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في ذكرى 14اكتوبر .. الجالية الجنوبية تعلن تسيير مظاهرة حاشدة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك

من مظاهرة سابقة
الأحد 08 أكتوبر 2017 09:48 صباحاً
نيويورك (عدن الغد)خاص:

تزامنا مع احتفالات شعب الجنوب في الذكرى ٥٤ لثورة ١٤ اكتوبر أعلنت الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية تسيير مظاهرة امام مبنى الامم المتحدة في نيويورك.

وذكر مصدر مسؤول في الجالية الجنوبية انه تزامنا مع فعاليات الداخل التي دعا لها المجلس الانتقالي الجنوبي دعت قيادة الجالية كافة اعضائها للمشاركة في مظاهرة امام مبنى الامم المتحدة في ال ١٣ من اكتوبر يوم الجمعة القادمة.

واكد المصدر ان المظاهرة ستؤكد على مطالب شعب الجنوب في حقه في تقرير مصيره بناء على ميثاق الأمم المتحدة كما ستجدد الجالية دعمها ومسانتدها لقوات التحالف العربي في معركتها ضد ايادي ايران ممثلة بميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح.

واشار المصدر ان المظاهرة ستحتج على المعايير المختلة للأمم المتحدة في تصنيف جرائم الحرب حيث تستهدف التحالف وشركاءه بدون أدله حقيقية وتتغافل عن جرائم المليليشيات الواضحة للعيان. 


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في ذكرى 14اكتوبر .. الجالية الجنوبية تعلن تسيير مظاهرة حاشدة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك
تزامنا مع احتفالات شعب الجنوب في الذكرى ٥٤ لثورة ١٤ اكتوبر أعلنت الجالية الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية تسيير مظاهرة امام مبنى الامم المتحدة في




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