفقدان البوصلة والسعي لاحتلال المحافظات الجنوبية.
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